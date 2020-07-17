Дожили! Android назвали более безопасным, чем iOS

Каждый спор за превосходство между фанатами Android и iOS, когда все аргументы уже исчерпываются, неизменно сводится к безопасности. Пользователи iOS начинают указывать своим оппонентам на посредственный подход Google к обеспечению их безопасности, обилие вредоносных программ под Android и отсутствие какого-либо контроля за софтом, проникающим в Google Play, не говоря уже об обновлениях, которые Android-смартфоны получают раз в пятилетку. Логично, что никто не ожидал, что Android вот так вдруг окажется даже более защищён, чем iOS.

Если бы Android обновлялась, как iOS, какие телефоны получили бы Android 11

Ели судить по количеству уязвимостей, обнаруженных в программном коде операционных систем, то Android будет более безопасным, чем iOS. Такой вывод, вопреки сложившемуся стереотипу, сделали исследователи из компании Zerodium, специлизирующейся на скупке и дальнейшей перепродаже уязвимостей правоохранительным органам и хакерам. По их словам, в последнее время бреши в системе безопасности iOS появляются так часто, что рынок буквально переполнился, и спрос на них упал, тогда как на Android уязвимости стали настоящей редкостью.

Сколько стоит взломать Android и iOS

Из-за того, что уязвимостей для iOS стало так много, они сильно подешевели. Если раньше цены могли достигать 2 миллионов долларов за подробную информацию о бреши и инструмент для её эксплуатации, то теперь их скупка остановлена вообще, потому что их даже временно перестали покупать. А вот на Android, напротив, цена уязвимостей повысилась – с примерно 500 тысяч долларов раньше до 2,5 миллионов долларов сейчас. Колоссальный скачок, если вдуматься. Ведь всего за несколько лет их цена на фоне возникшего дефицита выросла практически в 5 раз.

Как Apple сделала Google услугу, представив iOS 14

Практика показывает, что Android становится всё более безопасным, а поиск уязвимостей в этой ОС оказывается всё более сложной задачей. Причём защита Android постоянно совершенствуется благодаря ежемесячным обновлениям безопасности и постепенным принятием производителями того факта, что их адаптацией нельзя пренебрегать. Если раньше распространение патчей безопасности в основном заканчивалось на смартфонах Google Pixel, то теперь к инициативе активно подключилась Samsung, которая выпускает апдейты для своих аппаратов даже раньше, чем их получают «пиксели».

Как защититься от взлома

Вообще, продукция Google в целом демонстрирует удивительно высокий уровень безопасности. Это заметно не только на примере Android, но собственных сервисов компании. Если напрямую сравнить Chrome и Safari, то выяснится, что в браузере Google обнаружить уязвимость гораздо сложнее, чем в браузере Apple. А поскольку Chrome является основным браузером для Android, а Safari – для iOS, это ещё больше увеличивает разрыв между системами.

Идея судить о безопасности операционной системы по степени совершенства её защитных механизмов более правильна, чем учитывать обилие вредоносного софта в Google Play и за его пределами. Дело в том, что подавляющее большинство троянов и им подобных программ действуют на основе разрешений. То есть, если пользователь не даст им привилегии на доступ к системным функциям, они банально не смогут выполнить с устройством никаких манипуляций. Значит, винить операционную систему в проблемности по меньшей мере неправильно.

Почему читатели AndroidInsider.ru выбирают Android, а не iOS

Но кого следует винить, в таком случае? На мой взгляд, тут всё логично – винить нужно пользователей, которые, во-первых, скачивают всякий треш из интернета, а, во-вторых, раздают направо-налево любые привилегии, не разбираясь, зачем они нужны установленным приложениям. В результате мы видим, как у пользователей уводят банковские аккаунты, воруют учётные записи в социальных сетях и шпионят за ними, собирая колоссальные объёмы информации. А всё это – из-за их собственной халатности.