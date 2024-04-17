Что умеет операционная система Kaspersky OS и чем она отличается от Android

Несмотря на строгость и всеобъемлющий характер антироссийских санкций, многие сферы, контролируемые западными компаниями, для нас с вами почти не изменились. Например, ни iOS, ни Windows, ни даже Android никто так и не отключил. Все устройства, работающие на базе иностранных операционных систем, по-прежнему исправно работают и получают обновления. Однако дерзость некоторых западных компаний, которые попытались ограничить своих российских пользователей в некоторых аспектах, заставила местных разработчиков задуматься о создании альтернативных продуктов. Одним из них стала операционка KasperskyOS.

Что такое Kaspersky OS

KasperskyOS — это операционная система, с нуля разработанная специалистами Лаборатории Касперского. Пожалуй, даже правильнее будет назвать ее платформой, поскольку она не только ориентирована на устройства разных типов, но и имеет собственное ядро, которое впоследствии может лечь в основу других программных наработок.

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В отличие от Android и многих других операционных систем, разработанных в России, KasperskyOS не использует Linux в качестве базиса. Информации о собственном ядре Лаборатории Касперского пока немного, но известно, что она обеспечивает непревзойденный уровень безопасности и обладает сильным кибер-иммунитетом.

Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, все наше, — заявил Евгений Касперский.

На каких устройствах работает Касперский ОС

Кибер-иммунитет предполагает создание систем и приложений, устойчивых к киберугрозам на самом базовом уровне. Основные принципы этой концепции включают строгую изоляцию процессов, использование собственного микроядра для снижения риска атак и механизмы контроля, позволяющие предотвратить выполнение произвольного кода.

Поводов для создания KasperskyOS было предостаточно, но критические уязвимости iOS, обнаруженные специалистами ФСБ, только укрепили уверенность Лаборатории Касперского в необходимости разработки собственной операционки, защищенной от хакерских атак и возможности создания бэкдора и организации слежки.

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KasperskyOS идеально подходит для устройств, которые часто подвергаются атакам из-за своей распространенности и доступности используемых ими сетевых интерфейсов:

Устройства IoT

Умный дом

Шлюзы и контроллеры

Транспортные системы

Клиент-серверные системы

Смарт-карты

Маршрутизаторы и коммутаторы

Системы связи

Электронные блоки управления

Как выглядит Kaspersky OS

Естественно, что для нас с вами наибольший интерес представляют именно смартфоны. KasperskyOS действительно может работать на смартфонах российских и азиатских брендов. Что это за бренды, правда, пока особенно не разглашается. Однако на конференции Systeme Electric Евгений Касперский заявил, что первым отечественным аппаратом, на котором запустили новую ОС, стала не названная модель производства Аквариус.

В мобильном исполнении лично мне KasperskyOS напоминает One UI. Нет, это не претензия к дизайнерам и разработчикам. Скорее наоборот. По тем немногим скриншотам интерфейса, которые оказались в сети, можно сказать, что особых сложностей с восприятием новой операционной системы у пользователей быть не должно.

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Здесь, очевидно, используется ровно та же логика управления и взаимодействия с системными элементами, к которым мы все привыкли в iOS и Android. Так что в этом смысле никаких откровений быть не должно. Однако из-за того, что KasperskyOS использует собственное микро-ядро, работать с Android-приложениями устройства на ОС Касперского однозначно не смогут.

Сравнение Android и Kaspersky OS

Так зачем, в таком случае, нужна эта платформа? А нужна она в том числе по причинам, описанным выше. Первое — это безопасность. Отсутствие контроля над ОС со стороны западных компаний, а значит, и западных спецслужб позволяет использовать ее в государственном секторе и, возможно, даже в военной отрасли.

Видимо, поэтому в Лаборатории Касперского сразу сказали, что распространяться свободно их операционка не будет. То есть вы не встретите на рынке потребительских устройств, которые будут работать на базе KasperskyOS. Она будет лежать в основе техники, которой пользуются чиновники, сотрудники государственны и оборонных предприятий и т.д. А уж для них-то необходимый набор софта отечественные разработчики точно напишут.

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В общем, как вы понимаете, KasperskyOS не конкурент Android и совершенно на данную роль не претендует. Пожалуй, в части широты спектра поддерживаемых устройств она похожа на HarmonyOS от Huawei, но отсутствие коммерчески ориентированных планов у Лаборатории Касперского и консьюмерской версии самой операционки однозначно делает ее очень далекой от того, к чему мы привыкли в Android.