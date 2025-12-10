Что нового появилось в Android 16 QPR2. Маленькое обновление с большим списком изменений

Юрий Кудлович

Порой самые заметные перемены приходят не с громкими презентациями, а с небольшими на первый взгляд обновлениями. И Android 16 QPR2 как раз одна из таких. Этот патч не переворачивает систему с ног на голову, но делает все немного удобнее, красивее и безопаснее. Это обновление ощущается как финальная шлифовка уже привычной платформы, после которой начинаешь замечать, насколько все стало работать проще и естественнее.

Что нового появилось в Android 16 QPR2. Маленькое обновление с большим списком изменений. Свежее обновление для Android 16 приносит много полезного. Фото.

Свежее обновление для Android 16 приносит много полезного

Это первый минорный релиз нового формата: теперь Google будет добавлять функции и улучшения не раз в год, а постепенно, без крупных системных обновлений и риска сломать стабильность. Так вот, QPR2 приносит и обновленный интерфейс, и улучшения безопасности, и внутренние оптимизации. При этом критические модули системы остаются стабильными. Итак, что нового появилось в Android 16 QPR2?

Как изменился интерфейс Android 16

Уже с первых минут после установки бросается в глаза обновленная кастомизация интерфейса. Вообще, Android давно умеет подбирать цвета под обои, но именно в QPR2 была переработана работа с иконками. Теперь можно вручную выбирать форму значков, а система научилась автоматически генерировать тематические иконки для приложений, авторы которых не добавили их самостоятельно.

Как изменился интерфейс Android 16. Иконки можно сделать не только круглыми и квадратными, но даже необычной формы. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Иконки можно сделать не только круглыми и квадратными, но даже необычной формы. Изображение: 9to5google.com

Также была расширена поддержка темного режима: Android теперь способен применять темную тему даже к тем приложениям, у которых ее изначально нет. Все это делает интерфейс гораздо более цельным, потому что даже старые программы визуально подстраиваются под общий дизайн и не выбиваются из стиля.

Можно ли установить виджет на экран блокировки Android

Одним из самых заметных изменений стали виджеты на экране блокировки — впервые за многие годы. Теперь локскрин снова превращается в полезную панель: можно увидеть не только обои и время, но еще погоду, напоминания, события календаря или заметки, не разблокируя смартфон.

Можно ли установить виджет на экран блокировки Android. Напоминает интерфейс iOS. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Напоминает интерфейс iOS. Изображение: 9to5google.com

Обновилась и система уведомлений. Алгоритмы научились компактно сворачивать длинные сообщения, формировать из них удобные стеки и аккуратно сортировать уведомления второго плана. Благодаря этому шторка перестала напоминать бесконечный поток баннеров, а важная информация всегда остается на виду.

Как изменилась безопасность Android 16

Безопасность стала одним из главных акцентов QPR2. Теперь Android задерживает SMS с одноразовыми кодами, чтобы противодействовать банковским троянам: вредоносные программы часто успевают перехватывать код за доли секунды, а эта задержка значительно усложняет им задачу.

Появилась и новая функция удаленной защищенной блокировки устройства. В этом режиме биометрия отключается, уведомления скрываются, а доступ возвращается только через PIN или пароль. Такой режим критически важен при краже или утере смартфона, когда важно заблокировать доступ максимально.

Почему Android 16 работает быстрее

Вместе с визуальными изменениями обновилась и техническая база системы. В виртуальной машине ART (то, на чем работает весь Android) появился новый сборщик мусора. Он экономнее распределяет ресурсы, снижает нагрузку на процессор и уменьшает энергопотребление.

Почему Android 16 работает быстрее. Темная тема теперь везде. Изображение: googleblog.com. Фото.

Темная тема теперь везде. Изображение: googleblog.com

На практике это означает чуть более плавную работу интерфейса, меньшее количество подлагиваний и более стабильную автономность. Особенно это ощутимо и проявляется на длительной дистанции. А еще была улучшена поддержка пространственного звука (IAMF) и расширены возможности Bluetooth LE Audio. Это делает Android совместимым с будущими аудиостандартами.

Что еще нового в Android 16 QPR2

Обновление затронуло и множество мелочей, которые в сумме делают систему удобнее. Например, смартфон теперь способен самостоятельно считать шаги через Health Connect, причем без необходимости установки сторонних фитнес-приложений.

Что еще нового в Android 16 QPR2. Еще пара полезных фич. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Еще пара полезных фич. Изображение: 9to5google.com

Переходы в режиме «картинка в картинке» стали плавнее, а настройки HDR получили отдельный регулятор яркости, что полезно при просмотре видео. Улучшен и раздел «Родительский контроль»: он стал более понятным, а ограничения теперь проще включать и защищать PIN-кодом.

На устройствах Pixel обновление также приносит соответствующие оптимизации камеры и улучшения в работе AI-функций.

Если вы пользуетесь Pixel или другим смартфоном, который получит QPR2, обновляться определенно стоит. Это не очередной мелкий и почти бесполезный патч, а заметный шаг вперед, направленный на то, чтобы Android работал ровнее, выглядел гармоничнее и защищал данные еще лучше.

Chrome для Android теперь читает любую статью по ролям. Как включить?

Читаете длинные статьи в дороге или параллельно с другими делами? Google решила избавить вас от этой рутины: Chrome на Android теперь превращает любую веб-страницу в подкаст. И это не просто сухое зачитывание текста, поскольку браузер создает настоящий диалог двух ИИ-ведущих, которые выделяют главное и подают материал так, словно вы слушаете какое-то радиошоу.

Чем оболочка OriginOS лучше Funtouch OS, и почему нужно обязательно обновить смартфон vivo

На протяжении долгих лет основой смартфонов vivo для глобального рынка была оболочка Funtouch OS. Еще несколько лет назад она считалась одной из самых функциональных, однако со временем утратила этот статус, превратившись в откровенно скучную прошивку. Разработчики решили выправить ситуацию кардинальными мерами, выпустив вместо Funtouch OS новую оболочку OriginOS 6. Теперь владельцы смартфонов iQOO и vivo в России и других странах смогут насладиться по-настоящему красивой, функциональной и быстрой прошивкой.

Кто не получит One UI 8. Samsung отказалась обновлять больше 100 смартфонов

После выпуска стабильной версии Android 16 для устройств Google на низком старте находятся и другие производители смартфонов, готовые в ближайшие месяцы объявить о релизе своих оболочек на базе свежей ОС. В частности, Samsung уже представила две бета-версии One UI 8 в рамках подготовки к обновлению нескольких десятков своих моделей. Но еще больше смартфонов и планшетов Galaxy останутся без новой оболочки и операционной системы. Рассказываем, кто не получит One UI 8.

Настраиваем ключ доступа в Telegram для входа без SMS, звонков и кодов подтверждения
Британцы возродили легендарные марки мотоциклов. Их захочет любой фанат техники
Крипторынок может вырасти в 10–20 раз за десятилетие: смелый прогноз инвестиционного директора Bitwise
