Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

В конце прошлого года группа разработчиков уличила Huawei в том, что она пытается выдать Android за бету Harmony OS. Только через месяц китайцы отреагировали на обвинение, да и то как-то скомкано. Глава отдела разработки ПО компании заявил, что Huawei не копирует ни iOS, ни Android, а делает «панорамную» платформу, которая охватывает куда более широкий спектр устройств. То есть, как видите, прямого опровержения того, что Harmony OS – это переделанный Android, не последовало, но зато последовал другой тезис, который тоже несложно опровергнуть.

Huawei рассказала, как Harmony OS изменится до релиза

Основной посыл Вана Чэнглу, руководителя отдела разработки ПО Huawei, состоял в том, что Harmony OS поддерживает не только смартфоны, но и компьютеры, телевизоры, аудиосистемы автомобилей, носимую электронику, а также устройства умного дома и интернета вещей. В общем, охват у платформы действительно обещает быть обширным. Вот только повязаны все потенциально совместимые устройства именно со смартфонами, что может быть опасно для развития экосистемы, которая не отличается особой самостоятельностью.

Устройства на Harmony OS

Это называется «Стратегия 1+8+n», где 1 – это смартфон, 8 – совместимые устройства, а n – другие гаджеты интернета вещей. С одной стороны, всё логично и экосистемно, но с другой это автоматически делает всю экосистему чрезвычайно зависимой. Только представьте, что будет, если исключить из этой пирамиды смартфоны? Очевидно, что ничего хорошего. Ведь до компьютеров Harmony OS ещё очень далеко, а управлять носимой электроникой и другими гаджетами на базе собственной платформы Huawei с помощью Android или iOS явно будет весьма проблематично.

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Я понимаю, почему Huawei решила завязать Harmony OS на смартфонах. Ведь таким образом она вроде как сделала свою платформу уникальнее и в то же время привлекательнее. Та же Apple поступила точно так же, ограничив работу AirPods, HomePod, Apple Watch и другие гаджеты со смартфонами на альтернативных ОС. Но у Apple не было таких проблем, как у Huawei, судьба смартфонов которой сегодня является очень неопределённой. Никто – даже сама Huawei — не знает, в каком направлении они будут развиваться и будут ли развиваться вообще.

Что будет с Huawei

Смотрите сами. Даже если предположить, что Harmony OS – это самостоятельная операционка, которая устроена независимо от Android, смартфоны Huawei по-прежнему производятся с применением технологий американских или европейских компаний. Чего только стоит архитектура ARM, которая составляет основу всех современных мобильных процессоров. Запрет только на её использование автоматически выводит Huawei из игры. А ведь есть и другие технологии, которые китайцам тоже могут запретить использовать на ровном месте. Например, 5G, на базе которой Huawei хочет развивать устройства интернета вещей.

Что за стыд? Huawei рассказала, чем Harmony OS отличается от Android и iOS

Честно говоря, ситуация, в которой сейчас находится Huawei, очень сложная. Сомневаюсь, что ей удастся вот так запросто выкарабкаться из неё в ближайшие годы. Всё-таки большая часть наработок, которыми она пользуется, принадлежит не ей. Значит, чтобы снова заявить о себе на рынке, ей нужно пересесть на собственные технологии. Но поскольку на их создание могут уйти долгие годы и миллиарды долларов инвестиций, скорее всего, одной ей с этим не справиться. Остаётся надеяться, что американцы обложат санкциями всех китайских производителей, которые объединятся с Huawei в альянс и начнут работать все вместе.