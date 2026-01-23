Что такое оболочка Android и какая самая лучшая

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что большинство смартфонов сегодня работает на Android, внешний облик системы на каждом из них сильно отличается. Достаточно взять в руки условный Xiaomi и Samsung, чтобы понять: они абсолютно разные. У смартфонов отличается дизайн системы и даже набор функций. А виной всему — оболочка Android. Разберемся, для чего она нужна, и какая прошивка сейчас самая лучшая.

Что такое оболочка Android

Сама по себе операционная система Android — это чистый лист, база. Оболочка, которую также именуют прошивкой, является своего рода надстройкой, преображающей дизайн системы и добавляющей новые функции. А чистым Android в этом смысле принято считать интерфейс смартфонов Google Pixel.

Многие опции, появившиеся в последних версиях Android, уже давно присутствовали в отдельных оболочках. То есть для обычного пользователя прошивка сейчас намного важнее операционной системе, поскольку именно обновления оболочки содержат в себе стоящие изменения, в то время как апдейты ОС последние годы являются невероятно скучными.

Какие оболочки Android существуют

Какие оболочки Android существуют. Каждая оболочка Android уникальна. Фото.

Каждая оболочка Android уникальна

Сегодня у каждого более-менее крупного производителя смартфонов есть своя оболочка Android. Это своего рода показатель статуса. Самыми популярными оболочками являются:

  • ColorOS (OPPO);
  • EMUI (HUAWEI);
  • HiOS (TECNO);
  • HyperOS (Xiaomi/REDMI/POCO);
  • MagicOS (HONOR);
  • Nothing OS (Nothing/CMF);
  • One UI (Samsung);
  • OriginOS (vivo/iQOO);
  • OxygenOS (OnePlus);
  • realme UI (realme);
  • XOS (Infinix).

С учетом новых ограничений Android и самих производителей оболочка — это то, с чем вам придется жить в течение всего срока эксплуатации смартфона. Перейти с одной прошивки на другую почти невозможно, а потому выбор оболочки напрямую зависит от бренда.

Какая оболочка Android самая лучшая

Поскольку вы все время будете взаимодействовать с оболочкой, которую нельзя будет поменять, при выборе смартфона важно ориентироваться не только на характеристики, но и на прошивку. Самыми лучшими сейчас можно назвать:

  • One UI;
  • OriginOS;
  • OxygenOS.

Эти оболочки телефонов обладают стильным дизайном и широкими возможностями кастомизации, характеризуются высоким уровнем плавности и оптимизации, а также регулярно получают обновления. В целом, можно отметить все прошивки семейства BBK, к которому также относятся прошивки смартфонов OPPO и realme. Одновременно с этим оболочка Xiaomi нестабильна и содержит рекламу, а EMUI от HUAWEI не получает крупных обновлений.

