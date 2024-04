Что я хочу увидеть в One UI 7, чтобы посчитать ее идеальной. Согласитесь со мной?

С появлением One UI программное обеспечение Samsung претерпело значительные изменения. Когда-то она считалась раздутой и неповоротливой оболочкой, но теперь превратилась в один из самых совершенных и интуитивно понятных пользовательский интерфейсов Android на рынке. В последней версии One UI 6.1 появился целый ряд интересных усовершенствований, основанных на искусственном интеллекте. Теперь мы с нетерпением ждем следующего крупного обновления One UI, которое должно появиться вместе с выходом Android 15. Хотя конкретные детали о следующей версии One UI остаются неизвестными, поговорит о том, что мы хотим видеть все же хочется.

ИИ на смартфоне

На первом месте в моем списке желаний — возможность запускать модели ИИ, такие как Google Gemini или ChatGPT, прямо на устройстве Samsung. Хотя это может быть ограничено флагманскими телефонами и складными устройствами из-за требований к обработке данных, это может произвести революцию в нескольких аспектах использования флагманов Samsung.

ИИ на устройстве может значительно ускорить такие возможности Galaxy AI, как генеративное редактирование изображений, переводы в реальном времени и интеллектуальные предложения по набору текста. Кроме того, он обеспечивает автономный доступ к этим функциям и повышенную конфиденциальность данных.

Мониторинг состояния батареи

Если в Android 15 будет мониторинг состояния батареи, Samsung просто обязана ее внедрить. С учетом того, что Samsung стремится к увеличению продолжительности циклов поддержки программного обеспечения, понимание состояния батареи становится критически важным для обеспечения долговременной работы вашего устройства.

В идеале эта функция должна давать представление о количестве циклов зарядки, которые прошел ваш телефон. Также было бы очень полезно отображать состояние батареи в процентах от ее первоначальной емкости, как это делается в iPhone.

Может ли смартфон работать без аккумулятора.

One UI уже предлагает множество опций, но всегда есть место для совершенствования. Например, можно добавить возможность изменить размер или формат папок на главном экране или изменить форму иконок по умолчанию, чтобы придать им другую эстетику? Или хотя бы пусть добавят динамичные интерактивные виджеты, чтобы оживить интерфейс.

Частичное разделение экрана смартфона

Частичное разделение экрана, первоначально появившееся в Android 14 QPR2 для устройств Pixel, в Android 15 становится доступной для всей экосистемы Android. Она позволяет делиться или записывать определенное окно приложения, а не весь экран, что повышает конфиденциальность и упрощает работу в режиме многозадачности. Хотя Samsung может реализовать эту функцию по-своему, хочется видеть ее в новой ОС.

В Android 15 также появится продуманная функция «Приглушение уведомлений». Она автоматически снижает громкость повторяющихся уведомлений от одного и того же приложения, сохраняя ваше спокойствие. Ее я тоже очень хочу видеть в новинке, ведь когда в чат сыпется огромное количество сообщений, а телефон уведомляет о каждом, хочется просто отключить уведомления. Тут способ будет намного лучше.

Функция липкие клавиши для Samsung

Google уже предлагает эти функции в Android 14 QPR3 Beta 2, но, скорее всего, они будут добавлены в Android 15. Sticky Keys облегчает выполнение сочетаний клавиш, сохраняя клавиши-модификаторы (например Shift) активными даже после их отпускания. В основном это пригодится пользователям с ограниченными возможностями, но и для ежедневного использования это может быть полезно.

На какие телефоны можно будет установить One UI 7

Samsung может похвастаться одной из самых щедрых политик поддержки программного обеспечения в мире Android, поэтому неудивительно, что список устройств, которые получат обновление One UI 7, весьма обширен. Практически все устройства Galaxy, выпущенные с Android 13 или новее из коробки, имеют право на обновление. Кроме того, в список должны попасть флагманы и некоторые устройства среднего класса, выпущенные в 2021 году или позже, которые подпадают под обещание Samsung получить четыре обновления.

Хотя Samsung опубликует официальный список поддерживаемых устройств, как только выпустит само обновление, мы можем собрать список устройств, которые с большой долей вероятности получат One UI 7. Среди них:

Все телефоны Galaxy S, начиная с серии S21 (включая версии FE)

Все складные устройства Galaxy Z, начиная с Fold 3, Flip 3

Последние планшеты Galaxy, включая все модели в линейках Tab S8 и S9

Последние модели телефонов серии Galaxy A (например, A15, A25, A35 и A55), а также их недавние предшественники (A54, A34, A53 и A33)

Международные модели серий Galaxy F и M

Когда выйдет One UI 7

Samsung установила довольно предсказуемую схему выпуска основных обновлений One UI, приурочив их к выходу новых версий Android от Google. Вот как это было в последние пять лет:

One UI 2.0 (Android 10): декабрь 2019 года

One UI 3.0 (Android 11): декабрь 2020 года

One UI 4.0 (Android 12): ноябрь 2021 года

One UI 5.0 (Android 13): октябрь 2022 года

One UI 6.0 (Android 14): октябрь 2023 года

Исходя из этой тенденции, мы можем ожидать, что One UI 7 дебютирует где-то в октябре 2024 года, вскоре после официального релиза Android 15. Нет причин полагать, что Samsung откажется от номерной схемы и мы можем с уверенностью ожидать, что следующий крупный стабильный релиз One UI появится под номером 7.0.

Samsung уже давно предлагает бета-программы для своих обновлений, и мы ожидаем, что One UI 7 не станет исключением. Это позволит энтузиастам просматривать новые функции и оставлять ценные отзывы до того, как на устройствах появится финальный стабильный релиз новой ОС. Скорее всего бета-версия One UI 7 может быть доступна уже в августе 2024 года. Изначально она, скорее всего, будет эксклюзивной для флагманских смартфонов Samsung 2024 года, включая серию Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6 и Flip 6.

Важно помнить, что бета-версии программного обеспечения по своей сути менее стабильны, чем официальные релизы. Вы можете столкнуться с ошибками, глюками и неожиданными проблемами с производительностью. По этой причине я никогда не рекомендую устанавливать бета-версию на ваш основной телефон.