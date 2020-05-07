Что Google просто обязана поменять в Android

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Android – операционная система, вокруг которой сложилась масса стереотипов, слабо коррелирующих с реальностью. Например, в определённых кругах принято считать, что Android в принципе не может нормально функционировать из коробки и её обязательно нужно всячески настраивать, конфигурировать и допиливать. Или, допустим, что Android настолько тяжёлая платформа, что её еле-еле вытягивают смартфоны даже с 6 ГБ оперативки, не говоря уже о более слабых моделях. Однако есть и такие стереотипы, которые действительно основаны на реальных особенностях ОС.

Обновления важнее, чем вы думаете

Google устыдилась Android. Что происходит?

Конечно же, я говорю об обновлениях, которые для Android являются большой редкостью. Нет, конечно, Google старательно выпускает по одному патчу безопасности каждый месяц, вот только доходят они в лучшем случае до двух смартфонов из десяти. Причём это не моё мнение, а взвешенная позиция экспертов в области информационной безопасности компании Center for Internet Security. Они провели независимое исследование и выяснили, что из-за отсутствия чёткого регулирования при распространении апдейтов большая часть смартфонов, которые находятся сейчас на руках, оказались подвержены взлому и хакерскому захвату.

Обновления безопасности Android

Если вы не получили обновление в числе первых, то, скорее всего, уже его и не получите

Вы только представьте себе: майское обновление безопасности, которое Google выпустила на этой неделе, исправляет целых 39 уязвимостей. В их числе есть несколько критических брешей, эксплуатируя которые, хакеры, по сути, могут удалённо захватить контроль над уязвимым устройством и стать его фактически владельцем. Казалось бы, какая разница, сколько уязвимостей исправило обновление, если оно уже вышло? Однако проблема в том, что к настоящему моменту получили его только смартфоны линейки Galaxy S20, все аппараты Google Pixel и Galaxy Fold. Всё.

Google пригласила на онлайн-презентацию Android 11

Все остальные устройства, даже флагманские, либо получат майский апдейт с задержкой, либо, как мой Honor View 20, не получат его вообще. Потому что производитель считает, что выпускать ежемесячные обновления безопасности раз в три месяца (!) – это норма. В результате, если начать считать, получится, что в самом оптимистичном сценарии количество уязвимых смартфонов явно будет равняться или даже превышать 80% от общей массы. Это же колоссальная цифра, учитывая, что большинство устройств не получают патчей в принципе.

Как улучшить Android

В Android 11 ситуация должна измениться к лучшему, но никаких гарантий, опять же, нет

Можно ли решить как-то эту проблему? Конечно, апеллировать к производителям, на которых лежит ответственность за невыпуск, или, вернее неадаптацию обновлений безопасности, бесполезно. В этом мы уже убедились за время существования такого явления, как обновления безопасности. Значит, Google должна сделать что-то сама. Да, у поискового гиганта есть планы по запуску модульной архитектуры Project Mainline, которая позволит распространять патчи для всех устройств через Google Play, но я бы не слишком на неё надеялся. На это есть несколько причин:

  • Во-первых, запустить Project Mainline планировалось ещё год назад, однако что-то пошло не так и Google отложила эту инициативу до выхода Android 11.
  • Во-вторых, Project Mainline будет распространяться как составной элемент Android 11, а значит, не появится на устройствах, которым это обновление не светит.
  • В-третьих, Project Mainline, как и Project Treble, потребует оптимизации со стороны производителей смартфонов, которые в свойственной им манере могут просто проигнорировать этот аспект.

Google отложила Android 11 на целый месяц

Значит, нужно что-то другое. Несмотря на то что производители вроде бы действуют независимо от Google, у поискового гиганта всё-таки есть над ними власть, которая проистекает из лицензирования сервисов Google Play. Поэтому я бы на месте Google воспользовался этим и обязал производителей выпускать обновления безопасности для всех смартфонов в течение трёх лет, а не просто рекомендовал. В случае неподчинения поисковый гигант мог бы лишать бренды лицензии на свои службы, чем быстро изменил бы их отношение к программной поддержке своих устройств.

Теги
Читайте также
WhatsApp запускает свой платежный сервис. Но зачем им это?

С тех пор, как появилась возможность осуществлять онлайн-платежи или платить смартфоном, популярность таких сервисов стала расти буквально лавинообразно. Все понимали, что это удобно, быстро и не надо носить с собой не то, что наличные деньги, а даже банковские карты. Со временем даже те, кто думал, что это небезопасно, перестали так думать и начали доверять новым технологиям, привязывая свои реальные и виртуальные счета к платежным сервисам. Теперь пошел новый тренд на платежные системы в мессенджерах и одним из первых это сделал WhatsApp. Тот самый мессенджер, который до сих пор так и не смог наладить работу на нескольких устройствах вопреки требованиям общественности.

Читать далее
Google отложила Android 11 на целый месяц

В этом году почти у всех корпораций все планы пошли наперекосяк. Но если одни вроде Apple постарались максимально скрыть это от потребителей, то другие вроде Google этого сделать не смогли. В результате поисковый гигант был вынужден в принципе отменить проведение Google I/O, отказавшись переносить её в онлайн, и заменить офлайновую презентацию следующей версии Android прямой трансляцией на YouTube. Казалось бы, всё в рамках сложившейся в мире ситуации, однако Google под шумок просто отложила запуск Android 11 на целый месяц.

Читать далее
Google выпустила обновление Google Authenticator впервые за три года

Google, что бы там ни говорили пользователи Android, очень ответственно относится к обновлениям. Поэтому редкий сервис компании обходится без апдейтов на протяжении хотя бы одного месяца. Штатные службы операционной системы и вовсе могут получить несколько патчей даже за одну неделю. Однако есть у Google и такие сервисы, которые она может не обновлять годами, исправно делая вид, что в её ассортименте нет ничего подобного, а потом, когда все уже успели их похоронить, взять и выпустить масштабное обновление. Сможете угадать, о каком сервисе идёт речь? Конечно, о Google Authenticator.

Читать далее

Новый комментарий