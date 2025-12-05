Что нового появилось в One UI 8.5 для Samsung. Обзор всех функций

Завершив развертывание обновления One UI 8, компания Samsung готовится выпустить следующую версию своей оболочки. Ею станет прошивка One UI 8.5, которая появится совсем скоро. Как и предыдущая версия, она базируется на операционной системе Android 16, но в то же время предлагает огромное количество улучшений. Чтобы их перечислить, не хватит пальцев обеих рук, а потому мы собрали все нововведения One UI 8.5 в один текст.
Новые функции One UI 8.5
Список нововведений был раскрыт инсайдером Таруном Ватсом в социальной сети X. Он опубликовал скриншоты загрузочного экрана One UI 8.5, где перечислены все функции следующего поколения оболочки, разделенные на несколько категорий.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Galaxy AI:
- непрерывная генерация изображений через Photo Assist.
Bixby:
- более интеллектуальное управление устройствами;
- более подробные ответы на запросы пользователя;
- просмотр прошлых разговоров с Bixby в разделе «История».
Связь:
- совместное использование хранилища;
- быстрое подключение к устройствам Smart View;
- улучшенные функции Auracast;
- функция голосовой трансляции.
Аккумулятор и питание:
- обновление раздела с настройками аккумулятора;
- настраиваемые ограничения для режима энергосбережения.
Доступность:
- простое управление слуховыми аппаратами по Bluetooth;
- масштабирование с помощью мыши и клавиатуры;
- функции «Действие при остановке» и «Действия при повороте».
Часы:
- фон будильника с погодой;
- конвертер часовых поясов.
Samsung Health:
- улучшенные еженедельные отчеты;
- улучшенный обмен тренировками;
- запуск медитации через смарт-часы;
- функция измерения уровня антиоксидантов через смарт-часы.
Безопасность и конфиденциальность:
- функция «Блокировка при неудачной аутентификации»;
- временное отключение автоматической блокировки.
Быстрый обмен:
- защита от нежелательных запросов на обмен;
- предложения по обмену фотографиями.
Главный экран и экран блокировки:
- автоматическая раскладка экрана блокировки;
- больше настраиваемых шрифтов для часов.
Погода:
- улучшен виджет погоды;
- индекс уровня пыльцы.
Дополнительные улучшения:
- более широкие настройки панели быстрого доступа;
- своевременные напоминания;
- частичная запись экрана;
- советы по калькулятору;
- сохранение размера окон в DeX после изменений.
То есть, несмотря на свой промежуточный статус, обновление One UI 8.5 приносит на смартфоны Samsung не только исправление ошибок, но и большое количество функций, которых не было ранее.
Когда выйдет One UI 8.5
Оболочка One UI 8.5 находится на финальной стадии подготовки к релизу. Как ожидается, она выйдет одновременно с анонсом смартфонов Galaxy S26. То есть в январе-феврале 2026 года.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
До этого момента можно будет установить бета-версию One UI 8.5. О ней мы рассказывали в одном из предыдущих материалов на нашем сайте, где сообщили, что тестовую сборку смогут оценить лишь владельцы смартфонов серии Galaxy S25.