Ещё 12 смартфонов Xiaomi обновятся до Android 11

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Xiaomi – не самая ответственная компания по части обновлений. В то время как производители первого эшелона стараются продлить поддержку своих смартфонов, Xiaomi может себе позволить отказаться от обновления даже новых устройств, которым бы ещё обновляться и обновляться. Впрочем, обширный ассортимент смартфонов довольно эффективно скрадывает преждевременную отправку в утиль некоторых моделей, и стоит Xiaomi объявить об обновлении очередной партии аппаратов, как её снова начинают превозносить.

Xiaomi

Xiaomi пообещала обновить более десятка смартфонов до Android 11

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Xiaomi планирует выпустить Android 11 как минимум для 12 смартфонов. В их число войдут как субфлагманские модели 2020-го года, так и прошлогодние аппараты, не имеющие никакого отношения к топовой линейке, и даже устройства, которые к бренду Xiaomi имеют довольно опосредованное отношение. Речь идёт о смартфонах, выходящих под марками Redmi и Poco. Немногим известно, что это дочерние предприятия, в проектировании которых Xiaomi не участвует напрямую, но при этом делится с ними своими наработками.

Какие смартфоны Xiaomi получат Android 11

Xiaomi Mi 10

К обновлению до Android 11 готовятся 12 смартфонов Xiaomi

  • Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
  • Xiaomi Mi 10 Young Edition
  • Xiaomi Mi A3
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Poco M2 Pro
  • Poco X2
  • Redmi K30
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max

Huawei всё-таки надумала выпустить Android 11 для своих смартфонов

Пока неясно, когда именно каждая из моделей, запланированных к обновлению, получит Android 11. Во-первых, в списке нет настоящих флагманов, которые должны были бы обновиться в первую очередь, а, во-вторых, в него входят аппараты трёх разных брендов, у которых разные команды, отвечающие за оптимизацию ПО. Ведь если у смартфонов Xiaomi и Redmi одна программная основа, то у Poco – совсем другая, а значит, время, необходимое на её адаптацию под Android 11, может отличаться от времени, затраченного на перевод MIUI на новую версию ОС.

Android 11 для Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 — один из самых неудачных смартфонов Xiaomi

Немного удивительно видеть в списке Xiaomi Mi A3. Несмотря на то что он выходит в рамках инициативы Android One, которая предполагает установку стокового Android, этот смартфон в целом получился каким-то неудачливым. Мало того, что Xiaomi оснастила его посредственным железом, так ещё и очень сильно подставила пользователей с обновлениями около года назад. Если помните, в течение нескольких месяцев с зимы по весну мы с промежутком в неделю-две публиковали новости о том, что Xiaomi в очередной раз отзывает обновление до Android 10 для Xiaomi Mi A3 из-за проблем с установкой, багов или уязвимостей.

Samsung официально рассказала, когда выпустит Android 11

С другой стороны, хорошо, что Xiaomi не бросила Mi A3 на полдороги, а продолжила обновлять его и дальше даже после неудач. То же самое касается смартфонов линейки Mi CC, а также Mi Note, которые не пользуются особенной популярностью среди пользователей. Несмотря на невысокий спрос на эти устройства на старте продаж и их отсутствие в рознице сегодня, Xiaomi приняла решение продолжить поддерживать их, пообещав выпустить для них Android 11. Это заслуживает уважения, учитывая, что для Xiaomi – повторюсь – не представляет особых проблем оставить даже новый смартфон без обновлений.

Теги
Новости по теме
Под какую музыку работать дома? Послушайте новый альбом The Weeknd
Лонгриды для вас
Mi 10 Ultra
Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

На этой неделе генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь выступил с заявлением о том, что он искренне не понимает, почему вверенную ему компанию и продукцию, которую она выпускает, считают второсортными. По этой причине, посетовал топ-менеджер, потребители насмехаются над флагманами Xiaomi, полагая, что они не могут стоить дорого. А, между тем, объяснил Цзюнь, Xiaomi применяет самые передовые технологии, тратит большие деньги на разработку и научные исследования. Поэтому логично, что смартфоны, которые выпускает компания, невозможно продавать по ценам флагманов 4-5-летней давности. Но я объясню Xiaomi, в чём дело.

Читать далее
Xiaomi рассказала, как работает ее камера под экраном смартфона. Когда ждать?

Когда-то смартфоны вообще не имели фронтальной камеры, а снимать можно было только на основную. Потом появилось такое понятие, как ”селфи”, и фронтальная камера стала настоящим ”must have” каждого смартфона. Даже ультрабюджетные модели просто обязаны комплектоваться ей. Проблема в том, что нам показали, что дисплеи могут быть безрамочными, и теперь единственная проблема на пути к полной безрамочности - та самая фронталка. Некоторые производители пробовали экспериментировать с выезжающими или откидными камерами, но такая конструкция занимает много места, которого всегда не хватает внутри корпуса. Время идет и технологии уже почти принесли нам камеры, встроенные под экран. Что же будет дальше, а самое главное, как работает такая камера? Xiaomi дала свой ответ на этот вопрос на примере своей камеры третьего поколения.

Читать далее
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro проиграл Xiaomi и Huawei в качестве камеры

”Кто же верит DxOMark?” - спросите вы. В чем-то вы даже будете правы, вот только из-за одного скандального ”косяка”, который был пару лет назад, ставить крест на тестерах я бы не стал. В конце концов какая-то правда в ее тестах быть должна. Сейчас она выкатила у себя оценку камеры iPhone 12 Pro и оказалось, что этот смартфон проигрывает даже нескольким устройствам от Huawei и Xiaomi. При этом разница получилась достаточно существенной. Предлагаю сейчас не зацикливаться на слухах. Вместо этого я расскажу, какие результаты получили смартфоны, почему так вышло и поделюсь своим мнением, ведь я пользовался почти всеми смартфонами из первой пятерки.

Читать далее
Новый комментарий