Дональд Трамп запретил Huawei пользоваться нормальным Android ещё на год

Несмотря на то что почти все частные корпорации ведут свой бизнес абсолютно самостоятельно и не зависят от властей, иногда выясняется, что это не так. Пожалуй, самым показательным примером стала история, которая произошла с Huawei и показала, что президент США может не только что-то запретить местной компании, но и при желании полностью перечеркнуть бизнес иностранной. Но если поначалу многие сомневались, что этот конфликт продлится долго и китайцев реально лишат доступа к полноценной версии Android и сервисам Google, то довольно скоро выяснилось, что всё всерьёз. А теперь ещё и существующий запрет продлили до следующего года.

Гендиректор Huawei признал, что HarmonyOS — не конкурент Android

Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, который продлевает запрет американским корпорациям сотрудничать с компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности государства. В нём не содержится названий предприятий-угроз, но поскольку Huawei и ZTE входят в этот список, очевидно, что запрет распространяется на них. Но если ZTE нас мало волнует, то вот для Huawei это довольно серьёзный удар. Ведь теперь она ещё целый год не сможет вступать в партнёрские отношения с Google, а значит, и доступа к нормальному Android у неё не будет.

Когда Huawei вернёт сервисы Google

На самом деле карательная политика США в отношении Huawei довольно необычна, поскольку непоследовательна. С одной стороны, китайская компания находится под американскими санкциями и не имеет права торговать с американскими, пользоваться их наработками и сотрудничать каким бы то ни было образом. Однако к указу о запрете есть специальный пояснительный документ, который позволяет американским компаниям самостоятельно подавать заявки в Министерство торговли США на сотрудничество с Huawei.

Huawei говорит, что пользователи должны ставить приложения из AppGallery. Почему?

Этим правом уже воспользовались многие корпорации, в том числе Microsoft, которая успешно поставляет Huawei свою операционную систему Windows и свои сервисы. Их даже в AppGallery разместили. Однако с Google дела обстоят несколько сложнее. По неизвестной причине поисковому гиганту так и не разрешили сотрудничать с Huawei, причём неизвестно, на ком лежит вина: либо Google просто не обращалась за разрешением на работу с китайцами, либо Минторг вынес запретительное решение в отношении этой инициативы.

Выживет ли Huawei без Google?

В первое лично мне верится с трудом. В конце концов, Huawei – одна из самых популярных в мире корпораций, а её смартфоны пользуются высочайшим спросом. Следовательно, совершенно не в интересах Google отказываться от предоставления Huawei своих сервисов, которые смогли бы вести сбор данных о миллионах пользователей. Поэтому существует большая вероятность того, что это американские власти попросту запретили китайцам работать с поисковым гигантом и его фирменными службами, хотя и официального запрета пока не было.

Как быть Huawei? Честно скажу, не знаю. Несмотря на то что ассортимент AppGallery по-прежнему расширяется, теперь это в основном малополезные в быту приложения, а Instagram, WhatsApp, Telegram и другие популярные сервисы до фирменного каталога Huawei до сих пор не добрались. Кроме того, если поначалу было довольно весело наблюдать, как Huawei обходит запрет на использование служб Google, то теперь это уже выглядит как шутка, которую повторили несколько раз подряд за короткий промежуток времени. Из-за этого складывается впечатление, что Huawei потеряла нить развития и теперь компанию как лося, несущегося по горящему лесу, просто ведёт судьба.

Опыт использования Huawei P40 Pro. Лучше, чем могло быть, но не идеально

Это не просто красивая присказка, а реальный факт. Если вы посмотрите на то, как в последнее время ведёт себя Huawei, то заметите, что компания больше не пытается, как бы парадоксально это ни звучало, поддерживать градус в холодной борьбе с Google. Конечно, поначалу китайцы пытались показать всем, что готовы к разрыву отношений с поисковым гигантом и уже готовят свою операционную систему , однако со временем даже руководство Huawei признало, что HarmonyOS — это не конкурент Android, а фирменные сервисы компании, которыми она планировала заменить службы Google, на поверку оказались не таким уж фирменными.