Samsung в этом году сделала ставку не на громкие революции, а на то, чтобы нейросети внутри смартфона было удобно применять в быту. И это не те бесплатные ИИ, которые работают через отдельные приложения на любом Android, а эксклюзивный Galaxy AI на Galaxy S26. Это набор функций, которые встроены в систему и заменяют часть сторонних приложений. Разбираем 10 сценариев, где всё это может реально пригодиться, и где стоит держать в голове ограничения.

На каком железе работает Galaxy AI в S26 Ultra

Чтобы тянуть локальные AI-функции, флагману нужен запас мощности. Galaxy S26 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, получил 12 ГБ оперативной памяти и более мощный процессор с ускоренным на 39% блоком для нейросетей (NPU — часть чипа, которая отвечает за вычисления искусственного интеллекта). Кстати, самая низкая цена смартфона зафиксирована на AliExpress, так что можете приобрести, если ещё не.

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Под ИИ адаптировали и оболочку One UI 8.5: она учитывает привычки пользователя и предлагает расширенные функции Galaxy AI. На практике это значит, что часть подсказок будет всплывать сама, без ручного запуска.

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Начать знакомство проще всего с виджета «Мой день». Каждый день система собирает персональные рекомендации по контенту, показывает прогноз погоды, напоминает о планах и местах, которые вы задумали посетить, фиксирует результаты сна и активности. Полезно, чтобы спланировать день или подвести его итоги, но по сути это агрегатор данных, которые смартфон и так о вас собирает.

Два ассистента: Gemini и Perplexity на Samsung

Главное отличие от прошлых поколений — теперь ассистентов два. В смартфоне по-прежнему живёт Gemini, который отвечает на вопросы, помогает с поиском и работает с почтой, мессенджерами и календарём. А рядом с ним появился Perplexity — умный поисковик, который объединяет несколько языковых и генеративных моделей, включая ChatGPT, Grok и DeepSeek, и позволяет переключаться между ними под задачу.

Perplexity предустановлен из коробки и имеет доступ к содержимому экрана и приложениям. По сути это ИИ-агент, интегрированный в устройство: вызвать его можно как в отдельном чате, так и с заблокированного экрана длинным нажатием боковой кнопки. В настройках вы сами выбираете, кто отвечает на удержание кнопки — Gemini или Perplexity.

Умный редактор текста и заметки с расшифровкой аудио в One UI

Куда бы вы ни печатали (в редакторе, заметках или сообщении) рядом умный помощник по тексту. Он переписывает и сокращает текст, переводит, исправляет ошибки и меняет стиль речи, если нужно, например, вежливо ответить начальнику.

В приложении заметок функций ещё больше. Кнопка ИИ превращает хаотично сохранённые куски текста в структурированный и оформленный материал. А ещё туда можно выгружать PDF и аудиофайлы: редактор предложит расшифровать запись, перевести её в текст и сделать сводку с основными тезисами. Записали встречу с коллегами — и получили короткий итог без беготни по сторонним сервисам расшифровки.

Перевод разговоров в реальном времени и Galaxy Buds

В S26 Ultra есть перевод живой речи в реальном времени. Реплики на понятном языке показываются на одной части экрана, а для собеседника — на другой, и после разговора диалог сохраняется в истории. Полезно в путешествиях и деловых поездках.

Ещё удобнее с наушниками Galaxy Buds: включаете режим прослушивания, и перевод не только отображается на экране, но и синхронно проигрывается в ушах — это выручает на конференциях. А во время звонка ассистент может включить переводчик и даже сам ответить на подозрительный входящий: попросит абонента представиться и назвать причину, а разговор ИИ со звонящим покажет на экране. Если говорить неудобно, отвечать в звонке можно текстом — озвучит его собеседнику ассистент.

Обработка фото на смартфонах Samsung

По части удаления лишнего с фото алгоритмы Samsung остаются одними из лучших среди Android-смартфонов. Классический пример — убрать решётку вольера с портрета животного в зоопарке: полос много, но ИИ справляется. Помимо умного ластика, доступны перемещение объектов, расширение кадра, размытие фона, коррекция цвета и света.

Главное скрыто под кнопкой «Создать» — это доступ к встроенной генеративной нейросети прямо в галерее. Можно попросить переместить объект в другую сцену, перекрасить, добавить деталей или обработать фото под загруженную картинку-референс. По сути, то же самое, что вы делали бы в отдельных сервисах вроде Nano Banana или Midjourney, только без браузера. Модель выполняет одно изменение за один запрос, это стоит учитывать при составлении промпта. Отдельный инструмент «Стиль» превращает снимок в комикс, поп-арт или сцену из фантастики.

Улучшение видео и звука через ИИ

Ещё одна возможность Galaxy AI — чистка звука и картинки в видео. Можно убрать ветер, шум дороги или гул толпы на фоне, а голос героя, наоборот, сделать более отчётливым, даже если снимали без петличного микрофона. Для тех, кто снимает ролики на телефон в шумных местах, это заметно экономит время на монтаже.

При съёмке фото нейросеть подтягивает изображение прямо в момент кадра: устраняет шумы и добавляет резкости. Если вы сторонник натуральной цветопередачи, это скорее плюс, но, как и с любой автоматической обработкой, результат стоит оценивать на своих сюжетах, а не по презентационным примерам.

Кому пригодится Galaxy AI на смартфонах Samsung

Если убрать маркетинговый глянец, главная ценность здесь простая: один Galaxy AI на практике заменяет несколько сторонних приложений — редакторы фото, расшифровщики аудио, переводчики и подписку на ИИ-поисковик. Всё это встроено в систему, доступно из коробки и, по заявлению Samsung, без доплат.

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Кому это реально полезно: тем, кто много печатает и работает с документами, снимает фото и видео на телефон, часто ездит за границу или на переговоры с иностранцами. Кому можно не спешить: если вы уже привыкли к своим приложениям и ИИ используете редко, набор функций вряд ли станет причиной для апгрейда сам по себе. А общее представление о линейке даёт наш материал с подробным обзором линейки S26. Главное — держать в голове, что все AI-сценарии стоит перепроверять, особенно там, где ассистент действует за вас.