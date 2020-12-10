Ещё 12 смартфонов Xiaomi обновятся до Android 11

Xiaomi – не самая ответственная компания по части обновлений. В то время как производители первого эшелона стараются продлить поддержку своих смартфонов, Xiaomi может себе позволить отказаться от обновления даже новых устройств, которым бы ещё обновляться и обновляться. Впрочем, обширный ассортимент смартфонов довольно эффективно скрадывает преждевременную отправку в утиль некоторых моделей, и стоит Xiaomi объявить об обновлении очередной партии аппаратов, как её снова начинают превозносить.
Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть
Xiaomi планирует выпустить Android 11 как минимум для 12 смартфонов. В их число войдут как субфлагманские модели 2020-го года, так и прошлогодние аппараты, не имеющие никакого отношения к топовой линейке, и даже устройства, которые к бренду Xiaomi имеют довольно опосредованное отношение. Речь идёт о смартфонах, выходящих под марками Redmi и Poco. Немногим известно, что это дочерние предприятия, в проектировании которых Xiaomi не участвует напрямую, но при этом делится с ними своими наработками.
Какие смартфоны Xiaomi получат Android 11
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 10 Young Edition
- Xiaomi Mi A3
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Poco M2 Pro
- Poco X2
- Redmi K30
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
Huawei всё-таки надумала выпустить Android 11 для своих смартфонов
Пока неясно, когда именно каждая из моделей, запланированных к обновлению, получит Android 11. Во-первых, в списке нет настоящих флагманов, которые должны были бы обновиться в первую очередь, а, во-вторых, в него входят аппараты трёх разных брендов, у которых разные команды, отвечающие за оптимизацию ПО. Ведь если у смартфонов Xiaomi и Redmi одна программная основа, то у Poco – совсем другая, а значит, время, необходимое на её адаптацию под Android 11, может отличаться от времени, затраченного на перевод MIUI на новую версию ОС.
Android 11 для Xiaomi Mi A3
Немного удивительно видеть в списке Xiaomi Mi A3. Несмотря на то что он выходит в рамках инициативы Android One, которая предполагает установку стокового Android, этот смартфон в целом получился каким-то неудачливым. Мало того, что Xiaomi оснастила его посредственным железом, так ещё и очень сильно подставила пользователей с обновлениями около года назад. Если помните, в течение нескольких месяцев с зимы по весну мы с промежутком в неделю-две публиковали новости о том, что Xiaomi в очередной раз отзывает обновление до Android 10 для Xiaomi Mi A3 из-за проблем с установкой, багов или уязвимостей.
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С другой стороны, хорошо, что Xiaomi не бросила Mi A3 на полдороги, а продолжила обновлять его и дальше даже после неудач. То же самое касается смартфонов линейки Mi CC, а также Mi Note, которые не пользуются особенной популярностью среди пользователей. Несмотря на невысокий спрос на эти устройства на старте продаж и их отсутствие в рознице сегодня, Xiaomi приняла решение продолжить поддерживать их, пообещав выпустить для них Android 11. Это заслуживает уважения, учитывая, что для Xiaomi – повторюсь – не представляет особых проблем оставить даже новый смартфон без обновлений.