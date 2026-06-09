На очередной презентации Apple показала, что готовит для iPhone в обновлении iOS 27. Большую часть времени компания латала старые недочёты, но при этом нашлось место и для нескольких действительно полезных идей. Часть этих функций Android не помешало бы перенять — особенно там, где у Google всё нужное уже есть, но раскидано по разным приложениям.

Важно сразу обозначить рамку: ниже речь идёт о функциях, которые Apple анонсировала для своей системы. Это не значит, что Google собирается копировать их завтра. Это взгляд на то, чего объективно не хватает Android прямо сейчас. Часть похожих идей Android уже перенимал раньше, так что прецеденты есть.

Родительский контроль на Android и iOS

В iOS 27 Apple заметно расширила родительский контроль, и это та область, где Android реально отстаёт. Речь уже не про банальный запрет на установку приложений по возрастному рейтингу — подход стал гораздо тоньше.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Одно из главных нововведений — лимиты по категориям приложений, а не по отдельным программам. Родитель может задать, сколько времени ребёнок проводит, например, в развлекательных приложениях, и отдельно — в образовательных. Появился и более точечный контроль: если ребёнок впервые заходит на незнакомый сайт, родитель может одобрить доступ прямо со своего устройства.

Для семей с детьми это куда полезнее жёстких запретов: можно ограничивать развлечения, не трогая нужные приложения. У Android есть свои инструменты в Family Link, но они работают грубее, и категорийных лимитов в таком виде там нет.

Автоматизация Android против быстрых команд на iOS

Вторая идея — нормальное системное приложение для автоматизации. В iOS 27 Apple упростила создание сценариев и ярлыков: пользователю больше не нужно копаться в сложных меню. Достаточно описать задачу обычными словами, и система сама собирает автоматизацию с помощью ИИ.

На фоне того, как активно Google продвигает Gemini по всему Android, момент для подобного приложения выглядит идеальным. Технические возможности у Android уже есть — не хватает лишь единого инструмента системного уровня, который бы связал всё воедино. Похожие ожидания мы уже разбирали, когда писали про фишки из iOS для Андроид.

Приложение камеры на iPhone и Android

В iOS 27 Apple встроила режим Siri прямо в приложение камеры. Достаточно навести iPhone на объект и сразу что-то с ним сделать: навёл на тарелку с едой — система покажет пищевую ценность, навёл на счёт в ресторане — поможет разделить его, навёл на афишу — создаст событие в календаре с нужными деталями.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Самое любопытное здесь не сами способности, а то, что всё собрано в одном приложении камеры. У Android таких возможностей хватает: Google Lens умеет распознавать объекты, а Gemini Live помогает разбираться с тем, что видит камера. Проблема в том, что эти функции разбросаны по разным приложениям и сервисам.

Чтобы воспользоваться умными подсказками, на Android часто приходится запускать Gemini Live, который спрятан внутри Google Lens, или открывать отдельное приложение. Если бы Google встроил режим Gemini прямо в камеру на всех устройствах, опыт стал бы заметно цельнее. Возможно, для этого Google Lens придётся переосмыслить.

Как изменить ракурс фото после съёмки

На Pixel уже есть Auto Reframe, который помогает изменить кадрирование готового снимка. Но в iOS 27 Apple идёт дальше с функцией Spatial Reframing: она не просто расширяет края кадра, а меняет сам ракурс уже снятой фотографии.

Помимо изменения кадра в привычной плоскости, можно сдвинуть угол съёмки, а ИИ дорисует недостающие части изображения под новый ракурс. Это более амбициозный подход к редактированию, чем простое достраивание краёв. Пользователям Google Фото такое пригодилось бы — особенно тем, кто часто переснимает кадры из-за неудачной композиции.

Image Playground в iOS 27 — что это

Тут вышло иронично по срокам. Буквально несколько дней назад Google закрыл приложение Pixel Studio на своих устройствах, а Apple в iOS 27 наоборот представила заметно улучшенный генератор изображений Image Playground.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Раньше Image Playground в основном делал эмодзи и картинки в мультяшном стиле. Новая версия умеет больше: можно генерировать более реалистичные изображения, выбирать стиль — реалистичный, мультяшный, художественный и другие.

Но интереснее другое: приложению можно указать, где именно будет использоваться картинка. Например, нужна горизонтальная картинка, вертикальная или обои — и результат подгоняется под формат. Звучит как мелочь, но именно такие детали превращают генерацию картинок из игрушки в реально полезный инструмент.

Чего не хватает на Android в итоге

Главный вывод простой: у Android уже есть почти всё перечисленное — Gemini, Google Lens, инструменты редактирования фото, родительский контроль. Не хватает не технологий, а аккуратной сборки в единый и понятный опыт.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если выбирать, что напрашивается в первую очередь, то это нормальный родительский контроль с лимитами по категориям и единое умное приложение камеры. Остальное — приятные, но менее срочные дополнения. Пока это лишь функции Apple для своей системы, а не планы Google, так что воспринимать их стоит как ориентир, а не как обещание скорых изменений в Android.