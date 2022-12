Чем оболочка телефона отличается от Android и какая прошивка лучше

Сколько бы мы ни обращали внимание на дизайн, лицом смартфона является не столько экран или оформление крышки, сколько оболочка — его программная среда. С ее помощью мы и взаимодействуем с мобильным устройством. Если на телефонах Apple она одна (iOS), то в мире Android существует просто бесконечное количество прошивок, плюсы и минусы которых могут повлиять на выбор гаджета того или иного бренда. Я решил сравнить программное обеспечение устройств большинства компаний, представленных на нашем рынке, чтобы ответить на вопрос, какая оболочка Android все-таки лучше.

Чистый Андроид — что это

Бытует мнение, что нет ничего лучше чистого Андроида. Однако со стоковой ОС никто из вас, вероятно, не имел дела. Голый Android или AOSP (Android Open Source Project) — это лишь заготовка для разработчиков, создающих на ее базе собственные оболочки. Посмотрите, как выглядит стоковый Андроид, и вам сразу все станет ясно.

Говоря об Android без оболочек, мы, скорее, подразумеваем Pixel UI — прошивку смартфонов Google Pixel. Именно ее интерфейс показывают на презентациях новых версий Андроид, что многие из нас и берут за основу.

В сравнении с другими оболочками Pixel UI имеет минимальное количество надстроек и готова похвастать очень глубокой интеграцией сервисов Гугл. Вместе с тем прошивке Google не хватает уникальных функций, которые намного раньше появляются на смартфонах других производителей. Например, с жестовым управлением я познакомился на Meizu M6s с оболочкой Flyme (Android 7), хотя на смартфонах Google Pixel такой вид взаимодействия с интерфейсом появился лишь с приходом Android 9 (поправьте, если я не прав).

Виды оболочек смартфонов Android

Наличие собственной оболочки — едва ли не обязательное требование для каждого уважающего себя производителя смартфонов. И, хотя на рынке есть устройства третьего эшелона с интерфейсом, сильно напоминающим чистый Андроид, практически все компании предлагают собственную программную среду.

MIUI — прошивка смартфонов Xiaomi

Большинство посетителей нашего сайта пользуется смартфонами Xiaomi, о чем свидетельствует упрямая статистика. На них предустановлена прошивка MIUI, которую одновременно и любят, и ненавидят. Оболочка характеризуется красивыми визуальными эффектами и вниманием к деталям. Если на телефоне установлен хороший вибромотор, то в MIUI вы будете чувствовать пальцами каждое свое действие.

Также к плюсам можно отнести дополнительные возможности встроенных приложений, будь то замена неба в Галерее или эффект клонирования в Камере. Но наряду с достоинствами есть внушительное количество недостатков. На дешевых смартфонах Xiaomi функциональность ПО сильно урезана, а красивые анимации устройство на слабом процессоре обрабатывает крайне неторопливо. Обновляется MIUI недолго, но мучительно. Многим пользователям приходится ждать больше года после презентации последней прошивки, пока на их телефон прилетит актуальная версия.

Читайте также: что такое лаунчер на Android

В чистом виде MIUI представлена на смартфонах Xiaomi и Redmi. На POCO оболочка сопровождается POCO Launcher, который меняет главный экран на меню приложений и делает иконки круглыми. А на устройствах Black Shark используется оболочка JOY UI — та же MIUI, только с превалированием зеленых оттенков и геймерскими фишками.

One UI на телефонах Samsung

В отличие от MIUI, оболочка One UI на смартфонах Samsung обновляется охотнее. Даже дешевый Galaxy A01, вышедший еще в 2019 году, вот-вот получит обновление до One UI 4.1 Core с Android 12 на борту, в то время как поддержка более продвинутого Redmi Note 7 (2019) уже прекращена.

Кроме регулярных обновлений One UI может предложить аскетичный интерфейс. Мне он чужд так же, как и алгоритмы ИИ, обрабатывающие изображение при фотосъемке на Samsung. Но на дешевых телефонах прошивка Самсунга работает стабильнее MIUI, а скромный внешний вид компенсируется близкой к оболочке Xiaomi функциональностью и беспрецедентным погружением пользователя в экосистему Samsung.

Magic UI — оболочка телефона HONOR

Оболочка Magic UI кажется мне подозрительно похожей на EMUI, поэтому прошивку HUAWEI я решил обойти стороной или, если хотите, в рамках материала объединил ее с программным обеспечением смартфонов HONOR, которые хотя бы могут похвастать наличием Google-сервисов.

