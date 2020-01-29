Безопасность — крайне серьезная штука, которая важна, наверное, каждому пользователю. Кто хочет, чтобы за вами следили или могли украсть данные? Никто этого не хочет. Кто хочет, чтобы крупные компании знали, где вы находитесь? Кто хочет, чтобы приложения сторонних разработчиков имели доступ к личным данным? Никто этого не хочет. И именно поэтому мы предлагаем произвести ряд действий, чтобы уменьшить контроль над вашим устройством и сделать его использование более безопасным. Сделать всё, чтобы никто и никогда не смог следить за вами.

Я бы разделил понятие безопасности на две части. Есть одна сторона, при которой мы защищаем наши данные от злоумышленников, которые распространяют вирусы и различный мошеннический софт, который, попадая на смартфон, может отправлять наши данные сторонним лицам. Также данными можно поделиться с другими, если потерять телефон с выключенной функцией поиска устройства. Именно поэтому мы не рекомендуем отключать её.

Есть и вторая сторона — это передача данных крупным компаниям, сервисами которых вы пользуетесь. Android — это открытая операционная система, которая не хранит данные пользователей на собственных серверах. Каждый желающий на базе Android может выпустить собственное устройство, и никто его не остановит. Однако всем известно, что, как правило, Android-телефоны распространяются с сервисами Google, как единственным источником правды. Это, безусловно, плохо, ведь отсутствие конкуренции и альтернатив ни к чему хорошему не приведет. Сегодня попросту нет достойной замены сервисам Google на Android-смартфонах. А без них телефон превращается в бесполезный гаджет: ни магазина приложений, ни картографических сервисов, ни чего-то еще. Одним словом — железка, от которой нет пользы.

Именно поэтому единственное, что нам остается, это смириться с тем, что мы имеем. А имеем мы дружбу с Google. И нам необходимо найти с ней общий язык. Компания предлагает ряд настроек, которые помогут сделать использование телефона менее отслеживаемым и более безопасным.

Давайте по порядку применим каждую функцию. В настройках телефона необходимо перейти в раздел Google. Далее нажимаем на “Управление аккаунтом Google”. Эта кнопка должна находиться под аватаром. В данном разделе мы увидим несколько подразделов, которые нам важны — это “Данные и персонализация”, а также “Безопасность”.

Начнём с последнего. Раздел “Безопасность” предлагает возможность активировать двухэтапную аутентификацию и вход в аккаунт с помощью телефона. 2FA позволит предотвратить вход в учетную запись даже при успешном подборе пароля. Кроме того, я не советую хранить пароли в аккаунте Google, так как даже 2FA не может на 100% защитить вас от взлома.

Теперь перейдем к самому главному — раздел “Данные и персонализация”. Здесь по умолчанию будут активированы функции отслеживания действий. Их нужно отключить. Речь идет об “Истории приложений и веб-поиска”, “Истории местоположений”, “Истории YouTube” и “Персонализации рекламы”. Все эти пункты являются частью раздела “Отслеживание действий”, перейти к которому можно, нажав на кнопку “Настройки отслеживания действий” в подразделе “Данные и персонализация”.

Единственная функция, которую я бы рекомендовал оставить включенной, это “История YouTube”. В этом случае Google будет лучше адаптировать рекомендации под ваши интересы. А так как YouTube мы используем часто, отключение данной функции негативно скажется на вашем опыте использования видеохостинга.

Остальное же можно смело отключать, некоторые из них, например, отвечают на персонализированную рекламу. Но зачем нам реклама, не так ли? Кроме того, Google позволяет вам скачать и удалить уже собранные о вас данные, что для многих будет полезно.

Также очень важно не использовать кастомные прошивки. Кто знает, какой код разработчик встроил в систему. Может, он будет воровать данные и следить за вами, и вы об этом никогда не узнаете. К тому же при использовании кастомных прошивок, как правило, перестает работать сканер отпечатков пальцев, а также различные банковские приложения, что сделает использование устройства не очень-то и полноценным. К тому же у многих при использовании кастомных прошивок может не работать Google Pay.

Еще одним способом обезопасить использование телефона станут специальные наклейки для гаджетов, которые с одной стороны прозрачны, а с другой полностью черные благодаря специальной поверхности с фильтром. Такую наклейку можно наклеить на основную и фронтальную камеры устройства. Внешне они не будут заметны, однако следить теперь никто не сможет.

Также я рекомендую в разделе разрешений приложений запретить доступ к разрешениям для тех приложений, которые вам кажутся сомнительными. Например, игра может требовать разрешение на совершение звонков или доступ к контактам, что не является нормальным.

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Если вам не нравится браузер Chrome и вы считаете его не очень безопасным, можно присмотреться к Microsoft Edge. Не так давно мы сравнивали его с браузером Google. В данном сравнении решение Microsoft оказалось в роли победителя. Также присмотритесь к различным приватным браузерам, например, Firefox Focus или Aloha.

Ранее появилась информация о том, что Google сделает управление вкладками удобнее. Одновременно с безопасностью важно, чтобы возня с телефоном не становилась зависимостью. Чтобы контролировать использование аппарата, Google выпустила 3 приложения. Кроме того, компания не так давно пообещала меньше следить за пользователями Chrome.

А какие способы обезопасить использование смартфона знаете вы? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.