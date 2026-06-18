Apple в iOS 27 позаимствовала у Android сразу несколько функций, которые давно стали для пользователей Android привычными. Все это годами работало в экосистеме Google, а теперь приходит на iPhone. А ведь на тот момент Android 17 еще даже не вышел, а там тоже много интересного. Разбираем, что именно скопировала Apple и насколько эти фичи в действительности полезны. Сразу оговоримся: это не история про то, что Apple «прогнулась». Заимствование удачных идей — нормальный процесс, и работает в обе стороны: Google тоже нередко берёт хорошее у iOS. Но конкретно в iOS 27 список заимствований у Android получился внушительным, и по большинству пунктов источник честно называет вещи своими именами.

Раздельная громкость в iOS 27 — то, что в Android есть давно

В iOS 27 Apple разрешит отдельно настраивать громкость звонка, системных звуков и будильника, не привязывая их друг к другу. На Android такая гибкость доступна уже несколько лет, и Apple дотянулась до неё только сейчас. На самом деле это странно, но эксперт AppleInsider.ru по iOS Кирилл Пироженко назвал это лучшим нововведением iPhone последних лет.

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Да, если сравнивать напрямую, то разница в удобстве всё ещё в пользу Google. На Android регулировки выводятся в раскрывающейся панели прямо по нажатию кнопки громкости, а на iPhone за этими настройками придётся идти в меню. И тем не менее, если вы хотите тихий будильник, но громкие уведомления — теперь это можно настроить и на iPhone, просто менее быстро.

Подсказки буфера обмена на клавиатуре iPhone

На Android, когда вы копируете текст или делаете скриншот, он автоматически появляется как подсказка на панели клавиатуры в любом поле ввода. Мелочь, но она реально ускоряет работу: не нужно долго удерживать палец и искать кнопку «Вставить».

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Apple добавляет похожее в клавиатуру iOS 27: недавно скопированный текст или скриншот будет всплывать как быстрая подсказка. Особенно это пригодится тем, кто часто переносит куски текста и картинки между приложениями. На Android эта функция живёт так давно, что вдохновиться ей можно было ещё несколько лет назад.

Свои карты и пропуска в Apple Wallet

Google Wallet давно превратился в полноценный цифровой кошелёк: банковские карты, бонусные карты, билеты на рейсы, цифровые документы. Отдельный плюс — возможность создавать собственные пропуска под любую задачу: от абонемента в спортзал до студенческого билета.

В iOS 27 приложение Wallet на iPhone становится таким же универсальным. Свой пропуск можно создать из физической карты или билета — сфотографировав его или введя данные вручную. Если вы плотно живёте в Wallet на iPhone, эта добавка окажется по-настоящему практичной.

Общие альбомы и живые субтитры

Google Фото давно делает совместный доступ к снимкам простым: в общий альбом могут добавлять фотки несколько человек, всё хранится в полном качестве и работает на всех платформах сразу — iOS, Android, Mac и в браузере. А вот в iCloud с этим до сих пор были ограничения.

Однако iOS 27 устраняет эти ограничения общих альбомов в iCloud, во многом повторяя логику Google Фото. Для компании, которая гордится пользовательским опытом, многолетние проблемы с шарингом фото выглядели странно — и хорошо, что их наконец чинят.

Второе важное заимствование — живые субтитры к любому видео. Android умеет генерировать субтитры в реальном времени даже для роликов без встроенных титров. iOS 27 получает похожую функцию: iPhone сможет создавать субтитры к любому видео. Это удобно в шумном месте или без наушников и делает контент доступнее для людей с нарушениями слуха.

ИИ-функции в фото: Reframe и улучшенный Cleanup

Google в последние годы активно набивал Google Photos функциями на основе искусственного интеллекта. Magic Editor умеет убирать лишние объекты, перекадрировать снимок и достраивать фон уже после съёмки.

Apple приносит похожее в приложение «Фото» в iOS 27. Функция Reframe позволит переместить главный объект внутри кадра или достроить фон генеративной заливкой. Отдельно любопытно, что Apple задействует ИИ-модель Gemini для улучшения инструмента Cleanup — он должен аккуратнее убирать лишние объекты с фотографий.

Если вы переходили с Android на iPhone и скучали по умному редактору из Google Фото, прочитайте, почему iPhone до сих пор впереди в одних вещах и заметно отстаёт в других.

Кому важны новые функции iOS 27 и стоит ли обновляться

Если вы пользуетесь только Android, никаких действий не требуется — большинство этих функций у вас уже давно есть, а кое-где реализованы удобнее, например раздельная громкость прямо с кнопки. Кстати, по части практичных мелочей Android тоже умеет удивлять: вот как я нашёл, как ускорить Андроид-смартфон и не убить при этом батарею.

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А вот тем, кто держит и iPhone, и Android, обновление до iOS 27 заметно сгладит переход между устройствами: общие альбомы заработают нормально, буфер обмена станет удобнее, появятся живые субтитры. Главный вывод простой — хорошие идеи не принадлежат одной платформе, и многие громкие новинки iOS 27 на Android живут уже несколько лет.