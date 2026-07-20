На прошлой неделе сразу несколько смартфонов Xiaomi получили обновление HyperOS 3.3 на базе Android 17, а теперь в сеть попал первый предполагаемый скриншот главного экрана HyperOS 4. На нём заметили переработанные системные иконки, более выраженные тени и новый вертикальный переключатель виджетов. Отдельно интересно то, что скриншот, судя по всему, сделан не на обычном тестовом устройстве, а на прототипе будущего флагмана Xiaomi. Сразу оговоримся: это слитая ранняя сборка, а не официальный анонс. Но даже по таким крупицам информации можно понять, какой будет HyperOS 4.

Из последнего слива стало известно, как будет выглядеть HyperOS 4. Фото.

Из последнего слива стало известно, как будет выглядеть HyperOS 4

Скриншот HyperOS 4 на новом флагмане Xiaomi 18

По данным источника, на изображении видны частично различимые идентификационные номера устройства. Эти номера связывают со смартфоном под кодовым именем HONGKONG — так обозначают самую старшую модель в готовящейся серии Xiaomi 18.

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Если это правда, то Xiaomi уже тестирует новую систему прямо на топовом прототипе, а не на условном инженерном образце. Ранее кодовое имя HONGKONG и платформу Q5 связывали именно с серией Xiaomi 18, а не с линейкой MIX. При этом коммерческое название смартфона компания официально не подтверждала, так что тут остаётся простор для догадок.

Чем HyperOS 4 отличается от HyperOS 3

Для сравнения в утечке показали два скриншота: англоязычный с HyperOS 3 и китайский с ранней сборкой HyperOS 4. Общая раскладка главного экрана почти не изменилась, но при внимательном взгляде видно несколько отличий.

Слева — HyperOS 3.3, справа — HyperOS 4. Фото.

Слева — HyperOS 3.3, справа — HyperOS 4

Главное функциональное новшество — вертикальный переключатель виджетов. Между погодным виджетом и папкой с системными инструментами появился вертикальный ряд точек-индикаторов. Судя по нему, между разными карточками виджетов можно будет пролистывать вертикально, не занимая место ещё одним крупным виджетом на экране. В HyperOS 3 такого элемента в этой области нет.

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Второе заметное изменение — более выраженные тени под иконками. Значки теперь сильнее отделяются от обоев, из-за чего интерфейс выглядит объёмнее и многослойнее. В HyperOS 3 иконки смотрятся более плоскими и «чистыми», а в новой версии акцент сделан на глубину.

Какие иконки перерисовали в HyperOS 4

Обновлению подверглись самые разные значки системы. Изменения в основном косметические, но заметные при прямом сравнении. Вот что поменялось:

  • Настройки: более тёмный и детализированный «механический» дизайн с глубокими тенями вместо прежнего светло-серебристого вида;
  • Камера: усиленные тени на корпусе и яркий сине-фиолетовый блик на объективе, из-за чего иконка выглядит объёмнее;
  • Game Center: новая иконка с белым геймпадом на сине-оранжево-фиолетовом градиенте;
  • Калькулятор: привычные символы и оранжевая кнопка «равно» сохранились, но элементы стали крупнее, а тень заметнее;
  • Галерея: фирменный разноцветный цветок остался, но градиенты стали мягче;
  • Mi Home: прежний зелёный фон и белый логотип с более деликатной проработкой теней.

Отдельно стоит отметить папку с системными инструментами: у неё появился прозрачный, стеклянный фон, сквозь который лучше видны обои, а внутренние иконки получили более чёткое разделение.

Чем похожи HyperOS 3 и HyperOS 4

Несмотря на все правки, HyperOS 4 не переделывает главный экран целиком. Общая структура остаётся прежней и знакомой пользователям Xiaomi. Сохранились:

  • крупные часы в верхней части;
  • две основные области под виджеты;
  • сетка приложений в четыре столбца;
  • нижняя панель на четыре иконки;
  • скруглённые квадратные значки;
  • центрированный индикатор страниц.

То есть по факту речь идёт не о революции, а о наведении визуального лоска: глубина иконок, тени, прозрачность, навигация по виджетам и мелкие графические улучшения. Если вы уже привыкли к HyperOS 3, привыкать заново не придётся.

Когда выйдет HyperOS 4

Ценность слива в том, что он связывает сразу три вещи: первые видимые изменения интерфейса HyperOS 4, тестирование прошивки на базе Android 17 и прототип флагмана HONGKONG из серии Xiaomi 18.

Выход HyperOS 4 ожидается осенью. Фото.

Выход HyperOS 4 ожидается осенью

Но важно держать в голове ограничения. Это ранняя сборка, а не готовая система. Иконки, виджеты, отступы и визуальные эффекты вполне могут измениться до релиза. Официальный выход HyperOS 4 ожидается в сентябре 2026 года одновременно с презентацией Xiaomi 18. А пока можно ознакомиться с предварительным списком Xiaomi, которые получат обновление.