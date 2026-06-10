Пару недель назад Google представила Android 17 — свежую операционку, которая ещё даже не начала поступать на смартфоны. При этом уже сейчас американская компания выпустила июньский пакет системных обновлений для Android, который доступен абсолютно всем пользователям ОС. В нём есть несколько изменений, которые заденут обычного пользователя, а не только разработчиков. Среди заметного — новый разговорный поиск Ask Play в Google Play, перенос паролей между менеджерами и удобства при первой настройке телефона. Обновления приходят через сервисы Google и устанавливаются в фоне.

Это привычный ежемесячный формат: Google System Release Notes описывают, что нового появилось в сервисах Google Play, магазине приложений и системном обновлении Play. Изменения охватывают не только смартфоны и планшеты, но и часы на Wear OS, телевизоры на Android TV и Google TV, Android Auto и даже ПК. Если интересно сравнить с прошлым месяцем, мы разбирали, что появилось на смартфонах и как установить.

Разговорный поиск приложений прямо в Google Play

Главное изменение в магазине — это появившаяся кнопка Ask Play в строке подсказок поиска. Когда вы вводите запрос, появляется кнопка, которая открывает полноэкранный режим разговорного поиска с искусственным интеллектом. По сути, вместо ввода одного слова можно описать словами, что вам нужно, и получить подборку приложений.

Дополнительно Google обещает более быстрый поиск в реальном времени и гибкие форматы ответов через Ask Play Highlights прямо в результатах. Для большинства людей это удобство при подборе приложений, особенно когда вы не помните точное название, а ищете «что-то для редактирования видео без водяных знаков».

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Важная оговорка: появление функции в списке изменений не значит, что она у вас уже есть. Google раскатывает такие вещи постепенно, и иногда полное появление занимает месяцы. Так что если кнопки пока нет — это нормально.

Перенос паролей на Android

Полезное изменение для тех, кто хранит пароли. С обновлением сервисов Google Play вы можете импортировать и экспортировать пароли и ключи доступа между менеджером паролей Google и сторонними менеджерами по единому стандарту Credential Exchange.

На практике это упрощает переход. Раньше перенос паролей между разными хранилищами часто превращался в возню с экспортом в незащищённый файл. Единый стандарт обмена делает миграцию безопаснее и понятнее — например, если вы решили уйти с Google Password Manager на отдельное приложение или, наоборот, вернуться.

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Здесь стоит уточнить термин: ключи доступа (passkeys) — это современная замена паролям, когда вход подтверждается отпечатком или лицом без ввода символов. То, что их теперь можно переносить, важно для всех, кто постепенно отказывается от обычных паролей.

Настройка поиска телефона при первом включении Android

Обновление добавляет настройку Find Hub в процесс первичной настройки телефона, чтобы вы могли удалённо находить устройство. Это сеть поиска Google, аналог того, как работает поиск потерянных вещей через метки.

Смысл изменения простой: возможность найти телефон настраивается сразу, а не где-то в глубине меню после того, как вы уже забыли об этом. Для человека, который только что достал новый смартфон из коробки, это снижает риск однажды остаться без рабочего способа отследить пропажу.

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В том же блоке безопасности — усиленная проверка непроверенных приложений через Google Play Protect. Теперь при установке приложений из непроверенных источников вы получите дополнительные проверки безопасности. Это касается смартфонов, планшетов, телевизоров, Android Auto и ПК.

Другие обновления Google в июне 2026 года

Несколько небольших, но приятных правок. В Quick Share (функции быстрой передачи файлов между устройствами) теперь видно информацию из карточки контакта, когда вам присылают контакт. Раньше такой передачи можно было получить файл без удобного просмотра:

карточки контактов в Quick Share теперь показывают данные сразу при получении;

устаревшие игровые достижения архивируются и убираются из интерфейсов игр — это касается телефонов и телевизоров;

скидки и условия акций в Play Store стали заметнее: яснее видно цену со скидкой, само предложение и его сроки;

предзаказ и автоустановка приложений объединены в один сценарий;

диалоги при покупке или установке приложений получили обновлённый дизайн на телефонах, в Auto и на ТВ.

Отдельно появились всплывающие уведомления о месячных челленджах и заданиях программы лояльности Play Points в магазине. Здесь всё зависит от вас: кому-то это полезные напоминания, а кому-то — лишние поп-апы, которые захочется отключить.

Как обновить сервисы Google на Android

Большинство этих компонентов обновляются автоматически в фоне, но проверить и подтянуть свежую версию можно вручную. Версии из этого пакета — сервисы Google Play 26.22 и Google Play Store 51.8 от 8 июня, а также более ранние 26.21 и 51.7 от 1 июня:

Откройте приложение «Настройки» и нажмите на своё имя вверху для раздела сервисов Google (на Pixel). Перейдите на вкладку «Все сервисы». Откройте «Конфиденциальность и безопасность». Выберите «Системные сервисы».

Версию системного обновления Play можно посмотреть в «Настройки», далее «О телефоне» и строка с версией Android. Главный вывод: специально гнаться за этим обновлением не нужно — оно прилетит само. Но если вы планируете переезд паролей на новый менеджер, ждёте удобного поиска приложений или только настраиваете новый телефон, эти изменения сделают повседневные сценарии чуть проще и безопаснее.