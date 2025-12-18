Что нужно знать о новом инструменте Apple для перехода с iPhone на Android

Артем Сутягин

Когда речь заходит о смене экосистемы мобильных устройств, многие пользователи сталкиваются с определенными трудностями. Процесс переноса данных между iPhone и Android часто бывает непростым и занимает много времени. Однако Apple делает важный шаг навстречу пользователям, представляя новый инструмент для упрощения миграции данных. Интересно то, что этот инструмент позволяет уйти с iOS, а не прийти на нее. Это интересно само по себе, но интереснее понять, как работает этот инструмент.

Что нужно знать о новом инструменте Apple для перехода с iPhone на Android. Отказ от iPhone стал как никогда простым. Фото.

Отказ от iPhone стал как никогда простым.

Как перенести данные с iPhone на Android

В первой бета-версии iOS 26.3 появился инструмент, который значительно упрощает переход на устройство под управлением Android. Принцип работы основан на беспроводном соединении двух устройств: достаточно поднести iPhone к Android-смартфону, и устройства автоматически установят связь друг с другом.

После установления соединения пользователю становится доступен выбор данных для переноса. Можно передать номер телефона, сообщения, фотографии, заметки, список приложений и другую важную информацию. Это решение делает процесс смены устройства более интуитивным и быстрым.

Правда, нельзя не отметить, что не вся информация может быть перенесена на новое устройство. Данные о здоровье из приложения Health, устройства, сопряженные по Bluetooth, а также защищенные элементы вроде заблокированных заметок останутся на iPhone. Эти ограничения связаны с особенностями работы разных операционных систем и политикой безопасности.

Как перенести данные с iPhone на Android. Если решите выбрать Android-смартфон после Android, скоро сделать это будет намного проще. Изображение: realme. Фото.

Если решите выбрать Android-смартфон после Android, скоро сделать это будет намного проще. Изображение: realme

Сотрудничество Apple и Google

Появление этой функции не стало неожиданностью для тех, кто следит за новостями технологической индустрии. Ранее стало известно, что Apple и Google работают совместно над улучшением процесса переключения между экосистемами. Такое сотрудничество между конкурентами показывает готовность компаний ставить удобство пользователей выше корпоративных интересов. Или просто каждый уверен, что количество пришедших пользователей будет больше, чем ушедших.

Со стороны Google работа над новым методом переноса уже проявилась в последних сборках Android для устройств Pixel. В системе обнаружена опция «Копировать данные», которая предлагает пользователю ввести идентификатор сессии и пароль для установления соединения между устройствами.

Сотрудничество Apple и Google. Перенос будет производиться максимально нативно. Изображение: MacRumors. Фото.

Перенос будет производиться максимально нативно. Изображение: MacRumors

Перенос данных между смартфонами

Новый инструмент демонстрирует тенденцию к большей открытости и взаимодействию между различными платформами. Раньше переход с iPhone на Android требовал использования сторонних приложений или облачных сервисов, что создавало дополнительные неудобства. Теперь процесс становится встроенной функцией операционной системы.

Появление такого решения особенно актуально в контексте растущей конкуренции на рынке смартфонов. Когда пользователи не чувствуют себя «заложниками» одной экосистемы из-за сложности переноса данных, они получают больше свободы выбора. Это стимулирует производителей улучшать свои продукты и сервисы.

Важно понимать, что новая функция пока доступна только в бета-версии iOS 26.3, что означает наличие возможных ошибок и недоработок. Финальная версия инструмента может отличаться от того, что представлено в тестовой сборке. Тем не менее, сам факт появления такой возможности указывает на серьезные намерения компании сделать процесс миграции максимально простым.

