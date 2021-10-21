Наверное, в каждой компании есть человек, который знает всё о современной технике и может посоветовать любой прибор — от смартфона до кондиционера. В своей компании этот человек, как ни странно, я. Соответственно, все вопросы по типу «что лучше купить», адресуются именно мне. В большинстве своём они сводятся либо к сравнению Android и iPhone, либо к просьбе помочь выбрать лучший аппарат из доступных. Короче говоря, вопросы совершенно стандартные. Но недавно я наткнулся на вопрос, который застал врасплох даже меня.

Android 12 уже можно установить. Как это сделать?

Чем Android отличается от смартфона? Именно этот вопрос мне задал ещё, в общем, не старый и достаточно продвинутый человек, который сам пользуется Айфоном и даже знает, что такое iCloud. Честно сказать, я даже не сразу нашёлся, что ответить. Но, собравшись с мыслями и поборов желание гаденько захихикать, я объяснил, что к чему. Правда, через какое-то время я снова столкнулся с этим вопросом, но уже в Гугле, где он оказался на одной из самых высоких позиций. Видимо, существует немало людей, которые не понимают разницы между Андроидом и смартфоном. Что ж, восполняем пробел.

Что такое Android

Начать предлагаю с определения, что такое Android. Android — это операционная система, на базе которой работает большинство смартфонов в мире. Проще говоря, это набор различных программ, которые взаимосвязаны между собой единым интерфейсом и позволяют смартфону функционировать. Выражаясь ненаучным языком, ОС — это душа электронного устройства, без которой оно будет представлять собой безжизненный кирпич.

В отличие от операционной системы, которая имеет полностью программную природу, смартфон — это совокупность аппаратных компонентов, объединённых в одно целое. Не зря любые устройства и их начинку называют хардом (от англ. — жёсткий), а операционку, которая приводит это железо в действие, — софтом (от англ. — мягкий). Но ни хард, ни софт не могут существовать в отрыве друг от друга. Потому что софту нужно железо, чтобы запуститься, а железу — софт, который его запустит.

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Впрочем, Android — это не одна единственная операционная система. Я бы назвал её платформой, на базе которой строится множество других ОС. Например, Wear OS — для часов, Android TV — для телевизоров, Android Auto — для автомобилей и т.д. Несмотря на то что они составляют программную основу кардинально разных устройств, все они имеют идентичную природу. В их основе лежит одно и то же ядро. Если хотите, общий базис, который в свою очередь дополняется всевозможными надстройками, соответствующими предназначению устройств, под которые они созданы.

Android — какой лучше

Даже сам Android для смартфонов необязательно должен быть единым, поэтому нельзя однозначно сказать, какой Андроид лучше. Это открытая операционка с изменяемым программным кодом, чем успешно пользуются производители смартфонов. Чтобы не использовать Android в чистом виде, который, как ни крути, не обладает всем необходимым пользователям набором функций, производители задействуют оболочки. Это дополнительная надстройка для основной ОС, которая изменяет её дизайн, функциональный состав, а в отдельных случаях даже уровень безопасности. Поэтому, если вы возьмёте в руки смартфоны Samsung и, скажем, Xiaomi, то заметите значительную разницу в логике управления ими, не говоря уже о дизайне и доступных возможностях.

Android — подобен газу. Он заполняет всё доступное пространство, которое ему отведут. Поэтому мобильная операционка Google может одинаково хорошо работать как на флагманских смартфонах, так и на откровенно недорогих и слабых с технической точки зрения. Таким образом железо, на котором будет запускаться Android, по сути, может быть ну практически любым. Главное — оптимизация. Поэтому Google требует, чтобы производители при лицензировании ОС добавляли данные о характеристиках своих устройств в среду разработки Google Play Console, чтобы приложения из каталога работали с ними адекватно.

Не отключается будильник на Android. Что делать

Обязанность по оптимизации целиком и полностью лежит на производителе смартфона. Именно он должен решить, что нужно делать, чтобы операционка нормально работала на его устройстве. Если железо слишком слабое, можно воспользоваться Android Go. Это урезанная версия оригинальной ОС с ограниченным набором функций и специальным набором приложений, которые тоже имеют приставку Go. Он более легковесны и менее ресурсоемки, что способствует более быстрому и долгому функционированию устройства без подзарядки.