Совсем недавно в сеть слили новый дизайн HyperOS 4, а теперь известный инсайдер поделился списком из девяти функций обновления Xiaomi — от стеклянного интерфейса и стопок виджетов до плавающего острова для голосового помощника. Поэтому теперь предлагаем разобраться с возможностями HyperOS 4, которых набралось немало. Но насколько все они будут полезны?

Что нового в HyperOS 4

В утечке перечислены девять интерфейсных и ИИ-функций, которые Xiaomi якобы тестирует. Вот они целиком:

рендеринг интерфейса в реальном времени с реакцией на свет и фон;

стеклянные материалы интерфейса;

настраиваемые крупные папки;

стопки виджетов на рабочем столе;

стопки уведомлений на экране блокировки;

новые системные анимации;

плавающий остров для ИИ-функций;

подбор цветов интерфейса на основе ИИ;

активное ИИ-восприятие через фронтальную камеру.

Рендеринг в реальном времени, судя по описанию, станет одной из главных частей новой визуальной системы. Вместо фиксированной прозрачности или размытия элементы интерфейса смогут реагировать на свет, цвета фона и окружающий контент на лету. Если сравнивать привычным языком — это попытка сделать оболочку похожей на жидкое стекло, которое подстраивается под то, что под ним.

Hyper Island на Xiaomi — что он умеет

Отдельного внимания заслуживает плавающий остров для ИИ-помощника. Когда инсайдера спросили, будет ли голосовой ассистент Xiaomi появляться внутри этого острова, он ответил, что это именно «остров ИИ-ассистента», и сравнил его роль с интерфейсом Siri на базе ИИ.

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Точный дизайн и набор действий пока неизвестны, но по описанию остров может показывать ответы ИИ, активность голосового помощника, живую информацию или контекстные действия без открытия целого приложения. Проще говоря, это компактная всплывающая зона, в которой видно, что делает ассистент, без перехода в отдельную программу. При этом рано считать остров заменой существующим уведомлениям или строке состояния Xiaomi.

Обновление виджетов и уведомлений в HyperOS 4

Самая практичная часть утечки — это стопки виджетов и уведомлений. HyperOS 4 может добавить стопки виджетов на рабочем столе и стопки уведомлений на экране блокировки. Стопка виджетов позволит нескольким виджетам занимать одну и ту же область экрана, а переключаться между ними можно будет свайпом.

Стопки уведомлений на локскрине работают по похожему принципу: вместо нескольких полных карточек сразу HyperOS будет группировать их в слоистые карты. Это оставит больше места для обоев, часов и других элементов экрана блокировки. Для тех, у кого рабочий стол вечно перегружен, это заметное удобство.

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Есть и работа над папками. Настраиваемые крупные папки тоже в списке — увеличенные папки в HyperOS уже есть, но новый вариант может дать больше контроля над их размером, компоновкой и внешним видом. Если хотите освежить в памяти, что уже умеет текущая оболочка, посмотрите наш разбор 3 функции HyperOS 3.1, от которых владельцы Xiaomi в восторге.

Как выглядит Liquid Glass на Xiaomi

Свежий слух не первый признак нового стеклянного интерфейса. Ранее концепт HyperOS 4 в стиле Liquid Glass показывал прозрачные слои, усиленное преломление фона, плавающие виджеты и переработанный Центр управления. Ещё более прямое свидетельство появилось позже через утёкший лаунчер HyperOS 4 V8: в той сборке были эффекты жидкого размытия, настраиваемые папки, анимации отскока и другие изменения интерфейса, связанные со следующей ОС Xiaomi.

Новый отчёт поддерживает то же направление: рендеринг в реальном времени, стеклянные материалы и ИИ-подбор цветов могут распространить эти эффекты за пределы лаунчера — на уведомления, виджеты, системные приложения и экран блокировки. Общая картина складывается в единый визуальный курс, и это уже не одна разрозненная догадка.

Кто получит HyperOS 4 и когда

Первым устройством с HyperOS 4 станет следующий широкоформатный складной смартфон Xiaomi — в отчётах его называют то Xiaomi 18 Fold, то MIX Fold 5. Те же отчёты описывают его как топовый флагман с оптикой Leica и важную платформу для ИИ-функций Xiaomi.

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Здесь снова важна трезвость. Эти детали остаются неподтверждёнными: Xiaomi официально не объявляла ни коммерческое имя устройства, ни дату выхода, ни версию HyperOS, ни его место в линейке Xiaomi 18. Однако, по предварительным данным релиз должен состояться уже в конце сентября 2026 года. А узнать полный список тех, кто получит HyperOS 4, можно в нашем отдельном материале.