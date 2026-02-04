Эффект размытия в Android 17: революция дизайна или шаг назад

Споры о дизайне — неизбежная часть развития любой операционной системы. Google в целом справлялась с этой задачей неплохо, выпуская предыдущие версии своей ОС, каждый раз предлагая что-то новое очень дозировано или наоборот, меняя многое. Сейчас сложно встретить человека, который откровенно ненавидит внешний вид Android. Он действительно постепенно обточился и стал настолько приятным, что теперь даже фанаты iOS смотрят на него без отвращения. Однако последние утечки информации об Android 17, о которым мы писали ранее, вызывают неоднозначную реакцию пользователей.

Эффект размытия в Android 17: революция дизайна или шаг назад. Новая версия Android будет далеко не во всем похожа на старые. Изображение: DGL.RU. Фото.

Новая версия Android будет далеко не во всем похожа на старые. Изображение: DGL.RU

Material 3 Expressive и новый дизайн Android

Сейчас мы находимся в эре Material 3 Expressive, которая проявилась в Android 16. Этот подход характеризуется яркими цветами, плавными анимациями и акцентом на персонализации. Многие считают это лучшей работой Google в области дизайна — интерфейс выглядит очень хорошо на современных устройствах.

Но это не конечная точка развития. Первые изображения Android 17 показывают, что Google решительно движется в сторону усиления эффектов размытия и прозрачности интерфейса. Для одних это прекрасная новость, ведь размытие и прозрачность действительно выглядят эффектно на качественных экранах. Для других — повод задуматься о практичности такого решения.

Проблема баланса между эстетикой и удобством использования

Вспоминая первую итерацию Material Design в Android 5.0 Lollipop, можно отметить ее четкость и читаемость. Твердые элементы были легко различимы — как цифровая версия чернил на бумаге. Дизайн не жертвовал визуальной привлекательностью ради удобства, и наоборот.

Проблема баланса между эстетикой и удобством использования. Эффект размытия будет заметен почти везде. Фото.

Эффект размытия будет заметен почти везде

Современный тренд на размытие вызывает опасения именно с точки зрения доступности информации. Да, эффекты размытия можно отключить в настройках, но сколько обычных пользователей знают об этой возможности? Большинство людей используют систему в том виде, в каком она предустановлена.

Возникает вопрос: не слишком ли Google увлеклась эстетикой, забывая об основной задаче — удобстве взаимодействия с системой? Размытие может затруднять чтение текста, особенно для людей с проблемами зрения, и создавать дополнительную нагрузку на процессор.

Что из iOS есть в Android

Нельзя не заметить сходство с подходом Apple, которая активно использует эффекты размытия в iOS. Возможно, Google черпает вдохновение у конкурента, но является ли это разумным шагом или простым копированием чужих решений?

Что из iOS есть в Android. Сейчас многие копируют Liquid Glass из iOS 26. Фото.

Сейчас многие копируют Liquid Glass из iOS 26

Android всегда отличалась собственным стилем и философией. Чрезмерное сближение с iOS может привести к потере уникальности платформы. Пользователи выбирают Android не только из-за открытости системы, но и из-за особенностей интерфейса, которые делают ее отличной от продукции Apple.

Важно понимать, что дизайн операционной системы — это не только красота, но и функциональность. Если Android 17 действительно «выкрутит регулятор размытия на максимум», как показывают утечки, это может стать проблемой для значительной части аудитории. Особенно для тех, кто ценит четкость интерфейса и быстрый доступ к информации.

Остается надеяться, что Google учтет обратную связь пользователей и найдет баланс между современными визуальными трендами и практичностью использования системы. В конце концов, операционная система должна прежде всего облегчать жизнь пользователю, а не усложнять ее ради мнимой красоты.

