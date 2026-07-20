На прошлой неделе сразу несколько смартфонов Xiaomi получили обновление HyperOS 3.3 на базе Android 17, а теперь в сеть попал первый предполагаемый скриншот главного экрана HyperOS 4. На нём заметили переработанные системные иконки, более выраженные тени и новый вертикальный переключатель виджетов. Отдельно интересно то, что скриншот, судя по всему, сделан не на обычном тестовом устройстве, а на прототипе будущего флагмана Xiaomi. Сразу оговоримся: это слитая ранняя сборка, а не официальный анонс. Но даже по таким крупицам информации можно понять, какой будет HyperOS 4.
Скриншот HyperOS 4 на новом флагмане Xiaomi 18
По данным источника, на изображении видны частично различимые идентификационные номера устройства. Эти номера связывают со смартфоном под кодовым именем HONGKONG — так обозначают самую старшую модель в готовящейся серии Xiaomi 18.
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Если это правда, то Xiaomi уже тестирует новую систему прямо на топовом прототипе, а не на условном инженерном образце. Ранее кодовое имя HONGKONG и платформу Q5 связывали именно с серией Xiaomi 18, а не с линейкой MIX. При этом коммерческое название смартфона компания официально не подтверждала, так что тут остаётся простор для догадок.
Чем HyperOS 4 отличается от HyperOS 3
Для сравнения в утечке показали два скриншота: англоязычный с HyperOS 3 и китайский с ранней сборкой HyperOS 4. Общая раскладка главного экрана почти не изменилась, но при внимательном взгляде видно несколько отличий.
Главное функциональное новшество — вертикальный переключатель виджетов. Между погодным виджетом и папкой с системными инструментами появился вертикальный ряд точек-индикаторов. Судя по нему, между разными карточками виджетов можно будет пролистывать вертикально, не занимая место ещё одним крупным виджетом на экране. В HyperOS 3 такого элемента в этой области нет.
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Второе заметное изменение — более выраженные тени под иконками. Значки теперь сильнее отделяются от обоев, из-за чего интерфейс выглядит объёмнее и многослойнее. В HyperOS 3 иконки смотрятся более плоскими и «чистыми», а в новой версии акцент сделан на глубину.
Какие иконки перерисовали в HyperOS 4
Обновлению подверглись самые разные значки системы. Изменения в основном косметические, но заметные при прямом сравнении. Вот что поменялось:
- Настройки: более тёмный и детализированный «механический» дизайн с глубокими тенями вместо прежнего светло-серебристого вида;
- Камера: усиленные тени на корпусе и яркий сине-фиолетовый блик на объективе, из-за чего иконка выглядит объёмнее;
- Game Center: новая иконка с белым геймпадом на сине-оранжево-фиолетовом градиенте;
- Калькулятор: привычные символы и оранжевая кнопка «равно» сохранились, но элементы стали крупнее, а тень заметнее;
- Галерея: фирменный разноцветный цветок остался, но градиенты стали мягче;
- Mi Home: прежний зелёный фон и белый логотип с более деликатной проработкой теней.
Отдельно стоит отметить папку с системными инструментами: у неё появился прозрачный, стеклянный фон, сквозь который лучше видны обои, а внутренние иконки получили более чёткое разделение.
Чем похожи HyperOS 3 и HyperOS 4
Несмотря на все правки, HyperOS 4 не переделывает главный экран целиком. Общая структура остаётся прежней и знакомой пользователям Xiaomi. Сохранились:
- крупные часы в верхней части;
- две основные области под виджеты;
- сетка приложений в четыре столбца;
- нижняя панель на четыре иконки;
- скруглённые квадратные значки;
- центрированный индикатор страниц.
То есть по факту речь идёт не о революции, а о наведении визуального лоска: глубина иконок, тени, прозрачность, навигация по виджетам и мелкие графические улучшения. Если вы уже привыкли к HyperOS 3, привыкать заново не придётся.
Когда выйдет HyperOS 4
Ценность слива в том, что он связывает сразу три вещи: первые видимые изменения интерфейса HyperOS 4, тестирование прошивки на базе Android 17 и прототип флагмана HONGKONG из серии Xiaomi 18.
Но важно держать в голове ограничения. Это ранняя сборка, а не готовая система. Иконки, виджеты, отступы и визуальные эффекты вполне могут измениться до релиза. Официальный выход HyperOS 4 ожидается в сентябре 2026 года одновременно с презентацией Xiaomi 18. А пока можно ознакомиться с предварительным списком Xiaomi, которые получат обновление.