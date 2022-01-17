Что не так с новым Android и стоит ли обновляться

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Иван Кузнецов 1

Выход новой версии Android — это всегда радостное событие. Несмотря на то что большая часть фактических изменений обновления зависят от производителей смартфонов, ключевые нововведения чаще всего всё-таки сохраняются. Но вместе с ними сохраняются ещё и проблемные моменты. Ведь если базис страдает от тех или иных недоработок, то и надстройка, которой являются оболочки, будут от них страдать. Именно так и было в случае с Android 12, установка которой сломала не только аппараты линейки Google Pixel, но и смартфоны многих других брендов, успевших обновиться.

Android 12

Android 12 оказался одним из самых проблемных апдейтов Google

Как ни странно, но проблемы Android 12 проявились не сразу. Однако первыми с ними столкнулись владельцы Google Pixel 6. Декабрьское обновление безопасности, которое должно было исправить кучу багов и недоработок релизной версии ОС, спровоцировало новые сбои.

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Чаще всего пользователи жаловались на то, что у них не работает сетевое подключение, из-за чего не функционировали ни интернет, ни сотовая связь. Поэтому Google даже пришлось отозвать патч, пообещав выпустить исправление ближе к концу января. Но это не самое страшное.

Проблемы Android 12

SAmsung

В Android 12 так много проблем, что ряд смартфонов из-за обновления просто превращается в кирпичи

Куда сильнее пострадали пользователи смартфонов Samsung. Владельцы некоторых аппаратов корейского бренда пожаловались на самый широкий спектр проблем — от перебоев в работе сотовых сетей и мерцающих дисплеев до полного окирпичивания. То есть, как выяснилось, ряд устройств после обновления до Android 12 вообще не включились.

Они либо зависли на перезагрузке, либо отключились и больше не включились вообще. К счастью, Samsung вовремя отреагировала и выпустила патч с исправлением, но первые счастливчики, установившие апдейт, всё-таки пострадали.

У OnePlus тоже не всё прошло гладко. Начав было распространение стабильной версии Android 12 среди флагманских смартфонов, компания была вынуждена приостановить его. Причина — низкий уровень оптимизации и, как следствие, низкая скорость работы в большинстве сценариев использования.

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Как позднее объяснили в OnePlus, проблемы возникли не из-за Android 12 как таковой (не удивлюсь, если текст обращения к пользователям писали в Google, чтобы не дискредитировать свою ОС), а из-за объединения OxygenOS и ColorOS.

Впрочем, разработчик Мишаал Рахман, бывший главред ресурса XDA, сообщил, что Android 12 — это самое крупное обновление ОС от Google с 2014 года. Стоковая версия апдейта Андроид содержит большое количество изменений — как интерфейсных, так и функциональных. Поэтому нет ничего удивительного, что производители столкнулись с конфликтом многих системных механизмов.

Большая часть из них уже была реализовала в их собственных оболочках, и теперь им пришлось «глушить» функции-дублёры, чтобы не допустить эффекта наложения. В некоторых случаях это было сделано недостаточно грамотно, что и привело к возникновению проблем в работе обновившихся устройств.

Стоит ли обновлять Андроид до 12

Проблемы Андроид

Google не успевает делать обновления Android качественно

Отличный тому пример — смартфоны Realme. Вскоре после обновления до Android 12 их владельцы пожаловались, что не могут отключить ночной фильтр, понижающий цветовую температуру экрана для более комфортного восприятия контента в темноте.

Как выяснилось, это произошло из-за того, что реализация режима от Realme и Google не совпадают. Это спровоцировало внутрисистемный конфликт, из-за чего пользователи лишились возможности отключить этот механизм. Казалось бы, мелочь, но из таких мелочей и формируется общее впечатление об ОС.

Впрочем, оправдывать Google никто не собирается, поскольку ряд проблем кочуют из стоковой ОС в оболочки именно по её вине. Компания загнала себя в очень жёсткие рамки, взяв обязательство выпускать по обновлению каждый год. Разработчики Google вынуждены работать в очень суровых условиях, пытаясь успеть к намеченной дате.

Что нужно знать при переходе с Android на iOS

Но поскольку спешка ещё никому не шла на пользу, в релизных версиях обновлений оказывается довольно много багов, которые Google потом исправляет в течение всего года. Это абсолютно людоедский подход, и, если верить слухам, в компании рассматривают возможность отказаться от ежегодного обновления Android.

Что это изменит? Ну, довольно многое. Google не будет вынуждена торопиться с внедрением всех обещанных функций, а сможет реализовывать их постепенно, как Apple. Ведь, если помните, в Купертино с некоторых пор перешли именно на такую модель обновления iOS: сначала объявляется ряд нововведений, а потом воплощается постепенно в жизнь.

Не сказать, что это как-то особенно сильно помогает. В конце концов, в iOS тоже есть баги, и притом довольно серьёзные. Но по крайней мере Apple своевременно их исправляет и старается делать всё, чтобы пользователи страдали из-за них как можно меньше. Однако пренебрегать обновлениями я бы не стал. Всё-таки поддержание актуальности смартфона в наше время — это большое дело.

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1 комментарий
  1. EzdiUmno_ru

    Очень страшно, но не так страшно, чтобы бояться. :))
    Samsung Galaxy S 20 FE. Дергатся не стал. Экспериментировать с бетками не стал. Спокойно ждал официалки.
    14 января прилетела, поставил стандартным способом, без выкрутасов с Один и т.п. Просто «по воздуху».
    Всю прошивку перерыл, протестил.
    Никаких проблем, багов, глюков, ужастиков.
    Вывод: Ставьте, не бойтесь. Видимо, Samsung не зря паузу брал.

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