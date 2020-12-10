Ещё 12 смартфонов Xiaomi обновятся до Android 11

Xiaomi – не самая ответственная компания по части обновлений. В то время как производители первого эшелона стараются продлить поддержку своих смартфонов, Xiaomi может себе позволить отказаться от обновления даже новых устройств, которым бы ещё обновляться и обновляться. Впрочем, обширный ассортимент смартфонов довольно эффективно скрадывает преждевременную отправку в утиль некоторых моделей, и стоит Xiaomi объявить об обновлении очередной партии аппаратов, как её снова начинают превозносить.

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Xiaomi планирует выпустить Android 11 как минимум для 12 смартфонов. В их число войдут как субфлагманские модели 2020-го года, так и прошлогодние аппараты, не имеющие никакого отношения к топовой линейке, и даже устройства, которые к бренду Xiaomi имеют довольно опосредованное отношение. Речь идёт о смартфонах, выходящих под марками Redmi и Poco. Немногим известно, что это дочерние предприятия, в проектировании которых Xiaomi не участвует напрямую, но при этом делится с ними своими наработками.

Какие смартфоны Xiaomi получат Android 11

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Young Edition

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Poco M2 Pro

Poco X2

Redmi K30

Redmi K30i 5G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Huawei всё-таки надумала выпустить Android 11 для своих смартфонов

Пока неясно, когда именно каждая из моделей, запланированных к обновлению, получит Android 11. Во-первых, в списке нет настоящих флагманов, которые должны были бы обновиться в первую очередь, а, во-вторых, в него входят аппараты трёх разных брендов, у которых разные команды, отвечающие за оптимизацию ПО. Ведь если у смартфонов Xiaomi и Redmi одна программная основа, то у Poco – совсем другая, а значит, время, необходимое на её адаптацию под Android 11, может отличаться от времени, затраченного на перевод MIUI на новую версию ОС.

Android 11 для Xiaomi Mi A3

Немного удивительно видеть в списке Xiaomi Mi A3. Несмотря на то что он выходит в рамках инициативы Android One, которая предполагает установку стокового Android, этот смартфон в целом получился каким-то неудачливым. Мало того, что Xiaomi оснастила его посредственным железом, так ещё и очень сильно подставила пользователей с обновлениями около года назад. Если помните, в течение нескольких месяцев с зимы по весну мы с промежутком в неделю-две публиковали новости о том, что Xiaomi в очередной раз отзывает обновление до Android 10 для Xiaomi Mi A3 из-за проблем с установкой, багов или уязвимостей.

Samsung официально рассказала, когда выпустит Android 11

С другой стороны, хорошо, что Xiaomi не бросила Mi A3 на полдороги, а продолжила обновлять его и дальше даже после неудач. То же самое касается смартфонов линейки Mi CC, а также Mi Note, которые не пользуются особенной популярностью среди пользователей. Несмотря на невысокий спрос на эти устройства на старте продаж и их отсутствие в рознице сегодня, Xiaomi приняла решение продолжить поддерживать их, пообещав выпустить для них Android 11. Это заслуживает уважения, учитывая, что для Xiaomi – повторюсь – не представляет особых проблем оставить даже новый смартфон без обновлений.