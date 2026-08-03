Выпустив в конце прошлого месяца сразу 28 обновлений для самых разных смартфонов, Xiaomi опубликовала свежий еженедельный отчёт об ошибках, в котором перечислила исправленные и ещё не решённые проблемы своих смартфонов. Речь идёт про рынок Китая, но часть исправлений обещают привезти и в глобальные версии, так что тема касается и владельцев Xiaomi и Redmi в России.
Какие баги Xiaomi уже исправила в HyperOS
Исправления уже доступны в свежих прошивках для нескольких показательных моделей. Важно понимать: Xiaomi проверяет баги на конкретных устройствах, но исправления получают и другие модели с похожими проблемами.
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Вот что уже починили:
- Xiaomi 17 Ultra (сборка 3.0.305.5) — устранён сбой автофокуса при съёмке на телеобъектив в некоторых сценах;
- Xiaomi 17 Max (3.0.304.0) — функция быстрого редактирования снова корректно ставит обои на экран блокировки;
- Xiaomi 17T Pro (3.0.308.0) — исправлены искажения формы и цвета иконок в отдельных ситуациях;
- Xiaomi 13 (3.0.304.0) — устранён неверный показ ёмкости батареи в некоторых случаях;
- REDMI K90 (3.0.305.0) — убраны одновременно появляющиеся белые полосы по бокам экрана.
Самое заметное для повседневного использования — правка автофокуса на Xiaomi 17 Ultra. Ведь это топовый камерофон компании, а до недавнего времени он испытывал проблемы с такой банальной вещью, как фокусировка на объекте съёмки. Раз уж исправили, то самое время присмотреться к нему, ведь Xiaomi 17 Ultra на AliExpress продаётся сейчас со скидкой за 83 тысячи рублей.
Второе по значимости изменение — исправление неверного показа заряда на Xiaomi 13. Оно особенно важно тем, кто по индикатору батареи планирует, когда ставить телефон на зарядку.
Какие проблемы Xiaomi ещё не решила
В том же отчёте Xiaomi честно перечислила баги, над которыми ещё идёт работа. Если у вас одна из этих моделей и вы столкнулись с описанным поведением, исправления придётся подождать:
- REDMI K90 Pro Max (3.0.306.0) — ненормальная нагрузка от системных служб телефона в отдельных ситуациях;
- REDMI K90 Max (3.0.311.0) — сбой в работе управления вентилятором при определённых условиях;
- REDMI K80 (3.0.303.0) — самопроизвольный обрыв связи с планшетом при раздаче соединения;
- REDMI K70 (3.0.306.0) — отказ NFC в некоторых случаях, а это оплата и метки;
- REDMI Turbo 4 (3.0.302.0) — проблемы с яркостью при переключении плавающего окна Kuaishou.
Из этого списка для пользователя в России чувствительнее всего отказ NFC на REDMI K70: без него не работает бесконтактная оплата и сканирование меток. Если баг проявляется у вас, остаётся ждать следующей прошивки.
Когда исправления HyperOS доедут до глобальных версий
Тут важно не обольщаться. Все перечисленные сборки относятся к китайскому рынку, а Xiaomi лишь отмечает, что исправленные прошивки для подтверждённых багов должны поступить и на глобальные модели, но пока без точных сроков.
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Это значит, что конкретной даты для России нет. Если вы пользуетесь глобальной прошивкой, ориентируйтесь на ближайшие плановые обновления HyperOS — исправления, скорее всего, приедут вместе с ними, а не отдельным экстренным патчем. Заодно напомним, как выходил июльский патч безопасности — он охватил гораздо более широкий список устройств.
Стоит ли обновляться до новой версии HyperOS прямо сейчас
Если ваш смартфон есть в списке исправленных и вы реально ловите один из описанных багов — обновление имеет смысл. Проверьте наличие новой прошивки в настройках системы вручную, не дожидаясь автоматического уведомления.
Если же телефон работает нормально и никаких из перечисленных проблем вы не замечали, гнаться за сборкой не нужно. Это точечный отчёт об ошибках, а не крупное обновление с новыми функциями, и на большинство пользователей он напрямую не влияет.