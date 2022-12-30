Где смеяться? Сбер, VK, Яндекс и Ростелеком хотят выпустить свою замену Android на основе Android

После того, как Google в начале этого года ввела ограничения в отношении пользователей Android в России, в стране впервые всерьёз задумались о создании собственной экосистемы для мобильных устройств. Как бы смешно это ни звучало, но Mir Pay и даже RuStore оказались вполне удачными продуктами и уже сейчас способны по крайней мере частично выступить в качестве альтернативы Google Pay и Google Play. Этот успех породил у их создателей мысль, что один удачный сервис ещё мог быть случайностью, но два — точно закономерность. А, стало быть, можно замахнуться на что-то более значительное. Например, на собственную ОС.

Несмотря на то что в России уже есть условно отечественная операционка Аврора, она в основном используется в государственном секторе. А для рядовых пользователей было решено выпустить отдельную платформу, поручив её создание четырём столпам российской ИТ-отрасли: Сберу, Ростелекому, Яндексу и VK. Они займутся разработкой и самой ОС, и пакета мобильных сервисов на замену Google Mobile Services, которые в России могут и отключить.

Российская операционная система

Строить мобильную операционку с нуля — занятие сложное, дорогое и неблагодарное. Поэтому за основу будущей платформы российских техногигантов было решено взять Android. Ну, а что? В конце концов, даже многострадальная Аврора является всего-навсего форком финской SailfishOS, и ничего. Главное ведь не базис, а надстройка, а с её созданием проблем быть не должно, учитывая большой опыт разработки у всех четырёх ИТ-компаний, которым поручено её создание.

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Будущая платформа будет чем-то вроде HarmonyOS от Huawei. Исходный код взят от Android, но интерфейсное и функциональное наполнение — полностью своё. Такое решение полностью адекватно времени: Google не сможет отключить его по желанию левой пятки, как и заблокировать мобильные сервисы, если бы это был пакет GMS, от которого напрямую зависит работоспособность большей части софта. Да что там софта. От сервисов Google зависит даже доставка пуш-уведомлений и определение геолокации.

Операционная система на Андроид

В вакууме идея сделать свою ОС на базе Android по аналогии с HarmonyOS не лишена смысла. Другое дело, что в российских реалиях это игра с нулевой суммой. Корпорации, которые будут заниматься разработкой платформы, может быть, и выиграют. Но в народ операционка точно не пойдёт. В результате проиграет и правительство, которое будет финансировать её создание, и народ, который не получит обещанного.

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Ведь какой смысл в существовании операционной системы, если её банально не на что устанавливать? У Huawei, когда она решила оторваться от Google, уже была наработанная аудитория и десятки миллионов смартфонов по всему миру, которые могли обновиться до HarmonyOS. У наших, к сожалению, нет ничего. Будущая платформа — даже если её действительно создадут — так и будет существовать исключительно на бумаге, а пустить её в ход будет невозможно.

Замена Android в России

Да, на рынке сегодня существует практика использования производителями смартфонов региональных платформ. Так, например, действует концерн BBK, владеющий брендами Oppo, Vivo, realme, OnePlus и iQOO. Например, HydrogenOS — для Китая, OxygenOS — для остальных стран. Но, во-первых, эти платформы создают сами производители, так что они в любом случае ничего не теряют. А, во-вторых, у них есть популярные магазины приложений, откуда пользователи смогут скачивать софт. У нас, к сожалению, ничего этого нет.

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Чтобы у будущей ОС появился хотя бы призрачный шанс на успех, ей жизненно необходимо собственное железо. Но непонятно, где его брать. Яндекс уже один раз попробовал выпустить собственный смартфон, но довольно быстро понял, что эта затея лишена смысла, поскольку конкурировать напрямую с Xiaomi, Huawei и прочими брендами просто бессмысленно. А ведь у него были и сервисы Google, и поддержка Google Play, которых у российской ОС не будет.

Российские смартфоны — почему их нет

RuStore и Mir Pay хоть и получились относительно удачными продуктами, глобально заменить Google Play и Google Pay неспособны. По большей части, конечно, речь идёт о RuStore, которому не хватает востребованности среди разработчиков, из-за чего его ассортимент едва-едва насчитывает 1000 приложений. С таким «вооружением» брать следующий рубеж под названием «собственная ОС» будет не просто проблематично, а попросту бессмысленно. Ведь своих смартфонов в России нет, как нет и перспектив для их появления. Особенно сейчас, когда поставки полупроводников в страну находятся под строжайшим контролем США.

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Наверное, под это дело можно закупить партию китайских смартфонов, наклеить на них логотип Сбера и продавать под именем Сберфон, активно рекламируя новую операционку. Но, во-первых, брать этот шлак точно никто не будет, потому как нормальные аппараты Сберу точно никто не продаст. А, во-вторых, авторитет российских разработок среди местных, как ни крути, остаётся на довольно низком уровне. Поэтому многие не захотят этим пользоваться хотя бы из чувства внутреннего противоречия.