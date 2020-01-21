Давайте немного поразмышляем над тем, как Google может изменить политику распространения версий Android. Уже сейчас в Сети появляется информация о том, что нового появится в Android 11. И новые функции — это всегда хорошо, но один из пользователей Reddit предложил очень интересную мысль, с которой я согласен и хотел бы её раскрыть в данном материале более подробно.

Суть предложения заключается в прекращении выпуска новых версий Android по аналогии с тем, как это сделала Microsoft с выходом Windows 10. Компания больше не выпускает новые версии своей операционной системы, а лишь дорабатывает и обновляет текущую версию Windows. Такой шаг правильный с точки зрения качества программного обеспечения. Выпуск крупных обновлений всегда означает необходимость тщательного тестирования и, как правило, приводит к новым ошибках и проблемам. Это не очень хорошо, и в Microsoft это понимали. Можно заметить, как Winows 10 с каждым днём становится всё лучше и лучше, она меньше зависает, её интерфейс понемногу становится более приятным. И подобное постепенное улучшение возможностей и качества системы делает Windows 10 просто потрясающей операцинкой на рынке, аналогов которой попросту нет.

Той же тактики, на мой взгляд, должна придерживаться и Google. Давайте предположим, что в 2020 году выйдет Android X и он станет последним. Далее компания будет лишь незначительно и постоянно обновлять систему при необходимости. Например, если какая-либо команда предложит функцию, Google выпустит её моментально, зацикливаясь лишь на оптимизации этой самой функции. Таким образом пользователь получит трендовую функцию не через год, а прямо сейчас, и она будет хорошо оптимизирована.

Многие могут возразить, ведь производители должны адаптировать Android под свои оболочки, и это занимает много времени. Но и здесь производители тоже выигрывают. Они могут также, как и Google, внедрять новые функции постоянно, тем самым это станет неким Update Bus, при котором обновление устройств никогда не будет прекращаться.

Зачем вообще это нужно?

Дело в том, что, если посмотреть на рынок, мы имеем сильную фрагментацию. Если Google решит отказаться от крупных обновлений в пользу поддержки лишь одной версии, это сделает данную проблему неактуальной. И то, за что на презентации Apple Тим Кук так часто осуждает Android, больше не будет причиной осуждения.

Еще один момент — это скорость получения новых функций. Как работает обновление смартфонов сегодня? В Google имеется множество команд разработчиков, которые занимаются разработкой различных функций Android. Есть еще и Open Source функции, которые могут попасть в финальную версию системы. Предположим, что одна команда разработала функцию почти сразу после выхода нового Android. Получается, что пользователям придется ждать целый год до того момента, пока данная функция не появится в очередной версии Android. Такое торможение обновлений, на мой взгляд, негативно влияет на актуальность.

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Некоторые считают, что смартфоны спустя какое-то время не смогу поддерживать очередные обновления Android из-за устаревания железа. И в этом есть своя правда, но что мешает производителю выбирать, какие телефоны получат минорное обновление, а какие нет. Наоборот, такой подход к обновлению системы сделает сам процесс обновления более гибким. Предположим, что тёмная тема слишком тяжелая функция для бюджетных устройств, но при этом они способны поддерживать другие функции. Почему бы не дать в этом случае дешёвым телефонам ту функциональность, которую они в силах поддерживать? Конечно, в этом случае производителям и Google нужно подумать над тем, как сделать систему модульной, ведь различие в функциях на разных устройствах может негативно сказаться на оптимизации системы, появятся ошибки. Предлагаю обсудить это в Телеграм.

Поэтому еще одним вариантом может стать попросту отказ через какое-то время обновлять некоторые устройства. Но даже в этом случае проблемы с фрагментацией и скоростью выхода и частотой обновлений будут решены. Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Делитесь мнением в комментариях к данному материалу.