Google анонсировала выход Android 17 Beta 1. Кто и когда получит обновление

В то время как одни пользователи находятся в ожидании обновления Android 16 для своих смартфонов, Google официально анонсирует выход Android 17. Точнее — старт программы бета-тестирования, который, по словам компании, состоится уже совсем скоро. Мы разобрали заявления Google, выяснив, когда выйдет Android 17 Beta 1, к каким функциям получат доступ пользователи, и как установить обновление на свой смартфон.

Что нового будет в Android 17 Beta 1

Анонс Android 17 Beta 1 был опубликован командой разработчиков на платформе reddit.com. В сообщении говорится, что первая бета-версия новой операционной системы будет содержать последние исправления ошибок, а также улучшения стабильности и производительности. О конкретных функциях в сообщении не говорится.

Вместе с тем бета-версия Android 17 будет содержать новшества Android 16 QPR Beta, с которыми еще не знакомы обладатели стабильной сборки ОС. В частности, это касается дополнительных возможностей кастомизации, новых виджетов для экрана блокировки и нескольких функций безопасности. Более подробную информацию о слитых фишках Android 17 можно найти в отдельном материале.

Когда выйдет бета-версия Android 17

Команда разработчиков не анонсировала конкретную дату выхода Android 17 Beta 1. При этом Google намекнула, что обновление выйдет во II квартале 2026 года. То есть не раньше апреля.

Подобный сдвиг является немного удивительным, ведь релиз Android 16 Beta 1 состоялся еще в январе 2025 года — на несколько месяцев раньше. Возможно, Google пересмотрит свои планы по обновлению и также выпустит его в скором времени, не дожидаясь II квартала.

Как установить Android 17 Beta 1

Чтобы скачать Android 17 Beta 1, необходимо стать участником программы бета-тестирования, которая на данном этапе доступна лишь владельцам смартфонов Google Pixel:

Откройте сайт программы бета-тестирования. Авторизуйтесь в своем аккаунте Google. Нажмите кнопку «Включить» напротив смартфона, где хотите затестить обновление. Дождитесь поступления апдейта по воздуху.

После выхода бета-версии Android 17 вы сможете загрузить и установить ее через настройки смартфона, перейдя по пути «Система» => «Обновление ПО».