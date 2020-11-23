Что происходит? Пользователи iOS решили, что у них Android

Помню, во времена, когда спорить о превосходстве iOS или Android не считалось моветоном, пользователи мобильной ОС от Google козыряли кастомизацией, а их оппоненты за это над ними потешались. Дескать, допиливать операционку самостоятельно и подстраивать её под себя стоит только в том случае, если об этом не позаботился производитель. Но, так или иначе, и те, и другие всегда оставались при своём мнении, и ничего бы не поменялось, если бы не iOS 14, которая-таки вскрыла давно зревший нарыв.

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Несмотря на то что среди пользователей iOS всегда было принято критиковать кастомизацию в любой форме, после того, как в iOS 14 появилась возможность менять внешний вид операционной системы, многие тут же поспешили ей воспользоваться. Пользователей даже не смутило, что для этого пришлось установить соответствующее приложение или воспользоваться быстрыми командами. Они начали менять всё подряд – от оформления иконок приложений до виджетов, которые свалились на них, хотя производители Android-смартфонов давно от них отказались.

Кастомизация iOS

По данным аналитиков Sensor Tower, более 15% всех iPhone из одних только США установили те или иные приложения для кастомизации интерфейса. Это более 13 миллионов устройств. Эксперты проанализировали установки и выяснили, что самый пик пришёлся на пятидневку в период с 16 по 21 сентября. За это время софт для кастомизации установили около 4 миллионов раз. Очевидно, что пользователи, узнавшие о возможности видоизменить внешний вид интерфейса iOS, поспешили сделать это как можно скорее, а значит, версия о том, что кастомизация им неинтересна, несостоятельна.

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Может показаться, что 15% — это не так уж и много. Однако это не так. На самом деле 15% — это вполне ощутимая цифра, поскольку и среди пользователей Android заниматься кастомизацией предпочитают далеко не все. Вопреки расхожему мнению, подавляющее большинство владельцев смартфонов на базе «зелёного робота» предпочитают пользоваться ими из коробки так, как есть. То есть они не занимаются перенастройкой интерфейса, не видоизменяют его и не делают рут, чтобы иметь возможность перепрошивать свои аппараты туда-сюда.

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Более того, большинство пользователей Android стараются лишний раз не скачивать приложения из-за пределов Google Play. По этой причине основным источником распространения вредоносного софта стал именно официальный каталог Google. Просто пользователи скачивают одни и те же приложения, заражают свои устройства и повышают статистику заражений. А тех, кто пользуется альтернативными источниками софта, во-первых, меньше, а, во-вторых, ведут они себя куда осмотрительнее, предпочитая не скачивать что попало.

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Вообще, глядя на то, во что пользователи iOS превращают интерфейс своих iPhone, начинаешь поневоле переживать, что у тебя может брызнуть кровь из глаз. Ведь сегодня ничего подобного на Android встретить уже практически невозможно. Просто пользователи «зелёного робота» уже переросли вырвиглазные темы, и теперь предпочитают более спокойные варианты оформления. А владельцы iPhone, которые прежде были лишены возможности кастомизировать iOS, проходят этот этап взросления только сейчас, хотя могли бы пройти его ещё лет 7-10 назад.