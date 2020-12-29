Дизайн приложений: вот в чём Android явно превосходит iOS

Чем отличаются iOS и Android? Этот вопрос требует куда более глубокого осмысления. С одной стороны, Android всё ещё остаётся более открытой во всех смыслах платформой, но, с другой в последнее время Apple делает очень многое для того, чтобы iOS стала, что называется, ближе к потребителю. Только в этом году пользователям айфонов открыли возможности по кастомизации и автоматизации, позволяющей, например, автоматически менять обои и делать многое другое из того, что было доступно на Android уже много лет. Но вот подход к дизайнерскому оформлению у Apple и Google всё-таки разный.

Что происходит? Пользователи iOS решили, что у них Android

Несмотря на то что пользователи всегда ценили именно iOS за внимание к мелочам, с точки зрения интерфейсного единства Android явно выигрывает. Во всяком случае, если взять в качестве примера стоковую операционку, а не кастомные оболочки производителей, которые зачастую тоже далеки от эталона. Отчётливее всего преимущество Android над iOS заметно на примере штатных приложений.

Сравнение Android и iOS

Обратите внимание на то, как оформлены иконки фирменных приложений Apple и Google. На iOS пиктограммы выполнены вразнобой и не имеют единой стилистики, хоть и более информативны. На Android приложения выдержаны в едином стиле и позволяют безошибочно узнать в них детища Google. Возьмите любое приложение – от «Google Фото» до Gmail, и вы без труда поймёте, кто их выпустил.

На общем фоне выбивается разве что YouTube, но это отдельный случай. Несмотря на то что логотип сервиса уже порядком устарел, его уже нельзя менять. Это такая же история, как, скажем, у Аэрофлота. Если его логотип изменить на более современный, будет уже не так узнаваемо и даже пропадёт душа. Но не это главное.

Представлена Origin OS. Как бы выглядела iOS 14, если бы была оболочкой для Android

Главное то, что у Google почему-то получилось нарисовать все приложения в едином стиле, а у Apple нет. Допускаю, что в Купертино даже не ставили перед собой такой цели. Ведь что общего можно найти у приложения «Часы» и, например, «Карт»? Наверное, ничего, кроме формы пиктограммы. Другое дело, что в целом универсализация – даже если она реализована в ущерб информативности — делает внешний вид операционной системы более привлекательным и элегантным.

Чем Android лучше iOS

Впрочем, не все иконки приложений Apple одинаково информативны. Взять тот же iTunes или Safari. Глядя на них, сложно понять, что именно они обозначают. Более того, будет хорошо, если звезда и компас хотя бы не собьют вас с толку. Однако пользователи iOS без труда поймут, где что, даже если убрать подписи. Тут срабатывает узнаваемость или, если хотите, зрительная память, которая решает куда больше информативности.

Главное – создать такой логотип, чтобы он чётко врезался в память и не вызывал других ассоциаций. В этом смысле Google стоит поработать над некоторыми приложениями. Например, Google Chat, Snapseed и Tasks выглядят откровенно так себе и не только не оставляют единого мнения об их предназначении, но даже не запоминаются. Тем не менее, к основным программам поискового гиганта претензий практически нет.

Где iOS свернула не туда, а Android пошла правильным путём

Единое исполнение приложений, на мой взгляд, явно играет операционной системе на руку, учитывая, что с точки зрения функциональных возможностей и нагрузки, которую несут платформы, и iOS, и Android практически одинаковы. Разница между ними – лишь в мелочах. Но вот именно их таких мелочей и складывается общее отношение к продукту. Поэтому лично я однозначно отдаю предпочтение исполнению Google, и искренне хочу, чтобы Apple переняла подход конкурента.