Длинные скриншоты и умный поворот экрана: нужные функции, которые Google добавила в новый Android

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Иван Кузнецов 0

Чистый Android – штука довольно слабая с точки зрения функциональных возможностей. Несмотря на то что стоковая операционка отличается повышенным быстродействием, это, пожалуй, её единственное достоинство. Потому что даже Google уже давным-давно бросила использовать чистый Android в своих смартфонах, сделав ставку на Pixel Launcher. Тем не менее, отказаться от развития «стока», как называют неиспорченную внешними оболочками платформу, компания тоже не могла. Поэтому кое-что новенькое там периодически появляется.

Android 12

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Как вы, вероятно, знаете, прямо сейчас Google тестирует бету Android 12. Но до настоящего момента большей части заявленных нововведений в обновлении так и не было реализовано. То ли Google не хотела торопиться, то ли разработчики просто были не готовы представлять широкой публике эти функции, но, так или иначе, внедрить их было решено только сейчас. Разберёмся, о каких нововведениях идёт речь, чем они так хороши и есть ли тут какие-то подводные камни.

Как сделать длинный скриншот

Основным нововведением обновлённой беты Android 12 можно смело считать функцию длинных, или пролистываемых скриншотов. Она позволяет сделать скриншот всей страницы целиком. Удивительно, но раньше в стоковом Android этого не было. Поэтому пользователям чистой операционки приходилось либо делать несколько скриншотов, а потом вручную их склеивать, либо задействовать специализированные приложения, которые делали это в автоматическом режиме. Но теперь это в прошлом.

Capture more

Capture more — это активация режима пролистываемых скриншотов

С выходом обновления Android у пользователей при создании скриншота на экране будет появляться кнопка Capture more (захватить ещё). Нажатие на неё позволяет продолжить захватывать изображение с экрана и дальше, пролистывая его содержимое вверх или вниз. По итогам процедуры захвата изображения перед пользователем появится длинный скриншот со всем, что было заснято. Таким образом можно скриншотить не только страницы в браузере, но и список настроек, содержимое чатов и многое-многое другое.

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Пользователи уже очень давно просили Google о внедрении в Android функции создания пролистываемых скриншотов. Однажды из-за этого произошёл даже целый скандал. Кто-то из представителей компании неожиданно заявил, что в Google не планируют добавлять в Android эту функцию, потому что её исполнение технически невозможно. Это вызвало негодование пользователей, но довольно быстро всё разрешилось, и в компании пообещали внедрить это нововведение.

Умный поворот экрана

Другая фишка Android 12 beta 3 – это умный поворот экрана. От обычного он отличается тем, что задействует не только акселерометр, определяя положение смартфона в пространстве, но и фронтальную камеру. Таким образом система непрерывно отслеживает, как именно аппарат располагается относительно лица пользователя. Если они находятся перпендикулярно друг относительно друга, Android понимает это и переворачивает экран. А, если их положение параллельно друг другу, то поворота не произойдёт.

Поворот экрана

В Android 12 поворот экрана станет умным

Это очень удобная функция, потому что благодаря ей теперь смартфон не будет поворачиваться, если вы, например, смотрите в экран, лёжа на боку. В обычных условиях, когда автоповорот включен, аппарат бы перевернул ориентацию интерфейса. А так он будет видеть, что вы находитесь параллельно экрану, и сохранит исходную ориентацию. Правда, учитывая, что в этом режиме задействуется фронтальная камера, которой нужно непрерывно сканировать положение человеческого лица, стоит ожидать повышенного энергопотребления. Так что решайте, что вам важнее: автономность или комфорт.

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Но автономность – это ещё не всё. Для того, чтобы механизм умного поворота экрана работал правильно, смартфону нужно – читайте внимательно – непрерывно отслеживать лицо пользователя. То есть, по сути, Google внедрила в Android 12 функцию, которая будет постоянно шпионить за пользователем и видеть его всё то время, пока смартфон находится не в кармане. В результате это скорее всего приведёт к обвинениям Google в попытке шпионажа и сборе конфиденциальных данных. Так что ждём судебных разбирательств.

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