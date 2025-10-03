Глобальная версия OriginOS 6: что будет в большом обновлении vivo и iQOO для России

Герман Вологжанин

Эпоха оболочки Funtouch OS, на которой долгие годы работали смартфоны vivo в России, подходит к концу. Компания-производитель официально объявила, что следующим апдейтом после Funtouch OS 15 станет абсолютно новая оболочка OriginOS 6. Несколько лет ее обкатывали в Китае, а теперь на нее пересядут все поддерживаемые смартфоны iQOO и vivo. Мы узнали о функциях OriginOS 6 и готовы рассказать, когда выйдет это крупное обновление.

Глобальная версия OriginOS 6: что будет в большом обновлении vivo и iQOO для России. vivo анонсировала глобальную версию OriginOS 6. Изображение: vivo. Фото.

vivo анонсировала глобальную версию OriginOS 6. Изображение: vivo

Что нового в OriginOS 6

На фоне оболочек от других производителей Android-смартфонов Funtouch OS была морально устаревшей прошивкой. Она содержала минимум функций искусственного интеллекта, не имела своего аналога Dynamic Island, а еще не использовала модную сейчас раздельную шторку уведомлений.

С выходом OriginOS 6 все изменится. В своих социальных сетях компания vivo выложила два коротких ролика, демонстрирующих работу оболочки. На них можно заметить дизайн OriginOS 6, а также работу главного визуального нововведения — функции Atomic Island. Это будет местный аналог Dynamic Island.

В основе интерфейса новой прошивки лежит концепция «Light & Shadow Space» на пару с философией «Comfort Engineering». Оболочка должна отличаться легкостью, плавностью анимаций и прозрачными элементами оформления, но в меру, а не как это реализовано в iOS 26. Также обновление vivo включает в себя:

  • новый набор иконок;
  • расширенные темы;
  • интерактивные виджеты;
  • гибкую настройку рабочего стола;
  • интеллектуальное редактирование фото;
  • новый инструмент «Поделиться» через Shake-to-Share;
  • полную переработку ядра Android.

При этом глобальная версия OriginOS 6 все-таки будет отличаться от своего китайского аналога. Так, в международной прошивке не найдется места для нижней панели, а в качестве системного шрифта продолжит использоваться Roboto вместо vivoSans.

Когда выйдет OriginOS 6

Презентация OriginOS 6 состоится 10 октября в Китае, а первыми смартфонами на ее базе станут iQOO 15 и представители серии vivo X300. Сначала оболочку покажут для внутренней аудитории, после чего она станет доступна для международного рынка. Глобальная версия OriginOS 6 выйдет 15 октября — в этот день состоится презентация для Индии.

Компания пока не объявляет список смартфонов с OriginOS 6, хотя обновление должны получить многие устройства предыдущих поколений. Пока мы исходим из политики поддержки vivo, предполагающей выпуск по меньшей мере двух больших апдейтов. В этой связи обновление OriginOS 6 должны получить все владельцы iQOO и vivo, выпущенных в 2025 и 2024 году.

Самые популярные игры для Android в 2025 году
Представитель биржи Bitget не видит причин для сезона альткоинов в этом цикле роста криптовалют. Почему?
Почему пыль быстро появляется снова после уборки и как с этим бороться?
