Чем оболочка OriginOS лучше Funtouch OS, и почему нужно обязательно обновить смартфон vivo

На протяжении долгих лет основой смартфонов vivo для глобального рынка была оболочка Funtouch OS. Еще несколько лет назад она считалась одной из самых функциональных, однако со временем утратила этот статус, превратившись в откровенно скучную прошивку. Разработчики решили выправить ситуацию кардинальными мерами, выпустив вместо Funtouch OS новую оболочку OriginOS 6. Теперь владельцы смартфонов iQOO и vivo в России и других странах смогут насладиться по-настоящему красивой, функциональной и быстрой прошивкой.

Дизайн OriginOS 6 на iQOO и vivo

Наследуя традиции Funtouch OS, оболочка OriginOS 6 все-таки выглядит иначе. Да, она сохраняет стандартные рингтоны, эффекты отпечатка пальцев и даже оформление некоторых пунктов меню, но теперь прошивка сильнее походит на iOS.

Сходство, в частности, заметно в дизайне Liquid Glass. В некоторых местах системы то и дело прослеживаются элементы «жидкого стекла». Уведомления на экране блокировки и в списке активных процессов отныне могут отображаться в виде стека, однако говорить о полном копировании iOS все-таки не приходится.

Раздельные центр управления и шторка уведомлений

Funtouch OS от прочих оболочек на Android отличал совмещенный со шторкой уведомлений центр управления. В OriginOS 6 он никуда не исчез, однако у пользователей появилась возможность сделать его раздельным.

За счет этого смартфоны iQOO и vivo становятся современнее, и теперь не приходится жаловаться на устаревший дизайн Funtouch OS. Интерфейс выглядит свежее, сохраняя в то же время свою уникальность.

Что такое Origin Island на vivo

Многих наверняка порадует Origin Island — аналог Dynamic Island для смартфонов vivo. Это элемент интерфейса, обыгрывающий вырез под фронтальную камеру, где висят некоторые фоновые процессы, будь то отсчет таймера или музыкальный плеер.

Увы, работает Origin Island не со всеми приложениями. В частности, не поддерживается Яндекс Музыка. Но в будущем совместимость планируют наладить, а сам «островок» уже сейчас обладает уникальной функцией Пространство Origin. Она позволяет делиться файлами, перетаскивая их в вырез под камеру.

Новые функции OriginOS 6

Нововведения OriginOS 6 в сравнении с Funtouch OS не ограничиваются возможностями, описанными выше. Также оболочка предлагает следующие функции:

совершенно новый экран блокировки с гибкой настройкой;

новый фирменный шрифт vivo Sans, адаптированный под русский язык;

дублирование экрана на ПК;

комплект встроенных приложений для работы с документами;

копирование текста с фото (поддерживает русский язык);

умный поиск в Галерее по описанию;

обходная зарядка для защиты аккумулятора;

конфиденциальное пространство vivo;

бионическая настройка яркости экрана.

И даже это — далеко не все функции OriginOS. Чтобы перечислить их все, не хатит даже отдельного материала. Поэтому лучше оценить нововведения самостоятельно, установив OriginOS 6.

Ускорение работы смартфонов vivo

Помимо новых функций OriginOS 6 предлагает оптимизацию работы системы, позволяющую:

ускорить запуск приложений на 18.5%;

увеличить стабильность отрисовки кадров на 10.5%;

ускорить загрузку фотографий в Галерее на 106%;

повысить эффективность рендеринга анимаций на 35%;

стабилизировать частоту кадров под нагрузками стала на 11%;

снизить энергопотребление на 18%.

Указанные выше значения приведены в сравнении с аналогичными показателями в Funtouch OS 15. Но какие смартфоны могут рассчитывать на новую оболочку?

Какие смартфоны iQOO и vivo поддерживают OriginOS

В списке поддержки OriginOS 6 значится несколько десятков смартфонов iQOO и vivo, доступных на международном рынке:

vivo X Fold5 Pro;

vivo X Fold5;

vivo X300 Pro;

vivo X300;

vivo X200 Pro;

vivo X200;

vivo X200 FE;

vivo X100 Pro;

vivo X100;

vivo X90 Pro;

vivo X90;

vivo V60;

vivo V60e;

vivo V60 Lite;

vivo V50;

vivo V50e;

vivo V50 Lite;

vivo V40;

vivo V40e;

vivo V40 Lite;

vivo V40 SE;

vivo V30 Pro;

vivo V30;

vivo V30e;

vivo V30 Lite;

vivo V30 SE;

vivo T4 Ultra;

vivo T4;

vivo T4R;

vivo T4x;

vivo T3 Ultra;

vivo T3 Pro;

vivo T3;

vivo Y400 Pro;

vivo Y400;

vivo Y300 Plus;

vivo Y300;

vivo Y200 Pro;

vivo Y200;

vivo Y200e;

vivo Y100;

vivo Y58;

vivo Y39;

vivo Y38;

vivo Y31 Pro;

iQOO 15;

iQOO 13;

iQOO 12;

iQOO 11;

iQOO Neo10;

iQOO Neo10R;

iQOO Neo9 Pro;

iQOO Z10;

iQOO Z10R;

iQOO Z10x;

iQOO Z10 Lite;

iQOO Z9;

iQOO Z9s Pro;

iQOO Z9s.

Владельцы этих смартфонов могут скачать OriginOS 6 через раздел настроек «Обновление системы», где апдейт появится до конца I квартала 2026 года. Некоторые модели получили свежую версию прошивки уже сейчас, так что пора проверить наличие обновлений.