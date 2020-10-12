Чем недовольны пользователи Android 11, или Почему обновления Google — это не всегда хорошо

Несмотря на то что iOS исторически считается более стабильной операционной системой, чем Android, которую Apple тщательно адаптирует для всех своих устройств в отдельности, по факту всё обстоит немного иначе. Ведь, если сравнить обновления обеих платформ, то окажется, что именно новые версии iOS доставляют пользователям максимальное количество проблем, то снижая автономность, то снижая фактическое быстродействие. На Android апдейты хоть и выходят реже, но зачастую не причиняют каких-либо неудобств. Исключением стала разве что стабильная сборка Android 11.

Когда я смогу установить Android 11 на свой смартфон

Android 11, которая вышла уже почти целый месяц назад, оказалась далека от звания идеального обновления. Помимо первоначального пакета багов, включавшего в себя самопроизвольные вылеты приложений, перебои в работе Google Ассистента, мерцания дисплея и проблемы с быстродействием, оказалось, что апдейт страдает от куда большего количества недоработок. Их удалось выявить благодаря более широкому распространению Android 11, которая теперь доступна на смартфонах не только Google Pixel, но и других брендов.

Проблемы Android 11

Проблемы с отображением приложений в меню многозадачности;

Периодические зависания интерфейса и выполняемых задач;

Перебои в срабатывании биометрических датчиков при разблокировке;

Самопроизвольные выключения модуля NFC при оплате по Google Pay;

Перебои в доставке сообщений адресатам, отправленным из штатного приложения «Сообщения»;

Быстрая разрядка аккумулятора независимо от модели Google Pixel;

Периодический нагрев и перегрев смартфона независимо от задачи;

Самопроизвольные разрывы соединения Bluetooth с внешними устройствами;

Проблемы с обнаружением и подключением беспроводных игровых контроллеров.

Какие Samsung получат Android 11. Полный список

В общем, как видите, проблем с Android 11 немало. Складывается впечатление, что Google разрабатывала обновление в спешке и банально не успела провести тестирование и отладку всех нововведений. Скорее всего, по факту так и вышло. Ведь, если помните, Google была вынуждена трижды откладывать запуск апдейта, а также на целый месяц сократить программу предварительного тестирования для разработчиков, которая раньше длилась по четыре месяца, а в этом году ей едва ли уделили три. Налицо фактическое урезание тестовой программы на треть, что и отразилось на стабильности обновления.

Стоит ли обновлять Android

Несмотря на то что большая часть проблем характерна всё-таки для смартфонов Google Pixel, высока вероятность столкнуться с частью из них и на других устройствах. Дело в том, что производители, которые берут за основу только базис операционной системы и создают на её основе собственную оболочку, могут пропустить какие-то баги, закравшиеся в исходный код, и перенести их на свои устройства. Однако, даже если баги будут исправлены, не исключено, что системные уязвимости, которым обычно уделяется не столь пристальное внимание, могут перекочевать незамеченными.

Какой функции Android 11 мне не хватает на iPhone

Получается, что Android 11 – это не самое стабильное обновление, хоть Google и пытается заверить нас, пользователей, в обратном. Да, его всё ещё нельзя установить на большую часть совместимых смартфонов, но, возможно, в данном случае это и к лучшему. Ведь если бы производители имели возможность разом выпустить апдейт для всех своих устройств, это могло привести к тотальному выходу из строя многих их функций. А на выходе мы бы получили наполовину работающие аппараты, которые не могут выполнить часть ключевых задач. Поэтому радуйтесь, что до вас обновление ещё не добралось.