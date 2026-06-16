Резервные копии WhatsApp, которые можно было восстанавливать исключительно через само приложение мессенджера, теперь управляются прямо из настроек телефона. Это главное полезное изменение в июньском пакете обновлений Google для Android. Кроме него, появились перенос паролей между менеджерами, AI-поиск в Google Play и заметная переработка карточек приложений. При этом устанавливать обновления принудительно вам не надо: они приходят сами, без участия пользователя.

Каждый месяц Google выпускает Google System Updates — это набор обновлений сервисов, которые приходят отдельно от полноценной прошивки. Они затрагивают не только смартфоны, но и планшеты, часы на Wear OS, телевизоры на Android TV и Google TV, а также Android Auto. Часть изменений видна сразу, часть раскатывается месяцами. Но сегодня нас порадовали по-крупному.

Резервные копии WhatsApp теперь в настройках Android

Самое заметное для обычного человека нововведение касается мессенджера. Теперь резервными копиями WhatsApp можно управлять через настройки устройства, а не только внутри самого приложения. Раньше всё, что связано с бэкапами переписок, жило исключительно в разделе настроек Ватсапа.

На практике это значит, что место, где хранятся ваши копии чатов и медиа, становится частью общей системы управления устройством. Это удобно тем, кто хочет видеть и контролировать резервные копии в одном месте вместе с остальными данными Google. О полном переносе бэкапов или смене формата речи в заметках не идёт. Речь именно про управление через системные настройки.

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Само собой, данная функция доступна только для смартфонов. На часах, телевизорах и в Android Auto её нет, да она там и не нужна. Но, если вы храните важную переписку, это хороший повод лишний раз проверить, что копия вообще создаётся и куда она сохраняется.

Перенос паролей между Google Password Manager и другими сервисами

Ещё одно практичное изменение пришло в начале июня. Пароли и ключи доступа (passkeys) теперь можно импортировать и экспортировать между менеджером паролей Google и сторонними менеджерами. Работает это через единый отраслевой стандарт обмена учётными данными.

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Если перевести с технического языка: раньше переезд с одного хранилища паролей на другое часто превращался в мучение с выгрузкой в небезопасные текстовые файлы. Теперь перенос становится более прямым и безопасным. Это особенно важно тем, кто пользуется отдельным менеджером паролей и держит часть данных в экосистеме Google.

Ключи доступа, если вы вдруг не в курсе, и так уже постепенно заменяют обычные пароли и позволяют входить в сервисы без ввода символов, по отпечатку или лицу. А возможность переносить и их между сервисами снимает один из главных страхов, что вы окажетесь заперты в одной системе.

AI-поиск Ask Play и новый дизайн карточек в Google Play

Магазин приложений тоже получил порцию изменений. В строке поиска Google Play появилась кнопка «Ask Play» — она открывает полноэкранный разговорный AI-поиск, когда вы вводите запрос. Идея в том, чтобы искать приложения не по точному названию, а описывая, что вам нужно.

Вместе с этим Google обещает более быструю выдачу в реальном времени и гибкие форматы ответов. Насколько это реально удобнее привычного поиска, покажет только практика — пока что это очередная попытка встроить ИИ туда, где раньше прекрасно работал обычный список. К громким обещаниям про AI-поиск стоит относиться спокойно.

Помимо ИИ, есть и более приземлённые правки. Скидки и условия акций стали показываться понятнее по всему магазину — видно размер скидки, само предложение и его сроки. Обновили оформление окон при покупке и установке приложений, а предварительную регистрацию и автоустановку объединили в один процесс. Это мелочи, но именно из таких мелочей складывается ежедневный опыт.

Find Hub, Quick Share и другие изменения для безопасности

Несколько обновлений касаются защиты и поиска устройства. Настройку Find Hub теперь предлагают прямо при первой настройке телефона, чтобы вы могли находить устройство удалённо ещё до того, как столкнётесь с его потерей. Это разумный шаг: многие включают поиск устройства только постфактум, когда уже поздно.

Также усилили проверку приложений из непроверенных источников. Google Play Protect добавляет дополнительные проверки безопасности для приложений, установленных в обход магазина. Для России это особенно актуально: многие ставят банковские и другие приложения из сторонних источников, и лишний слой проверки тут не помешает.

Из мелких удобств: при получении контактной карточки через Quick Share теперь сразу видно информацию из неё, а в управлении контактами и их синхронизацией с Google поправили интерфейс. Подробнее о том, как пакеты обновлений устроены и как их установить вручную, мы разбирали в материале про нового и как установить на Android.

Как установить июньское обновление Google System для Android 2026

Главное, что нужно помнить: обновления приходят автоматически и в фоне, отдельно от прошивки. Появление функции в списке изменений не означает, что она уже у вас — раскатка занимает от нескольких дней до нескольких месяцев.

Если хочется проверить вручную, путь такой:

Откройте приложение «Настройки» На Pixel нажмите на своё имя вверху, чтобы открыть «Сервисы Google» Перейдите на вкладку «Все сервисы» Откройте раздел «Конфиденциальность и безопасность» Выберите «Системные сервисы»

Отдельно стоит проверить версию Google Play services и Google Play Store через раздел «О приложении» в настройках — именно туда приходят описанные функции. Что появилось в прошлом пакете, можно посмотреть в разборе про то, что появилось на смартфонах и как установить.