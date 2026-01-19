Это не блокировка APK: Как Гугл усложнит установку приложений не из Google Play на Android-смартфоны

Юрий Кудлович

Google постепенно закручивает гайки вокруг установки APK не из Google Play. Речь не о запрете как таковом, а о новом сценарии, который сама компания называет установкой “с повышенным трением”. Звучит странно, но смысл простой: пользователю будут чаще напоминать о рисках и заставлять проходить дополнительные шаги.

С каждым годом Android становится ближе к iOS

С каждым годом Android становится ближе к iOS

Суть идеи такая: Android остается открытой системой и по-прежнему разрешает установку приложений напрямую. Но чтобы поставить APK от непроверенных разработчиков, нужно будет пройти через дополнительный слой с подтверждениями. В Google объясняют это не блокировкой, а попыткой усложнить жизнь мошенникам: чтобы им было труднее уговорить человека быстро нажать «ОК» и установить вредоносный APK.

Когда Google усложнит установку приложений

Изменения готовятся вместе с более крупной реформой безопасности, о которой Google говорила еще в прошлом году. Идея в том, что приложения, распространяемые в обход Google Play, должны быть привязаны к верифицированному разработчику на сертифицированных Android-устройствах. Такой слой защиты нужен для того, чтобы после блокировки вредоносного приложения злоумышленнику было сложнее вернуться с публикацией под новым именем.

Чем сильнее Google вводит ограничения, тем чаще и больше мы будем видеть такие предупреждения при установке программ. Изображение: androidcommunity.com

Чем сильнее Google вводит ограничения, тем чаще и больше мы будем видеть такие предупреждения при установке программ. Изображение: androidcommunity.com

По официальной документации Google, верификация начнется для всех разработчиков в марте 2026 года, а с сентября 2026 новые требования начнут действовать в регионах из списка. В числе первых стран: Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. С 2027 года планируется расширение на остальные регионы, где официально присутствует Google Play.

Как теперь ставить приложения на Android

Если вы привыкли ставить APK с сайтов, из Telegram-каналов или альтернативных каталогов, то после новых правил такой способ никуда не исчезнет, но может стать менее удобным. С точки зрения пользователя все привычные «кнопки» останутся, просто процесс будет более строгим, а на разработчиков ляжет больше требований.

По утечкам строк ОС и подсказок в Google Play видно, что в новом процессе появится акцент на проверке разработчика и необходимости подключаться к интернету: без сети система сообщит, что не может выполнить проверку, и предложит либо подождать, либо продолжить по более усложненному сценарию на свой страх и риск. Подробностей пока мало, но логика понятна: Google хочет исключить ситуацию, когда APK ставится в пару кликов.

Как теперь ставить приложения на Android. Чтобы обезопасить себя, старайтесь выбирать известные источники и сначала проверять наличие приложений в Google Play. Изображение: arstechnica.com. Фото.

Чтобы обезопасить себя, старайтесь выбирать известные источники и сначала проверять наличие приложений в Google Play. Изображение: arstechnica.com

В бытовом плане вывод такой: если вы ставите APK из магазина, то ничего не изменится. Еще один привычный сценарий: когда приложение берется с официального сайта разработчика или из крупного альтернативного каталога, где есть подписи, репутация и история обновлений, а не из случайной ссылки в чате. А вот так называемые «ноунейм» приложения поставить будет сложнее.

И еще момент: чем сильнее Google будет закручивать гайки, тем активнее мошенники начнут маскироваться под официальные установщики. Поэтому лучшее правило на 2026 год простое: если вас торопят и просят срочно установить APK для доступа или оплаты, почти наверняка это попытка подсадить ваше устройство на вредонос.

Лонгриды для вас
Как Android-оповещения о землетрясениях спасают жизни

Когда землетрясение начинается, у людей может быть всего несколько секунд чтобы укрыться и спастись. Эти секунды часто решают всё. За это время можно убежать, а иногда даже собрать ценные вещи и без преувеличения спасти свою жизнь. Благодаря системе Android Earthquake Alerts пользователи Android получают именно эти жизненно важные мгновения — и теперь учёные подтвердили: система действительно эффективна.

Читать далее
Xiaomi представила HyperOS 3 с интеграцией iOS. Что еще интересного, и когда ждать

Xiaomi представила свою новую операционную систему HyperOS 3, основанную на Android 16, которая принесла ряд значительных улучшений как в плане производительности, так и в пользовательском опыте. Основу обновления составляет комплексная оптимизация, благодаря которой нагрузка на центральный процессор снижена примерно на 10%, а энергоэффективность повышена на 4%. И это только за счет операционной системы. Вучит хорошо. Тем более, там есть и другие нововведения, о которых стоит поговорить более подробно.

Читать далее
Что дает Android 16 вашему смартфону

Этой осенью производители смартфонов начали официально распространять Android 16 для всех поддерживаемых устройств. Кто-то уже получит апдейт, кому-то придется терпеть до следующего года, а кое-кто и вовсе останется за бортом. Но велика ли потеря? Выясним, что дает смартфону Android 16, стоит ли загружать обновление, или лучше остаться на Android 15, игнорируя наличие свежей версии ОС.

Читать далее
