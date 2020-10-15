Что происходит? Android 11 снижает производительность обновившихся смартфонов

Зачем устанавливать обновления? Конечно, ради нововведений и продления ощущения актуальности собственного смартфона. Так, по крайней мере, считает большинство пользователей. Не хочу их обвинять, тем более что долгое время сам принадлежал к их числу. Однако iOS 14 показала, что обновления могут не только расширять функциональные возможности совместимых устройств, но и разгонять их, даже если они уже далеки от звания новых. Поэтому логично, что я стал ждать того же самого от Android 11. Но, как видно, совершенно напрасно.

Чем недовольны пользователи Android 11, или Почему обновления Google — это не всегда хорошо

Помимо обилия багов, препятствующих работе многих штатных функций совместимых смартфонов, Android 11 ещё и замедляет их. Это подтверждают результаты синтетических тестов, в которых обновившиеся пользователи прогоняют свои аппараты. Понятное дело, что предъявлять Google за падение вычислительной мощности смартфонов сторонних производителей практически не имеет смысла. Всё-таки они берут за основу только исходный код обновления, а затем упаковывают его в фирменную оболочку, функциональность которой зачастую сильно отличается от стоковой версии ОС. Однако снижение производительности было зафиксировано и на собственных аппаратах Google.

Упала производительность на Android 11

Если мы возьмём бенчмарк 3D Mark и прогоним в нём Pixel 4 XL на базе Android 10 и на базе Android 11, то наилучший результат покажет смартфон именно со старой версией ОС. Если говорить откровенно, разброс нельзя назвать критическим, но даунгрейд даже на 5-7%, которые зафиксировал бенчмарк, не могут считаться статистической погрешностью.

Когда я смогу установить Android 11 на свой смартфон

Лакмусовой бумажкой, окончательно подтвердившей факт падения вычислительной мощности смартфонов после обновления операционной системы, стал Pixel 4a. В его случае даунгрейд оказался ещё более ощутимым. Если на Android 10 смартфон демонстрировал в графическом тесте 2461 баллов, то на Android 11 этот показатель закрепился на отметке в 1484 балла. Огромная, надо сказать, разница, которую нарочно не придумаешь.

Все последующие тесты, можно сказать, были просто пущены на самотёк, потому что почти каждый из них демонстрировал снижение производительности аппаратов Google Pixel на базе Android 11 по сравнению с Android 10. GFXBench, Futuremark, AnTuTu, Geekbench – все подтверждали заявленную теорию, указывая на явные проблемы обновления.

Стоит ли обновляться на Android 11

Несмотря на то что Google пока не дала официальных комментариев на эту тему, очевидно, что проблема есть, и она довольно серьёзна. Ведь если падение производительности затрагивает не только собственные смартфоны поискового гиганта, но и те, что были выпущены сторонними производителями, значит, сбой произошёл на глубинном уровне. То есть, чтобы его исправить, Google придётся перелопатить код операционной системы и, обнаружив недостатки, влекущие за собой снижение мощности, исправить их.

Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

Впрочем, возможно, всё дело в том, что отдельные компоненты операционной системы просто вступили в конфликт с процессорами Qualcomm. Учитывая, что большинство устройств, которые получили Android 11, работают на базе одного и того же процессора, эта теория не лишена смысла. Во всяком случае, хотелось бы верить, что исправление этого конфликта уже не за горами, а пользователи, которые обновляют свои смартфоны до актуальной версии ОС, не рискуют ничем серьёзным. Правда, я бы на их месте всё-таки не торопился – мало ли что.