Это первые скриншоты Android 12. Что нового готовит Google

Думаю, вы знаете, что Google очень нетипично выпускает новые версии Android. Вместо того, чтобы, как все, провести сначала презентацию, а потом запустить бета-тестирование, компания всё делает наоборот. Сначала она даёт начало предварительным испытаниям, доступ к которым открывает только для разработчиков, и уже потом проводит официальное мероприятие, на котором презентует обновление широкой публике. Правда, обычно до этого момента никаких знаковых нововведений не раскрывается, так как тестируется общая работоспособность системы. Но в этот раз нас ждут серьёзные изменения, которые не удержались в тайне до выхода апдейта.

Google упростит переход между смартфонами в Android 12

Android 12 ждут серьёзные внешние преобразования. Об этом свидетельствует серия скриншотов, которые опубликовал ресурс XDA. Утверждается, что это секретные изображения, которые Google показывала на закрытой презентации для производственных партнёров.

Как изменится Android 12

На скриншотах явно заметна перерисовка многих компонентов операционной системы, но особенно в глаза бросаются новые виджеты. Мало того, что Google в принципе решила возродить этот элемент интерфейса, так ещё и представила его в более современном исполнении. Очевидно, что поводом для этого стал большой всплеск интереса к виджетам, который спровоцировала Apple.

Компании из Купертино удалось сделать виджеты такими, что пользователи iOS всерьёз ими заинтересовались, а пользователи Android – вот умора – начали искать лаунчеры и прошивки, которые сделали бы виджеты такими же, как у Apple. Кстати, если вам интересна эта тема, обязательно почитайте эту статью – там я подробно рассказываю, как на Android сделать точно такие же виджеты, как на iOS 14.

Какую функцию iPhone хотят скопировать в Google для Android 12

Кроме виджетов, дизайнеры Google переработали шторку уведомлений. Теперь она выглядит как-то более системно, что ли. То есть, когда открываешь её, не создаётся впечатления, будто ты попал в какой-то внешний раздел, не имеющий отношения к ОС. Видимо, сказалась перерисовка элементов, которые отныне соответствуют оформлению основной части интерфейса.

Круто, что раздел с беседами сделали более крупным и удобным для использования. Это специальный системный элемент, который позволяет отвечать на сообщения, не переходя в приложение.

Новые функции Android 12

Далее мы видим, что Google решила не останавливаться на копировании виджетов (хоть это и не сразу становится очевидным), но и захотела перенять многие функции безопасности. Поэтому в Android 12 появится световой индикатор активности микрофона или камеры. Точно такой же появился в iOS 14 и очень помог пользователям вовремя узнавать, что какое-то приложение ведёт за ними слежку. Впрочем, при помощи стороннего инструмента такую же штуку можно реализовать и на Android. Как именно, я рассказывал по этой ссылке.

Когда Google выпустит Android 12? Что известно к настоящему моменту

Из непоказанного нас ждёт:

Распознавание постукиваний по задней крышке;

Поддержка пролистываемых скриншотов;

Продвинутая функция резервного копирования;

Поддержка VPN-протокола WireGuard;

Механизм сгрузки неиспользуемых приложений;

Анализ востребованности приложений при переносе;

Продвинутый режим многозадачности;

Нативная поддержка Ultra Wideband;

Запрет сторонних инструментов оплаты в Google Play;

Анти-трекинговая система в приложениях.

Особый интерес вызывает анти-трекинговая система. Несмотря на то что о ней не было заявлено официально, сообщается, что Google решила реализовать её у себя именно вслед за Apple. Дело в том, что с этого года iOS начнёт требовать от разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание в приложениях. Поэтому, чтобы не прослыть шпионом, Google даже согласилась убрать из своих сервисов сам механизм отслеживания, а потом предпочла перенести эту практику на свою собственную ОС. Поэтому не исключено, что в этом году Android станет чуть более безопасным.