Чем Android-смартфоны для разных стран отличаются друг от друга

Думаю, ни для кого не секрет, что версии даже одного и того же смартфона, предназначенные для разных стран, могут несколько отличаться друг от друга. Это совершенно стандартная практика, которая подчёркивает гибкость производителей, вынужденных подстраиваться под особенного каждого рынка в отдельности. Причём повод для внесения изменений может быть самый разный – от личных предпочтений пользователей и их финансовых возможностей до местных традиций и действующих законодательных ограничений, которым вынуждены подчиняться даже самые принципиальные бренды.

Как отличаются прошивки смартфонов

Начнём, пожалуй, с прошивки. Почти все производители смартфонов хотят заработать как можно больше денег, а чтобы это им удалось, подстраивают программное обеспечение своих аппаратов под местную аудиторию. Для этого в ОС внедряются региональные приложения и сервисы, которые будут пользоваться спросом, а не простаивать в бездействии. Поэтому в России предлагаются поиск от «Яндекса» и местные видеоплощадки вроде IVI, «Амедиатеки» и MeGoGo, а в Китае отсутствуют сервисы Google, которые заменяют местными службами вроде Weibo. Только так можно отследить поведение пользователей и изучить их предпочтения.

Впрочем, региональные прошивки могут отличаться не только контентом, но и функциональными возможностями. Допустим, в Apple ограничивает работу сервиса видеозвонков FaceTime в ОАЭ и принудительно активирует звук спуска затвора камеры в Японии. Это связано с законодательными запретами, которые действуют в этих странах. Но есть и более примечательные примеры. Например, в американской прошивке Galaxy S9 появилась экспериментальная функция измерения давления, основываясь на данных о силе кровотока, которые считывал встроенный пульсометр. Ни в одной стране мира больше такой функции не было.

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Но различия в функциональном наполнении прошивок не проходят для них бесследно. Как показывают исследования экспертов компании F-Secure Consulting, зачастую смартфоны, предназначенные для одних стран, оказываются защищены гораздо хуже, чем для других. Это связано с тем, что, как правило, производители доверяют установку регионального контента либо их поставщикам напрямую либо дистрибуторам. Понятное дело, что дополнительно отладкой и проверкой на уязвимости в этом случае никто не занимается, что в свою очередь создаёт угрозу безопасности пользователей.

Почему у смартфона могут быть разные характеристики

Аппаратная начинка смартфонов тоже является довольно факультативным аспектом, который подлежит изменению в зависимости от географии поставок. Производители анализируют рынок, изучают предпочтения потребителей и делают вывод о том, какими характеристиками должен обладать аппарат, чтобы продаваться в конкретном регионе. Поэтому в Россию и Европу Samsung возит флагманы только на процессорах Exynos, а в США и Азию – на процессорах Snapdragon. Уж не знаю, как корейцы пришли к такому выводу, но абсолютно уверен, что у нас чипы Qualcomm котируют явно больше, чем собственного производства Samsung.

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А ещё аппаратные отличия бывают следствием тех или иных ограничений. Пожалуй, наиболее ярким примером таких отличий являются смартфоны Huawei. Из-за того, что компании запрещено устанавливать сервисы Google на свои смартфоны, она начала перевыпускать старые смартфоны под новыми именами. То есть Huawei просто берёт уже существующий аппарат, меняет его внешность и присваивает ему новое коммерческое имя, оставляя кодовое обозначение исходного устройства, под которым его сертифицировала Google. Такие смартфоны выходят только для международного рынка, потому что в Китае службы поискового гиганта и так не действуют, и у Huawei нет причин так заморачиваться для местного рынка, где торгуются устройства с новым железом.

Где дешевле покупать смартфоны

Ценовая политика производителей в разных странах мира тоже может отличаться довольно существенно. Как правило, на цены влияет стоимость логистики, налоги, импортные пошлины и другие факторы, однако это далеко не всегда так. Иногда производители осознанно прибегают к демпингу и занижают цены, продавая аппараты дешевле, чем следовало бы. Возможность проведения такой политики в этом году нам продемонстрировала Samsung, которая привезла в Россию Galaxy A51 вдвое дешевле, чем в США.

А вы знали, что ваш Android-смартфон принадлежит не только вам?

Если помните, я делал отдельный разбор этой ситуации. Меня в своё время очень удивило, что у нас смартфон, который в США и Европе стоит около 400 долларов, оценивается в 16-20 тысяч. Это же беспрецедентная ситуация. Однако, разобравшись в ней подробнее, я понял, что Galaxy A51 – это смартфон, который нужен Samsung не для заработка (по крайней мере, не в России), а для захвата рынка. Благодаря низкой цене и отличному сочетанию характеристик и внешнего вида новинка составляет серьёзную конкуренцию смартфонам китайских производителей.