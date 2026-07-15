Samsung продолжает готовить Galaxy S26 к стабильной прошивке и выпустила One UI 9.0 Beta 4. Это уже четвёртая тестовая сборка, и она снова про исправления, а не про громкие новые функции. Главное — обновление закрывает раздражающие баги из прошлых бет и подтягивает свежий патч безопасности. А о том, какой будет полноценная оболочка One UI 9.0, вы можете узнать из отдельного материала.

Кто получил One UI 9.0 Beta 4

Обновление вышло с задержкой почти в месяц после предыдущей сборки. Beta 4 стартовала в Индии, а затем быстро расширилась на другие регионы: Великобритания, Польша, Германия и Корея уже получили сборку, и только США пока ждут своей очереди.

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Для России это скорее косвенная новость: бета-программа Samsung работает по регионам, и напрямую российские версии Galaxy S26 в списке не упоминаются. Если у вас устройство, привязанное к одному из этих регионов, шанс получить обновление есть уже сейчас.

Что нового появилось в One UI 9.0 Beta 4

Это сборка с исправлениями багов, а не с новыми возможностями. Судя по списку изменений, Samsung взялась за мелкие, но заметные в ежедневном использовании проблемы:

исправлено, когда часы на экране блокировки выглядели неправильно при повороте экрана;

поправлена работа режима приватного экрана при включении и выключении через панель уведомлений или настройки;

устранено исчезновение панели навигации в некоторых играх;

улучшена плавность при открытии и закрытии шторки уведомлений;

поправлены обрезанные цифры таймера в живых уведомлениях;

исправлена команда громкости Bluetooth в приложении «Режимы» при подключении к автомобилю.

Отдельно отмечу пункт про автомобиль: сценарий громкости Bluetooth раньше срабатывал некорректно при подключении к машине через приложение «Режимы». Для тех, кто настраивает автоматические сценарии в дороге, это ощутимая мелочь.

Как установить One UI 9.0 Beta 4 на Galaxy S26

Сборку можно узнать по версии прошивки, оканчивающейся на ZZG4, а вес загрузки — около 1,25 ГБ. Помимо исправлений, обновление приносит патч безопасности за июль 2026 года, то есть закрывает известные уязвимости и делает устройство чуть защищённее.

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Если ваш Galaxy S26 уже участвует в бета-программе One UI 9.0 через приложение Samsung Members, обновление придёт стандартным путём. Порядок действий простой:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузка и установка». После скачивания пакета нажмите «Установить сейчас».

Важно понимать: это тестовая, а не финальная версия. Ставить её стоит тем, кто готов мириться с возможными шероховатостями ради ранних правок. Если S26 — ваш единственный рабочий телефон, разумнее дождаться стабильной прошивки.

Когда выйдет стабильная One UI 9.0

До релиза стабильной версии Samsung, вероятно, выпустит ещё несколько бет. Стабильная One UI 9.0 дебютирует позже в этом месяце на новых складных Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8, а через несколько недель обновление начнёт приходить и на более старые модели Galaxy.

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Для владельцев Galaxy S26 это значит, что стабильная прошивка не за горами, но выйдет не в первой волне — приоритет отдан новым складным устройствам.