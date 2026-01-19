Это не блокировка APK: Как Гугл усложнит установку приложений не из Google Play на Android-смартфоны

Google постепенно закручивает гайки вокруг установки APK не из Google Play. Речь не о запрете как таковом, а о новом сценарии, который сама компания называет установкой “с повышенным трением”. Звучит странно, но смысл простой: пользователю будут чаще напоминать о рисках и заставлять проходить дополнительные шаги.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Суть идеи такая: Android остается открытой системой и по-прежнему разрешает установку приложений напрямую. Но чтобы поставить APK от непроверенных разработчиков, нужно будет пройти через дополнительный слой с подтверждениями. В Google объясняют это не блокировкой, а попыткой усложнить жизнь мошенникам: чтобы им было труднее уговорить человека быстро нажать «ОК» и установить вредоносный APK.

Когда Google усложнит установку приложений

Изменения готовятся вместе с более крупной реформой безопасности, о которой Google говорила еще в прошлом году. Идея в том, что приложения, распространяемые в обход Google Play, должны быть привязаны к верифицированному разработчику на сертифицированных Android-устройствах. Такой слой защиты нужен для того, чтобы после блокировки вредоносного приложения злоумышленнику было сложнее вернуться с публикацией под новым именем.

По официальной документации Google, верификация начнется для всех разработчиков в марте 2026 года, а с сентября 2026 новые требования начнут действовать в регионах из списка. В числе первых стран: Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. С 2027 года планируется расширение на остальные регионы, где официально присутствует Google Play.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как теперь ставить приложения на Android

Если вы привыкли ставить APK с сайтов, из Telegram-каналов или альтернативных каталогов, то после новых правил такой способ никуда не исчезнет, но может стать менее удобным. С точки зрения пользователя все привычные «кнопки» останутся, просто процесс будет более строгим, а на разработчиков ляжет больше требований.

По утечкам строк ОС и подсказок в Google Play видно, что в новом процессе появится акцент на проверке разработчика и необходимости подключаться к интернету: без сети система сообщит, что не может выполнить проверку, и предложит либо подождать, либо продолжить по более усложненному сценарию на свой страх и риск. Подробностей пока мало, но логика понятна: Google хочет исключить ситуацию, когда APK ставится в пару кликов.

В бытовом плане вывод такой: если вы ставите APK из магазина, то ничего не изменится. Еще один привычный сценарий: когда приложение берется с официального сайта разработчика или из крупного альтернативного каталога, где есть подписи, репутация и история обновлений, а не из случайной ссылки в чате. А вот так называемые «ноунейм» приложения поставить будет сложнее.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!