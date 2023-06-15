Фанаты Apple хотели, чтобы iPhone превратился в Android, а она их кинула

Сколько себя помню, владельцы Айфонов всегда относились к пользователям Андроид слегка надменно, искренне полагая, что у тех просто нет денег на нормальный смартфон. Сказать, что это было глубоким заблуждением, значит не сказать вообще ничего, потому что даже в прошлом десятилетии на рынке было много достойных флагманов, которые стоили ничуть не меньше топовых моделей iPhone. Видимо, такое мнение стало популярным из-за того, что на Android можно было не платить за лицензионный софт, а скачивать пиратский со стороны. За это фанаты Apple часто критиковали своих визави и всячески насмехались над разрешением загружать приложения из сторонних источников, уверяя себя и окружающих, что это небезопасно. Правда, когда дело дошло до них самих, то они очень быстро переобулись и расстроились, когда в iOS 17 не появилось аналогов App Store.

Альтернативные магазины приложений на iOS

Я хорошо помню конец прошлого десятилетия, когда власти Евросоюза принимали закон о цифровых рынках, который должен был обязать Apple разрешить на iOS сторонние магазины приложений. Тогда никто особенно не верил, что его примут, и фанаты бренда настаивали, что им совершенно не нужна такая свобода. Дескать, альтернативные платформы дистрибуции софта только снизят защищённость ОС, а iOS ценится именно за это.

Но постепенно стало понятно, что Apple не удастся убедить ЕС отказаться от принятия этого закона, окно Овертона начало смещаться, и со временем пользователи iOS перестали относиться к идее появления альтернативных магазинов приложений для iPhone отрицательно.

Вот только самое интересное ждало нас впереди. Когда после тотальной накачки СМИ утечками и инсайдами о снятии ограничения на загрузку софта для Айфонов из неизвестных источников в iOS 17 этого не произошло, все серьёзно разочаровались.

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На всех сайтах, форумах, в телеграм-каналах и сообществах на других площадках те самые фанаты Apple, стали критиковать компанию за то, что она не представила альтернативных магазинов приложений для iPhone на WWDC 2023. Чего мне только не доводилось читать.

Многие писали, что обновляться до iOS 17 просто нет смысла, а Apple решила обдурить своих клиентов, подсунув им вместо реального нововведения в виде сторонних источников софта какие-то бросовые функции вроде постеров для профилей и режима Standby.

Новые функции iOS

Со стороны все выглядело очень комично, но ожидаемо. Потому что ровно те же самые люди в своё время очень критиковали Android за кастомизацию. Именно они говорили, что это делает интерфейс операционной системы пёстрым и по-детски некрасивым, а виджеты засоряют рабочий стол и визуально утяжеляют его.

Что мы увидели в итоге, думаю, вы помните. Как только в iOS появились виджеты и кастомизация, кажется, не осталось вообще ни одного пользователя, который бы не перекроил оформление операционки и не загадил домашний экран виджетами, которые ещё вчера ненавидел всей душой.

Поймите меня правильно, я не хочу сказать, что пользователи iOS врут сами себе и переобуваются на ходу, когда ветер начинает дуть в другую сторону. Они действительно верят в те установки, которые продвигает Apple, и готовы к их изменениям в любой момент. Это не шизофрения и не биполярное развдвоение личности.

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Просто в Купертино работают очень грамотные маркетологи, которые могут очень аккуратно и правильно преподнести тот или иной факт. Сегодня, когда разработчикам компании не до виджетов, Apple критикует их. А на завтра, когда они появляются, начинает продвигать кардинально противоположный тезис.

Обновление iOS 17 и аналоги App Store

В Купертино выбрали очень интересную позицию. Сначала они критикуют отсутствующий функции iOS, которые есть на Android, и объясняют, что там всё реализовано очень плохо. Поэтому переносить то же самое на iPhone в текущем виде попросту невозможно.

При этом, когда разработчики Apple делают ровно то же самое в очередном обновлении iOS, выходят маркетологи компании и рассказывают, что у них-то всё совершенно иначе. И плевать, что это неправда. Люди-то уже поверили или хотели поверить.

История с магазинами приложений чуть сложнее. Apple много лет отмахивалась от альтернатив App Store, и это понятно. В Купертино не рассматривают их появление как что-то позитивное. В конце концов, сторонние платформы дистрибуции софта существенно подорвут доходы, которые компания получает сейчас.

Поэтому на WWDC 2023 это «нововведение» было решено не презентовать. Ведь какой смысл пиарить то, что лишает тебя денег? Несмотря на это, альтернативным магазинам приложений на iOS всё-таки быть и Apple даже не нужно говорить, что у неё они получились лучше, чем на Android.

Чем Android лучше iPhone

Люди, в сущности, не дураки и за последние годы начали понимать, что один магазин приложений на iPhone явно не делает их жизнь лучше. Просто признаваться в этом пользователям Android, у которых таких каталогов было навалом с самого начала, было как-то не комильфо.

Но с отключением Apple Pay и удалением из App Store популярных банковских клиентов стало понятно, что альтернативные магазины приложений — это вообще единственный способ сохранить за собой полноценно работающий смартфон. Они молчали до последнего, боясь сглазить.

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А тут, когда Apple не дала даже намёка на появление аналогов App Store на iOS, тех, кто сдерживался всё это время, буквально прорвало. Люди принялись ругать компанию на все лады, и это показало, как дела в среде пользователей iPhone обстоят на самом деле. Большинство из них действительно с завистью посматривает на Android, но переходить на эту платформу им просто не с руки.

Ведь смартфон с логотипом яблока всяко престижнее достать на людях, чем какой-нибудь Xiaomi. Вот и мучаются, бедняги, в ожидании, когда же законодатели наконец прогнут Apple, и у них появится возможность нормально пользоваться своим Айфоном, который уже и близко не так хорош, как прежде.