Что известно про One UI 9: какие функции появятся в обновлении для Samsung, и когда оно выйдет

  2. Темы
  3. OS
Иван Герасимов

Совсем недавно Samsung начала распространять One UI 8 на смартфоны Galaxy, а пользователям уже интересно, каким будет следующее обновление. К счастью, слухи о One UI 9 уже есть. Их не так много, но уже можно составить примерную картину будущего апдейта. Так, информация о новой операционке появилась еще в конце лета и постепенно утекала на протяжении последних месяцев. Ниже мы собрали все, что известно о One UI 9 на данный момент.

Что известно про One UI 9: какие функции появятся в обновлении для Samsung, и когда оно выйдет. Разбираемся, что известно про One UI 9. Фото: www.sammobile.com. Фото.

Разбираемся, что известно про One UI 9. Фото: www.sammobile.com

Что известно про One UI 9

Информация о One UI 9 появилась летом — буквально сразу после старта продаж Galaxy Z Fold. По данным инсайдеров, компания устранила уязвимость в обновлениях по воздуху, позволявших узнавать подробности об обновлениях для смартфонов Galaxy. В частности, о One UI 8, за счет которой многие блогеры как следует хайпанули.

Однако в сентябре блогер SamMobile все же предположил, что новая прошивка One UI появится раньше ожидаемого срока. По его данным, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 станут первыми смартфонами с One UI 9 — упоминания обнаружены в One UI 8.5.

Что известно про One UI 9. В One UI 9 появилась новая фишка для любителей игр. Фото: sammyguru.com. Фото.

В One UI 9 появилась новая фишка для любителей игр. Фото: sammyguru.com

Чуть позднее появилась информация о первом нововведении новой One UI. Оказалось, в новой операционке Samsung нашли функцию переназначения кнопок контроллера. Кроме того, в ранних версиях обнаружили поддержку физических геймпадов в играх, где есть только сенсорное управление. Сейчас такой функции нет — приходится пользоваться сторонними решениями.

Какие функции появятся в One UI 9

Также Samsung готовит две важнейших функции для смартфонов Galaxy. Оказалось, в One UI 9 появится возможность отключать звук на всех устройствах. Например, на часах и планшетах при активации со смартфона. Переключатель будет работать на уровне системы — отдельно настраивать каждый гаджет не потребуется.

Какие функции появятся в One UI 9. В One UI 9 появится множество новых функций для работы в экосистеме Samsung. Фото: sammyguru.com. Фото.

В One UI 9 появится множество новых функций для работы в экосистеме Samsung. Фото: sammyguru.com

Также разработчики готовят универсальный буфер обмена в Android 17 — эту фичу обнаружили в ноябре 2025 года. Он позволит копировать текст на одном устройстве и вставлять на другом, прямо как iCloud у Apple. При этом компания планирует больше опираться на наработки Google, чтобы за счет них реализовывать новые функции. Так, в Samsung отказались от улучшений в DeX в пользу Desktop Mode от Google. Таким образом, можно надеяться на улучшенную работу в экосистеме устройств.

Кроме того, известно, что Samsung хочет добавить глобальную блокировку приложений на уровне системы. Похоже, теперь она также будет создана на базе Android, а в One UI 9 ее лишь слегка адаптируют для смартфонов Galaxy. Пользователи же получат единый инструмент для защиты данных, а уведомления от приложений будут «очищаться» и содержать лишь надпись «Новое сообщение».

Как будет выглядеть One UI 9

В декабре инсайдеры обнаружили упоминания о дизайне One UI 9. По крайней мере, стало известно первое изображение для обновления. Что любопытно — в абстракции легко читается цифра 9 в честь новой версии операционки. Специалисты полагают, что наличие этой «заглушки» сигнализирует о плодотворной работе над обновлением.

Как будет выглядеть One UI 9. Именно такими будут обои для One UI 9. По крайней мере, так считают инсайдеры. Фото: sammyguru.com. Фото.

Именно такими будут обои для One UI 9. По крайней мере, так считают инсайдеры. Фото: sammyguru.com

При этом считается, что серьезных изменений в дизайне One UI 9 ждать не стоит — в Samsung все силы будут направлены на оптимизацию системы для больших экранов и складных устройств. Остальное — незначительные исправления, поэтому отличия между One UI 8 и One UI 9 будут минимальными.

Когда выйдет One UI 9 для Samsung Galaxy

Когда выйдет One UI 9 для Samsung Galaxy. До выхода обновления еще очень далеко — сначала должно пройти бета-тестирование Android 17. Фото: samsungmagazine.eu. Фото.

До выхода обновления еще очень далеко — сначала должно пройти бета-тестирование Android 17. Фото: samsungmagazine.eu

Как уже говорилось выше, ожидается, что складные смартфоны Samsung первыми получат One UI 9, причем из коробки. Однако их представят лишь в конце лета 2026 года. Ожидается, что бета-тестирование One UI 9 начнется в мае, тогда как релиз системы для всех — в третьем квартале 2026 года.

Также не стоит забывать, что первая бета-версия Android 17 появится уже в конце января — начале февраля. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, чтобы узнать о ней первыми!

