Что нового в One UI 6, когда она выйдет и на какие телефоны ее можно установить уже сейчас

За прошедшие годы фирменная оболочка операционной системы Samsung One UI прошла долгий путь и быстро стала одним из самых популярных скинов Android. Предстоящее обновление One UI 6 на базе Android 14 продолжит совершенствовать то, что уже есть у Samsung, и предложит что-то новое. Хотя ожидается, что обновление будет больше сосредоточено на доработке уже существующих возможностей, чем на представлении новых, но чего-то мы ждать все равно можем. В этой статье собрано все, что мы знаем о дате выпуска, функциях и совместимости One UI 6.

Когда выйдет One UI 6

Точная дата выпуска One UI 6 пока неизвестна, хотя можно ожидать, что состоится он в четвертом квартале 2023 года. Новая оболочка не будет доступна сразу для всех, и владельцам некоторых моделей придется подождать, но Samsung обычно довольно быстро разворачивает обновления, поэтому просто наберитесь немного терпения.

Для понимания примерного окна запуска обновлений ниже приведены даты, в которые выпускались более ранние даты операционной системы.

One UI 5.0: 12 октября 2022 г.

One UI 4.0: 15 ноября 2021 г.

One UI 3.0: 2 декабря 2020 г.

One UI 2.0: 28 ноября 2019 г.

One UI 1.0: 7 ноября 2018 г.

Samsung еще официально не выпустила стабильную сборку One UI 6, но это не ново, и можно довольно смело ориентироваться на приведенные выше даты. То есть почти с полной уверенность можно сказать, что One UI 6 выйдет в четвертом квартале 2023 года.

Фактический месяц варьируется от середины октября до начала декабря. Поскольку все больше и больше устройств получают бета-версию, весьма вероятно, что финальная версия выйдет довольно скоро.

На какие смартфоны можно установить One UI 6

Стабильная сборка One UI 6, возможно, еще не готова, но бета-версия One UI 6 уже доступна для следующих устройств:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Плюс

Samsung Galaxy S23 Ультра

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy S22 (только Южная Корея)

Кроме того, в самое ближайшее время новая ОС может появиться на Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.

Как установить бета-версию One UI 6

Тем, кто по региональному принципу при наличии поддерживаемой модели может установить себе One UI 6, для перехода на новую бета-версию стоит загрузить приложение Samsung Members из Galaxy Store или Google Play. После входа в систему на главном баннере или странице уведомлений вы увидите опцию «Регистрация для бета-программы One UI». После завершения перейдите в «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» > «Загрузить и установить». Если бета-версия доступна для вашего устройства и в вашем регионе, Samsung скачает последнюю версию бета-версии для вашего устройства.

Что нового в One UI 6

One UI 6 имеет несколько новых функций помимо стандартных дополнений Android 14. К ним относятся новый шрифт и более простые метки значков. В обновлении также ожидается несколько новых виджетов. Среди них виджет с информацией о погоде и виджет камеры, который служит выделенным ярлыком для предустановленных пользователем режимов камеры.

Есть и другие нововведения, среди которых можно найти следующие:

Больше возможностей настройки интерфейса с возможностью изменения шрифтов и общего макета

Серьезные изменения панели быстрых настроек

Новая строка настроек Wi-Fi и Bluetooth, а также несколько других дополнений в меню для защиты зрения и темного режима

Возможность получать уведомления в виде отдельных карточек в шторке

Новый стиль смайлов в клавиатуре

Обновленное приложение галереи и встроенного фоторедактора. А также изменение приложений камеры, погоды и некоторых других

Это только часть новых функций, но остальные изменения носят или косметический, или просто дежурный характер, и о них мы поговорим, когда выйдет финальная версия ОС для всех.

Какие телефоны получат One UI 6

Обновление One UI 6 в конечном итоге появится на каждом телефоне Galaxy S, начиная с S21, включая все варианты Plus и Ultra. Вы также сможете получить его на Z Fold 3 и Z Flip 3 или новее. Он также она будет доступна для серий Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S9. Обновление увидят даже многие бюджетные телефоны Samsung, включая различные модели серий M, F и A.