Как и прошивка Samsung, Magic UI предлагает кучу экосистемных фишек. Например, если вы являетесь владельцем ноутбука HONOR, можно воспользоваться опцией Magic-link, чтобы быстро передать файлы на лэптоп через NFC-метку на корпусе. При этом визуально Magic UI представляет из себя нечто среднее между MIUI и One UI, а с обновлениями все неоднозначно.

Обновленная realme UI

realme — дочка OPPO, которая в свою очередь является дочкой BBK. Поэтому, фанаты OnePlus (входит в состав BBK Electronics), не обижайтесь, что я обхожу стороной любимую вами OxygenOS. Во-первых, с недавних пор OnePlus переходит на ColorOS (OPPO). Во-вторых, ColorOS так же близка к realme UI, как Magic UI к EMUI.

В своей последней на данный момент версии realme UI напоминает One UI (Samsung), предлагая круглые иконки приложений и аскетичное меню настроек с минимальным количеством визуализаторов. С этой прошивкой я лично имел дело только в урезанной версии Go, так что буду опираться на мнение пользователей, а они называют realme UI едва ли не самой стабильной оболочкой на Android и говорят о широком спектре возможностей кастомизации. А вот по продолжительности поддержки на дешевых смартфонах realme UI ближе к MIUI, нежели к One UI.

Funtouch OS — оболочка vivo

Прошивкой vivo я пользовался на протяжении полутора лет, имея на руках многие хитовые смартфоны этой компании, которая — вот неожиданность — тоже является частью холдинга BBK Electronics. До выхода Funtouch OS 12 прошивка представлялась мне слишком сырой с точки зрения внешнего вида, но с обновлением 2022 года отношение к оболочке vivo изменилось, во многом благодаря крутым виджетам встроенных приложений.

Еще один неоспоримый плюс Funtouch OS — кастомизация экрана от изменения анимации зарядки до настройки внешнего вида Always On Display. Поэтому, если бы компания vivo не пренебрегала такими простыми вещами как наличие стереодинамиков и нормального вибро, я бы 100 раз подумал, стоит ли оставаться на Xiaomi. С обновлениями Funtouch OS все более-менее неплохо, но апдейты выходят реже, чем свежие версии One UI появляются на смартфонах Samsung.

Прошивка HiOS на смартфонах TECNO

В последнее время все больше людей вижу со смартфонами TECNO, поэтому не могу пройти мимо их оболочки HiOS. Внешне она больше всего напоминает MIUI и в некоторых аспектах даже опережает ее. Есть лента виджетов, а каждый параметр в настройках сопровождается красивой визуализацией. Мне такое исполнение намного ближе, чем аскетичность One UI.

Открытым остается вопрос обновлений. Прошивка появилась сравнительно недавно, а TECNO клепает смартфоны почти каждый месяц. Очевидно, не имея штата сотрудников, сопоставимого с командой MIUI, разработчики HiOS не смогут долгое время поддерживать свои устройства. Если у вас есть долгосрочный опыт взаимодействия с телефонами TECNO, поделитесь в комментариях, охотно ли производитель обновляет ПО.

Оболочка XOS от Infinix

Если HiOS — это почти клон MIUI, то XOS — это намек на JOY UI, которая в свою очередь построена на MIUI. А все почему? Да потому что Infinix входит в Transsion Holdings наряду с TECNO. Глядя на XOS со стороны, мне определенно нравится ее визуальная составляющая с крутыми виджетами.

Плюс ко всему в XOS от Infinix есть несколько встроенных утилит. Есть защищенное хранилище XHide, режим ребенка и аудиоплеер YoParty для совместного прослушивания. Но еще год назад были жалобы на косяки с переводом на русский язык некоторых элементов меню и отсутствие обновлений. Поэтому Infinix нужно развиваться и развиваться.

Какая оболочка Android лучше

В тексте я уже выдал достаточную порцию субъективщины, поэтому ответ на вопрос, какая оболочка лучше, все-таки возложу на вас. Примите участие в опросе, который мы опубликовали в нашем телеграм-канале на выходных. Если не нашли нужный вариант — напишите о своей любимой оболочке в комментариях.

Конечно, было бы наивно считать результаты такого опроса хоть сколько-нибудь репрезентативными, поскольку ответы больше напоминают перепись владельцев смартфонов разных марок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с огромным отрывом в голосовании лидируют One UI и MIUI, а в спину им дышит Pixel UI из-за наивного предположения многих пользователей, будто все оболочки кроме чистого Андроида ужасны.