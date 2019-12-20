Несмотря на то что очень многие компании пытались создать собственные операционные системы для мобильных устройств, получилось это сделать только у Apple и Google, которые, собственно, сегодня не просто доминируют на рынке, а, по сути, владеют им, деля его между собой. Поэтому любые попытки конкурировать с iOS и Android сегодня воспринимаются как шутка, тем более что чаще всего за это берутся мелкие стартапы без опыта и соответствующего финансирования. А крупные корпорации, понимая, сколько денег придётся вложить в подобный проект, даже не берутся. Тем не менее, к руководству Facebook вдруг пришло понимание, что они тоже могут попытаться и сделать свою собственную платформу.

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Facebook планирует выпустить новую операционную систему в пику Apple и Google, признался вице-президент Facebook по аппаратным технологиям Эндрю Бозу Босуорт. Правда, предназначена она не для смартфонов, а для гарнитур смешанной реальности. Поводом к созданию собственной платформы стали опасения, что использование наработок Google приведёт к тому, что Facebook окажется в зависимом положении от поискового гиганта, который в случае каких-либо разногласий сможет попросту отозвать лицензию, как это уже случилось с Huawei и Android-смартфонами, поставляемыми в Турцию.

Зачем Facebook нужна своя ОС

Впрочем, у Facebook есть и другие причины для создания собственной операционки. Одна из них – уникальное предназначение будущей платформы. Всё-таки её основное предназначение будет состоять в том, чтобы не только обеспечить работу технологий дополненной и виртуальной реальности, но и в том, чтобы изменить опыт использования Facebook и Instagram, переведя их в новую плоскость. Ведь если ленту Instagram можно будет листать не на экране смартфона, а в линзе умных очков, позволяя рассматривать каждый снимок вблизи, это определённо изменит представление пользователей о социальных сетях.

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У Facebook уже есть опыт проектирования программных платформ. В 2013 году компания вела работу над проектом Oxygen, в рамках которого планировалось создать площадку дистрибуции Android-приложений за пределами Google Play. Правда, со временем руководство Facebook приняло решение закрыть проект и сосредоточиться на создании программного обеспечения для мобильных устройств. Результатом этих трудов стал фирменный смартфон Facebook, выпущенный совместно с HTC. Он работал на базе модифицированной версии Android с пользовательским интерфейсом Facebook Home. Но и он не «выстрелил», затерявшись среди более привлекательных и продвинутых устройств конкурентов.

Почему ОС от Facebook ждёт успех

Сейчас Facebook планирует использовать опыт, полученный в предыдущих проектах, и создать операционку, которая бы не конкурировала с существующими платформами напрямую, а стала бы новым словом в развитии отрасли. В конце концов, революционные разработки всегда представляют собой нечто кардинально новое. А когда кто-то пытается создать собственный аналог уже существующего продукта, то обычно это оборачивается полным провалом и финансовыми потерями. Facebook это понимает, а потому возлагает большие надежды на новый проект, выделив для тех, кто работает над его развитием, отдельный офис площадью 7 гектар.

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Зачем это нужно, спросите? Ну, тут как раз всё логично. Сейчас, когда аудитория социальных сетей постепенно утекает на другие площадки, Facebook как никогда нужно не просто удержать аудиторию, но и обеспечить её прирост, чтобы не терять столь перспективных проектов, как Facebook и Instagram. Ну, а дальше будет видно. Не исключено, что компания пойдёт дальше в своих амбициях и выпустит что-нибудь ещё, тем более что сегодня очень популярны всевозможные носимые гаджеты, для которых, вероятно, будущую ОС тоже можно будет адаптировать, как Huawei сделала с harmonyOS.