Выпустив в конце прошлого месяца сразу 28 обновлений для самых разных смартфонов, Xiaomi опубликовала свежий еженедельный отчёт об ошибках, в котором перечислила исправленные и ещё не решённые проблемы своих смартфонов. Речь идёт про рынок Китая, но часть исправлений обещают привезти и в глобальные версии, так что тема касается и владельцев Xiaomi и Redmi в России.

Xiaomi выпустила очередной отчёт об исправлении багов. Фото.

Xiaomi выпустила очередной отчёт об исправлении багов

Какие баги Xiaomi уже исправила в HyperOS

Исправления уже доступны в свежих прошивках для нескольких показательных моделей. Важно понимать: Xiaomi проверяет баги на конкретных устройствах, но исправления получают и другие модели с похожими проблемами.

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Вот что уже починили:

  • Xiaomi 17 Ultra (сборка 3.0.305.5) — устранён сбой автофокуса при съёмке на телеобъектив в некоторых сценах;
  • Xiaomi 17 Max (3.0.304.0) — функция быстрого редактирования снова корректно ставит обои на экран блокировки;
  • Xiaomi 17T Pro (3.0.308.0) — исправлены искажения формы и цвета иконок в отдельных ситуациях;
  • Xiaomi 13 (3.0.304.0) — устранён неверный показ ёмкости батареи в некоторых случаях;
  • REDMI K90 (3.0.305.0) — убраны одновременно появляющиеся белые полосы по бокам экрана.

Самое заметное для повседневного использования — правка автофокуса на Xiaomi 17 Ultra. Ведь это топовый камерофон компании, а до недавнего времени он испытывал проблемы с такой банальной вещью, как фокусировка на объекте съёмки. Раз уж исправили, то самое время присмотреться к нему, ведь Xiaomi 17 Ultra на AliExpress продаётся сейчас со скидкой за 83 тысячи рублей.

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Второе по значимости изменение — исправление неверного показа заряда на Xiaomi 13. Оно особенно важно тем, кто по индикатору батареи планирует, когда ставить телефон на зарядку.

Какие проблемы Xiaomi ещё не решила

Некоторые баги Xiaomi так и не исправила. Фото.

Некоторые баги Xiaomi так и не исправила

В том же отчёте Xiaomi честно перечислила баги, над которыми ещё идёт работа. Если у вас одна из этих моделей и вы столкнулись с описанным поведением, исправления придётся подождать:

  • REDMI K90 Pro Max (3.0.306.0) — ненормальная нагрузка от системных служб телефона в отдельных ситуациях;
  • REDMI K90 Max (3.0.311.0) — сбой в работе управления вентилятором при определённых условиях;
  • REDMI K80 (3.0.303.0) — самопроизвольный обрыв связи с планшетом при раздаче соединения;
  • REDMI K70 (3.0.306.0) — отказ NFC в некоторых случаях, а это оплата и метки;
  • REDMI Turbo 4 (3.0.302.0) — проблемы с яркостью при переключении плавающего окна Kuaishou.

Из этого списка для пользователя в России чувствительнее всего отказ NFC на REDMI K70: без него не работает бесконтактная оплата и сканирование меток. Если баг проявляется у вас, остаётся ждать следующей прошивки.

Когда исправления HyperOS доедут до глобальных версий

Тут важно не обольщаться. Все перечисленные сборки относятся к китайскому рынку, а Xiaomi лишь отмечает, что исправленные прошивки для подтверждённых багов должны поступить и на глобальные модели, но пока без точных сроков.

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Это значит, что конкретной даты для России нет. Если вы пользуетесь глобальной прошивкой, ориентируйтесь на ближайшие плановые обновления HyperOS — исправления, скорее всего, приедут вместе с ними, а не отдельным экстренным патчем. Заодно напомним, как выходил июльский патч безопасности — он охватил гораздо более широкий список устройств.

Стоит ли обновляться до новой версии HyperOS прямо сейчас

Если ваш смартфон есть в списке исправленных и вы реально ловите один из описанных багов — обновление имеет смысл. Проверьте наличие новой прошивки в настройках системы вручную, не дожидаясь автоматического уведомления.

Обновиться стоит в любом случае. Фото.

Обновиться стоит в любом случае

Если же телефон работает нормально и никаких из перечисленных проблем вы не замечали, гнаться за сборкой не нужно. Это точечный отчёт об ошибках, а не крупное обновление с новыми функциями, и на большинство пользователей он напрямую не влияет.