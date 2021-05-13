Что-то будет: Samsung готовит первое устройство на Fuchsia OS от Google?

Наверное, уже не осталось тех, кто хотя бы раз не слышал о Fuchsia OS. Это экспериментальная операционка Google, которую она изначально использовала для тестирования и отладки новых функций для Android, Chrome OS и Wear OS, а потом как будто бы придумала ей другое применение. Разработчики поискового гиганта сначала подкрутили интерфейс Fuchsia OS, затем добавили поддержку приложений для Android, а потом и вовсе призвали сторонних разработчиков и производителей электроники присоединиться к развитию новой ОС. Samsung согласилась.

Поскольку Fuchsia OS – это операционка с открытым исходным кодом, любой желающий может ознакомиться с ним на GitHub. Соответственно, там же можно узнать, на каком этапе развития находится платформа, что она умеет и даже кто принимает участие в её совершенствовании.

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

Так вот с некоторых пор на GitHub в разделе, посвящённом Fuchsia OS, появилась папка Samsung. Там фигурируют изменения, которые корейская компания вносит в операционную систему, что в свою очередь указывает на её явный интерес к новому продукту Google.

Samsung и Fuchsig OS

По прогрессу Samsung видно, что она работает над интеграцией файловой системы F2FS, которая используется в её фирменных смартфонах, с Fuchsia OS. Не ясно, зачем это надо, тем более что и пояснений Samsung на этот счёт не даёт.

Однако есть версия, что таким образом корейцы пытаются добиться совместимости устройств на Fuchsia OS с устройствами на Android, чтобы позволить им взаимно обмениваться файлами друг с другом, не вступая в конфликт из-за методики их обработки. Другое дело – зачем это может быть вообще нужно?

Android — всё? Google вот-вот запустит бета-тест Fuchsia OS

Не исключено, что Samsung рассчитывает использовать Fuchsia OS если не в качестве замены Android, то по крайней мере в качестве операционки-компаньона. В каком виде это может быть реализовано? Ну, хотя бы в виде платформы для фирменных смарт-часов Samsung.

По всему видно, что в последнее время Samsung изучает возможность перевода Galaxy Watch на Wear OS, но вряд ли компанию может устраивать то, как Google развивает эту операционку. Поэтому вполне возможно, что Samsung хочет использовать Wear OS в качестве средства облегчённого трансфера на Fuchsia.

Зачем нужна Fuchsia OS

Причём это необязательно должны быть смарт-часы. Насколько я вообще понимаю, Fuchsia OS – это универсальная платформа, которая подходит вообще для всего. Samsung может использовать её хоть в часах, хоть в фитнес-браслетах, хоть в умных колонках, хоть где-то ещё.

Тем более что список устройств-компаньонов по мере развития технологий только расширяется. Возможно, у Samsung есть в разработке некое устройство, о котором мы пока вообще даже не думаем, но корейцы планируют выпустить его в перспективе ближайших нескольких лет. В общем, вариантов масса.

Замена Android? Google просит разработчиков помочь ей развивать Fuchsia OS

Сама Google никак не комментирует развитие Fuchsia OS. За всю историю существования операционной системы представители поискового гиганта дали лишь 2-3 комментария на её счёт. Первый касался подтверждения факта её существования, а второй, который дал Рик Остерло, затрагивал предназначение платформы.

Тогда-то он и пояснил, что у Google нет планов на коммерческое развитие и распространение Fuchsia OS, которая в данный момент служит компании исключительно тестовым полигоном для новых функций других операционных систем. Но то ли он не сказал всю правду, то ли передумал. Но теперь Fuchsia OS имеет все шансы стать заменой Android.