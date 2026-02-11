Google анонсировала выход Android 17 Beta 1. Кто и когда получит обновление

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

В то время как одни пользователи находятся в ожидании обновления Android 16 для своих смартфонов, Google официально анонсирует выход Android 17. Точнее — старт программы бета-тестирования, который, по словам компании, состоится уже совсем скоро. Мы разобрали заявления Google, выяснив, когда выйдет Android 17 Beta 1, к каким функциям получат доступ пользователи, и как установить обновление на свой смартфон.

Google анонсировала выход Android 17 Beta 1. Кто и когда получит обновление. Google объявила о старте программы бета-тестирования. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Google объявила о старте программы бета-тестирования. Изображение: gizmochina.com

Что нового будет в Android 17 Beta 1

Анонс Android 17 Beta 1 был опубликован командой разработчиков на платформе reddit.com. В сообщении говорится, что первая бета-версия новой операционной системы будет содержать последние исправления ошибок, а также улучшения стабильности и производительности. О конкретных функциях в сообщении не говорится.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Вместе с тем бета-версия Android 17 будет содержать новшества Android 16 QPR Beta, с которыми еще не знакомы обладатели стабильной сборки ОС. В частности, это касается дополнительных возможностей кастомизации, новых виджетов для экрана блокировки и нескольких функций безопасности. Более подробную информацию о слитых фишках Android 17 можно найти в отдельном материале.

Когда выйдет бета-версия Android 17

Команда разработчиков не анонсировала конкретную дату выхода Android 17 Beta 1. При этом Google намекнула, что обновление выйдет во II квартале 2026 года. То есть не раньше апреля.

Когда выйдет бета-версия Android 17. Примерный график выхода Android 17. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Примерный график выхода Android 17. Изображение: androidauthority.com

Подобный сдвиг является немного удивительным, ведь релиз Android 16 Beta 1 состоялся еще в январе 2025 года — на несколько месяцев раньше. Возможно, Google пересмотрит свои планы по обновлению и также выпустит его в скором времени, не дожидаясь II квартала.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как установить Android 17 Beta 1

Чтобы скачать Android 17 Beta 1, необходимо стать участником программы бета-тестирования, которая на данном этапе доступна лишь владельцам смартфонов Google Pixel:

  1. Откройте сайт программы бета-тестирования.
  2. Авторизуйтесь в своем аккаунте Google.
  3. Нажмите кнопку «Включить» напротив смартфона, где хотите затестить обновление.
  4. Дождитесь поступления апдейта по воздуху.

После выхода бета-версии Android 17 вы сможете загрузить и установить ее через настройки смартфона, перейдя по пути «Система» => «Обновление ПО».

Теги
Новости по теме
Массовый сбой Brawl Stars: игра не запускается, а данные не загружаются. Что делать?
Как я спас свой комп на Windows от взлома через WinRAR
Что делать, если не отправляются видео в Telegram
Лонгриды для вас
Почему нельзя устанавливать много приложений на Android-смартфон

Смартфоны в том виде, котором мы их знаем, удовлетворяют наши потребности исключительно за счет приложений. Сама система — это лишь интерфейс, а все функции от звонков и работы камеры до прослушивания музыки и выхода в интернет осуществляются за счет отдельных программ. И на смартфоне среднестатистического пользователя таких приложений накапливается не одна сотня. С одной стороны, круто: Android буквально превращается в супер-устройство. С другой — устанавливать много приложений на телефон не рекомендуется, и на то есть несколько причин.

Читать далее
Топ слитых фишек нового Android 17

Операционная система Android ежегодно сменяет поколения, и в 2026 году нас ожидает выход Android 17. Несмотря на то, что релиз состоится не раньше лета, уже сейчас в сеть утекли скриншоты свежей ОС. На них можно разглядеть особенности дизайна системы, а также целую порцию интересных фишек, которые де-факто являются подтвержденными. Что нового в Android 17 — рассказываем и показываем в нашем материале.

Читать далее
WhatsApp вывел на чистую воду приложение MAX. Почему разработчики назвали его небезопасным

Самый популярный мессенджер WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России) продолжает испытывать трудности. Уже сейчас подавляющее большинство пользователей не может отправить и получить сообщения, оставаясь наедине с государственным приложением MAX. И относительно него у разработчиков американского мессенджера есть особое мнение. Они назвали его небезопасным и поведали свою точку зрения, почему блокируют WhatsApp в России.

Читать далее
Новости партнеров
Новый обвал Биткоина: аналитики говорят о возможном падении вплоть до 38 тысяч долларов
Новый обвал Биткоина: аналитики говорят о возможном падении вплоть до 38 тысяч долларов
Почему в Саудовской Аравии передумали строить дом на миллионы жителей, хотя уже начали
Почему в Саудовской Аравии передумали строить дом на миллионы жителей, хотя уже начали
Как бесплатно выкладывать истории в Telegram без подписки Premium
Как бесплатно выкладывать истории в Telegram без подписки Premium