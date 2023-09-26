Что нового в One UI 6, когда она выйдет и на какие телефоны ее можно установить уже сейчас

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин

За прошедшие годы фирменная оболочка операционной системы Samsung One UI прошла долгий путь и быстро стала одним из самых популярных скинов Android. Предстоящее обновление One UI 6 на базе Android 14 продолжит совершенствовать то, что уже есть у Samsung, и предложит что-то новое. Хотя ожидается, что обновление будет больше сосредоточено на доработке уже существующих возможностей, чем на представлении новых, но чего-то мы ждать все равно можем. В этой статье собрано все, что мы знаем о дате выпуска, функциях и совместимости One UI 6.

Что нового в One UI 6, когда она выйдет и на какие телефоны ее можно установить уже сейчас. В новой ОС от Samsung, как всегда. будет много всего интересного. Фото.

В новой ОС от Samsung, как всегда. будет много всего интересного.

Когда выйдет One UI 6

Точная дата выпуска One UI 6 пока неизвестна, хотя можно ожидать, что состоится он в четвертом квартале 2023 года. Новая оболочка не будет доступна сразу для всех, и владельцам некоторых моделей придется подождать, но Samsung обычно довольно быстро разворачивает обновления, поэтому просто наберитесь немного терпения.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Для понимания примерного окна запуска обновлений ниже приведены даты, в которые выпускались более ранние даты операционной системы.

  • One UI 5.0: 12 октября 2022 г.
  • One UI 4.0: 15 ноября 2021 г.
  • One UI 3.0: 2 декабря 2020 г.
  • One UI 2.0: 28 ноября 2019 г.
  • One UI 1.0: 7 ноября 2018 г.

Samsung еще официально не выпустила стабильную сборку One UI 6, но это не ново, и можно довольно смело ориентироваться на приведенные выше даты. То есть почти с полной уверенность можно сказать, что One UI 6 выйдет в четвертом квартале 2023 года.

Фактический месяц варьируется от середины октября до начала декабря. Поскольку все больше и больше устройств получают бета-версию, весьма вероятно, что финальная версия выйдет довольно скоро.

Когда выйдет One UI 6. Выхода ждать осталось уже не долго. Фото.

Выхода ждать осталось уже не долго.

На какие смартфоны можно установить One UI 6

Стабильная сборка One UI 6, возможно, еще не готова, но бета-версия One UI 6 уже доступна для следующих устройств:

  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23 Плюс
  • Samsung Galaxy S23 Ультра
  • Samsung Galaxy A54 5G
  • Samsung Galaxy A34 5G
  • Samsung Galaxy S22 (только Южная Корея)

Кроме того, в самое ближайшее время новая ОС может появиться на Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.

Как установить бета-версию One UI 6

Тем, кто по региональному принципу при наличии поддерживаемой модели может установить себе One UI 6, для перехода на новую бета-версию стоит загрузить приложение Samsung Members из Galaxy Store или Google Play. После входа в систему на главном баннере или странице уведомлений вы увидите опцию «Регистрация для бета-программы One UI». После завершения перейдите в «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» > «Загрузить и установить». Если бета-версия доступна для вашего устройства и в вашем регионе, Samsung скачает последнюю версию бета-версии для вашего устройства.

Как установить бета-версию One UI 6. Значки будут теперь выглядеть немного иначе. Фото.

Значки будут теперь выглядеть немного иначе.

Что нового в One UI 6

One UI 6 имеет несколько новых функций помимо стандартных дополнений Android 14. К ним относятся новый шрифт и более простые метки значков. В обновлении также ожидается несколько новых виджетов. Среди них виджет с информацией о погоде и виджет камеры, который служит выделенным ярлыком для предустановленных пользователем режимов камеры.

Есть и другие нововведения, среди которых можно найти следующие:

  • Больше возможностей настройки интерфейса с возможностью изменения шрифтов и общего макета
  • Серьезные изменения панели быстрых настроек
  • Новая строка настроек Wi-Fi и Bluetooth, а также несколько других дополнений в меню для защиты зрения и темного режима
  • Возможность получать уведомления в виде отдельных карточек в шторке
  • Новый стиль смайлов в клавиатуре
  • Обновленное приложение галереи и встроенного фоторедактора. А также изменение приложений камеры, погоды и некоторых других

Это только часть новых функций, но остальные изменения носят или косметический, или просто дежурный характер, и о них мы поговорим, когда выйдет финальная версия ОС для всех. Чтобы не пропустить это, обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Какие телефоны получат One UI 6

Обновление One UI 6 в конечном итоге появится на каждом телефоне Galaxy S, начиная с S21, включая все варианты Plus и Ultra. Вы также сможете получить его на Z Fold 3 и Z Flip 3 или новее. Он также она будет доступна для серий Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S9. Обновление увидят даже многие бюджетные телефоны Samsung, включая различные модели серий M, F и A.

Теги
Лонгриды для вас
Топ-5 смартфонов, рекордно подешевевших в 2023 году

Глядя на стоимость новых смартфонов, порой хочется схватиться за голову, недоумевая, почему они такие дорогие. Но точно такие же чувства мы испытывали в прошлом году, да и раньше ценообразование вызывало вопросы. К счастью, со временем многие смартфоны дешевеют. Причем в случае с Android не нужно ждать 2-3 года, пока стоимость опустится до приемлемого уровня. Уже сейчас есть немало телефонов со скидками, чья цена с момента выхода просела почти в два раза.

Читать далее
Три мощных тизера от Samsung о новых смартфонах и не только

До старта очередной ежегодной презентации Galaxy Unpacked от Samsung осталось совсем мало времени. У нас уже есть огромное количество слухов и даже официальных подтверждений от южнокорейской компании. Но ограничиваться тем, что есть она явно не собирается. В типичной для себя манере Samsung предлагает небольшой взгляд на то, что мы можем ожидать от грядущей презентации. Это не раскрывает полной картины того, что будет, но дает намного более четкое представление о готовящихся продуктах, чем у нас было ранее.

Читать далее
Не загружается фильм на Android TV. Что делать

Представьте, что вы отработали целую неделю, и вот они, выходные. Приходите домой и хотите насладиться каким-нибудь хорошим фильмом. Запускаете любимый онлайн-кинотеатр, на который у вас давным-давно оформлена подписка, и…ничего не происходит. Да, совершенно ничего. Приложение открывается, но контент в нем не отображается. Вы заходите в какую-нибудь другую программу, и все повторяется один в один. Эмоции начинают постепенно бурлить, а свеженький телевизор на Андроид ТВ уже готовиться отправиться на помойку. При этом, судя по индикации в настройках, подключение к интернету есть.

Читать далее