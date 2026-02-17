Что нового появилось в Android 17. Обзор первой бета-версии

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

На днях состоялся официальный релиз бета-версии Android 17. Это первая сборка свежей операционной системы, возможности которой могут оценить обычные пользователи. И, хотя это тестовая версия, уже сейчас мы можем начать собирать по крупицам общий пазл: что нового появилось в Android 17. Далее — главные фишки апдейта, а также инструкция по установке для тех, кто хочет попробовать все сам.

Что нового появилось в Android 17. Обзор первой бета-версии. Первая бета уже вышла. Изображение: 9to5Google. Фото.

Первая бета уже вышла. Изображение: 9to5Google

Что нового в Android 17

В первой бета-версии Android 17 обновился виджет поиска. Он вернулся к своему первоначальному виду, который был до выхода Android 16, то есть лишился подложки. Теперь виджет выглядит однотонно.

Что нового в Android 17. Так теперь выглядит виджет поиска. Фото.

Так теперь выглядит виджет поиска

Также в Android 17 Beta 1 обновился значок яркости, а индикатор местоположения стал немного темнее. Кроме того, теперь при смахивании от угла экрана доступна анимация уменьшения экрана Gemini.

Раздел настроек в Android 17 стал более компактным. Достигнуть этого удалось за счет уменьшения высоты пунктов меню. Теперь на одном экране умещается чуть больше информации.

Что нового в Android 17. Меню настроек до (слева) и после (справа). Фото.

Меню настроек до (слева) и после (справа)

Изменился и ползунок громкости. Вместо «трех точек» снизу появился новый значок. На этом нововведения Android 17 заканчиваются. Во всяком случае в первой бета-версии, так как основные изменения касаются не столько визуальных качестве системы, сколько возможностей для сторонних разработчиков.

Как установить Android 17 Beta 1

Скачать Android 17 Beta 1 могут владельцы смартфонов Google Pixel, зарегистрированные в программе бета-тестирования. Для доступа к ней нужно:

  1. Открыть сайт бета-программы.
  2. Авторизоваться в аккаунте Google.
  3. Выбрать свой смартфон, нажав кнопку «Включить».

После этого останется ждать поступления апдейта по воздуху. Проверить его наличие можно в настройках телефона по пути «Система» => «Обновление ПО».

