Чем iPhone лучше Android. Самый показательный пример

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Иван Кузнецов 0

Сравнивать iOS и Android – дело совершенно неблагодарное. Всегда найдутся те, кто обвинит сравнивающего в необъективности и даже продажности. Правда, непонятно, кто в таком случае должен платить? Ведь ни Apple, ни Google, которые уже давным-давно поделили рынок мобильных операционных систем между собой, это явно не нужно. Поэтому я предпочитаю не переливать из пустого в порожнее, сравнивая мнимые показатели стабильности, быстродействия и безопасности. Но иногда происходят такие ситуации, которые просто не позволяют не высказаться.

iPhone превосходит Android не только продолжительностью программной поддержки, но и отношением производителей к старым устройствам

Мелочи, за которые я люблю iOS больше, чем Android

Исследователи из команды Google Project Zero, которые занимаются исследованиями в области информационной безопасности, выявили в смартфонах линейки Samsung Galaxy критическую уязвимость. Она скрывается в графической библиотеке Skia и, проще говоря, позволяет хакерам отправить на устройство жертвы модифицированную картинку с вредоносным кодом, которая способна захватить над ним полный контроль. Вещь, безусловно, неприятная, особенно, если учесть, что скрывается уязвимость во всех аппаратах бренда, выходивших с 2014 года и до настоящего времени.

Обновления смартфонов Samsung

И так сойдёт: Samsung решила исправить критический баг только на новых смартфонах

Казалось бы, ну и что тут такого? В конце концов, уязвимости встречаются и в Android, и в iOS. Однако здесь важен не сам факт её наличия, поскольку создать идеальную операционную систему, которая была бы свободна от багов и проблем с безопасностью, невозможно. Тут важен подход производителя. Samsung, надо отдать ей должное, незамедлительно выпустила исправление уязвимости в составе майского обновления безопасности, которое вышло даже раньше, чем у Google, хоть и всего для двух устройств: Galaxy S10 и Galaxy S20.

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Очевидно, что на этом Samsung не остановится и выпустит патч ещё для некоторых аппаратов, но только тех, которые вышли не раньше 2018 года. То есть получается, что все смартфоны компании, которым уже исполнилось три года, апдейта не получат, а значит, останутся уязвимыми и подверженными хакерским атакам. Думаете, это надуманное предположение? Отнюдь. Практика показывает, что сегодня до сих пор в ходу такие смартфоны, как Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Две последние модели для многих вообще считаются новыми, поскольку до начала 2020 года их свободно продавали в официальной рознице, а теперь вдруг признали устаревшими.

В чём iOS превосходит Android

Apple выпустила 5 обновлений для iPhone 5s и iPhone 6 даже после прекращения их поддержки

У Apple вероятность такого исхода стремится к нулю. Для компании из Купертино неважно, как давно вышел тот или иной iPhone. Если выясняется, что пользователям что-то угрожает, разработчики Apple без лишних слов «собирают» и выпускают обновление с исправлением. Думаете, это выдумки? Тогда вспомните про iPhone 5s и iPhone 6, которые вышли в 2013 и 2014 годах соответственно. Несмотря на то что их поддержка официально прекратилась прошлой осенью, с тех пор Apple выпустила для них целых 5 обновлений, направленных на повышение их безопасности. Можете представить себе такое у Samsung или, прости господи, Huawei? Лично я – нет. Да ни один производитель смартфонов на Android не станет обновлять устройствах старше трёх лет, потому что им это просто не нужно. Поэтому здесь винить прежде всего стоит не Samsung, а сложившиеся обстоятельства, которые позволяют вендорам считать, что бросать поддерживать ещё не старые гаджеты — это нормально.

Классные фишки iOS, которых мне остро не хватает на Android

Очень показательно, что в данной ситуации не имеет никакого значения номинальный срок программной поддержки смартфонов. И у Apple, и у Samsung уязвимости затронули фактически устаревшие аппараты, однако первая без лишних разговоров просто взяла и исправила все имеющиеся недостатки, а второй это даже в голову не пришло. Ведь не будешь же выпускать обновление для устройства, которое уже не продаётся и больше не приносит денег. Не так ли? Вот вам и вся разница между iPhone и Android, которые отличаются не интерфейсом или степенью дозволенности, а отношением к пользователям.

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