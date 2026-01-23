Что такое оболочка Android и какая самая лучшая

Несмотря на то, что большинство смартфонов сегодня работает на Android, внешний облик системы на каждом из них сильно отличается. Достаточно взять в руки условный Xiaomi и Samsung, чтобы понять: они абсолютно разные. У смартфонов отличается дизайн системы и даже набор функций. А виной всему — оболочка Android. Разберемся, для чего она нужна, и какая прошивка сейчас самая лучшая.
Что такое оболочка Android
Сама по себе операционная система Android — это чистый лист, база. Оболочка, которую также именуют прошивкой, является своего рода надстройкой, преображающей дизайн системы и добавляющей новые функции. А чистым Android в этом смысле принято считать интерфейс смартфонов Google Pixel.
Многие опции, появившиеся в последних версиях Android, уже давно присутствовали в отдельных оболочках. То есть для обычного пользователя прошивка сейчас намного важнее операционной системе, поскольку именно обновления оболочки содержат в себе стоящие изменения, в то время как апдейты ОС последние годы являются невероятно скучными.
Какие оболочки Android существуют
Сегодня у каждого более-менее крупного производителя смартфонов есть своя оболочка Android. Это своего рода показатель статуса. Самыми популярными оболочками являются:
- ColorOS (OPPO);
- EMUI (HUAWEI);
- HiOS (TECNO);
- HyperOS (Xiaomi/REDMI/POCO);
- MagicOS (HONOR);
- Nothing OS (Nothing/CMF);
- One UI (Samsung);
- OriginOS (vivo/iQOO);
- OxygenOS (OnePlus);
- realme UI (realme);
- XOS (Infinix).
С учетом новых ограничений Android и самих производителей оболочка — это то, с чем вам придется жить в течение всего срока эксплуатации смартфона. Перейти с одной прошивки на другую почти невозможно, а потому выбор оболочки напрямую зависит от бренда.
Какая оболочка Android самая лучшая
Поскольку вы все время будете взаимодействовать с оболочкой, которую нельзя будет поменять, при выборе смартфона важно ориентироваться не только на характеристики, но и на прошивку. Самыми лучшими сейчас можно назвать:
- One UI;
- OriginOS;
- OxygenOS.
Эти оболочки телефонов обладают стильным дизайном и широкими возможностями кастомизации, характеризуются высоким уровнем плавности и оптимизации, а также регулярно получают обновления. В целом, можно отметить все прошивки семейства BBK, к которому также относятся прошивки смартфонов OPPO и realme. Одновременно с этим оболочка Xiaomi нестабильна и содержит рекламу, а EMUI от HUAWEI не получает крупных обновлений.