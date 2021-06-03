Google будет разгонять смартфоны на Android 12 в играх

Несмотря на то существование игровых смартфонов, ничем, кроме внешнего вида от обычных аппаратов они не отличались. У их производителей банально не было возможности задействовать более мощное железо, которое бы лучше подходило для игр. Но ведь аппаратное обеспечение – это не единственное, что может влиять на производительность и быстродействие устройства. Большое значение в этом играет ПО, от которого напрямую зависит, как будет работать то или иное сочетание железа. Этим Google и воспользовалась.

Новые функции Android 12, ради которых стоит обновиться

В Android 12 нашли скрытый игровой режим, о котором Google ни слова не сказала на презентации. Он – странное дело – скрывается в специальном разделе приложения «Цифровое благополучие», которое призвано отслеживать пользовательскую активность. Его уже можно включить в первой бета-версии Android 12 и протестировать.

Зачем нужен игровой режим в Android

Сам по себе игровой режим выполняет сразу несколько задач:

Оптимизация игрового процесса;

Демонстрация показателя FPS;

Кнопка стриминга на YouTube;

Записи происходящего на экране.

Особенно интересным для большинства пользователей должна быть оптимизация. Поскольку Google официально не представляла этот режим, получить информацию о том, что это за оптимизация, пока что неоткуда. Скорее всего, оптимизация состоит в разгоне смартфона за счёт перераспределения ресурсов в пользу обработки игр.

Google начала подгонять свои Android-приложения под дизайн Android 12

Но, несмотря на то что режим уже доступен в первой бете Android 12, ощутить прироста быстродействия пока не получается. Возможно, дело в том, что пока никакая оптимизация ещё не работает, а, возможно, в том, что первая бета ещё недостаточно быстра, чтобы пользователи смогли ощутить разгон, который обеспечивает игровой режим.

По большому счёту нет ничего удивительного в том, что Google решила разогнать смартфоны в играх. Она вполне может реализовать этот разгон даже на программном уровне. Ведь именно ПО отвечает за то, как аппарат распределяет свои ресурсы, и может направить имеющийся запас на обеспечение быстродействия в играх. Так что тут всё в порядке.

Как разогнать игры на Android

Другое дело, будет ли игровой режим работать на всех смартфонах одинаково. Мало того, что некоторые производители и сами предлагают своим пользователям такие режимы, так ещё и их прошивки могут сильно отличаться от стоковой операционки. Так что обеспечить равную производительность на устройствах с разным ПО может быть довольно проблематично.

Google – не единственная из тех, кто решился как-то задействовать программное обеспечение, чтобы усилить аппаратный потенциал Android-устройств. Ранее Vivo предложила своим пользователям возможность переводить штатное хранилище в оперативную память, увеличивая её объём до 3 ГБ, что довольно существенно.

Новые функции безопасности в Android 12

Но дальше всех пошла Xiaomi. Она предложила запускать игры в оперативной памяти своих смартфонов. Правда, не всех, а только одного – Xiaomi Mi 10 Ultra, у которого 12 ГБ ОЗУ. Благодаря высокой скорости оперативки смартфон обрабатывал игру намного быстрее, чем если бы она запускалась в постоянной памяти.

Правда, есть у такого подхода и свои недостатки. В случае со смартфонами Vivo нет никаких гарантий, что виртуальная оперативка будет работать так же быстро, как обычная, потому что по умолчанию ОЗУ имеют стандарт LPDDR4/4X/5. А в случае с аппаратами Xiaomi высоко вероятно, что игровой прогресс не сохранится, если вдруг произойдёт какой-то сбой, потому что оперативка – это энергозависимая память.