Google делает свой аналог «Локатора» от Apple для Android

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Иван Кузнецов 0

Одним из лучших продуктов Apple последнего времени может по праву считаться приложение «Локатор». Оно объединяет все устройства компании в обширную инфраструктуру, позволяя им работать в качестве ретрансляторов сигналов от потерянных гаджетов к их владельцам, независимо от уровня зарядки или подключения к интернету. То есть iPhone может быть полностью разряжен, но он будет подавать сигнал бедствия. Короче, круто. Жаль только, что у Google такого никогда не было. Но вскоре это останется в прошлом.

Локатор

Google решила, что ей нужен такой же Локатор, как у Apple

Google работает над собственным аналогом «Локатора» от Apple. Фирменное решение поискового гиганта, как и оригинал, сможет объединить устройства в обширную сеть, позволив им связываться друг с другом и передавать координаты утерянных гаджетов владельцам, если они подают сигнал бедствия.

«Локатор» в iOS 15 научится искать разряженные и сброшенные iPhone

Соответствующие упоминания обнаружились в последнем обновлении Google Play Services за номером 21.24.13. Службы поискового гиганта пока не поддерживают новый механизм, но уже содержат переключатель, который позволит подключить устройство к поиску пропаж или, наоборот, отключить.

Как найти потерянный телефон

Find my device

Функциональность Локатора будет встроена в сервис Find My Device

Судя по всему, работать собственный «Локатор» от Google будет примерно следующим образом:

  • Владелец потерянного устройства включает режим пропажи через сервис Find My Device для поиска Android-устройств;
  • В этот момент на устройстве активируется Bluetooth Low Energy, который рассылает сигнал бедствия в радиусе 20-25 метров;
  • Устройства проходящих мимо людей смогут принять этот сигнал и определить текущее местоположение пропажи;
  • Затем информация о месте нахождения потерянного гаджета передаётся на сервера Google, а оттуда – реальному владельцу.

Само собой, вы, как владелец гаджета, который принял сигнал, не будете об этом знать. Это необходимо для обеспечения безопасности потерянного устройства. Поэтому Google решила предоставлять своим пользователям возможность либо согласиться на безвестную помощью, либо отказаться от неё. Всё-таки, как ни крути, для этого нужно будет потратить некоторый ресурс аккумулятора и трафика.

Apple разрешила искать сторонние устройства через сервис Локатор

Основное предназначение обновлённого Find My Device, конечно, будет состоять в поиске потерянных смартфонов. Ведь, если они будут раздавать Bluetooth-сигнал, то от них не будет требоваться ни подключения к интернету, как сейчас, ни даже заряженной батареи, потому что Bluetooth Low Energy может неделями раздавать сигнал, практически не расходуя энергию.

Поисковые маячки для Android

Однако смартфоны – это ещё не всё. Google вполне может замахнуться на создание своего аналога AirTag или по крайней мере предоставить такую возможность остальным производителям. Ведь готовая инфраструтура для этого у них уже будет. Останется дело за малым – сделать сам маячок и оснастить его Bluetooth-модулем. Вот и всё.

AirTag

Поисковый сервис Google будет работать и со смартфонами, и с поисковыми маячками

Первым из производителей Android-смартфонов такой маячок попытался сделать Samsung. Galaxy Tag получился плюс-минус таким же, как AirTag, за исключением некоторых особенностей. Например, корейский трекер не умеет предупреждать отслеживаемого о том, что его используют для слежки. Однако поддержка Ultra Wideband у старшей версии тега тоже есть.

Как найти потерянные AirPods с помощью приложения Локатор

Очевидно, о планах Google прознала Apple, потому что недавно стало известно, что в Купертино сами приступили к созданию Android-версии «Локатора». Благодаря ему пользователи Android смогут пользоваться AirTag наравне с владельцами iPhone. Правда, сможет ли приложение Apple работать в качестве обеспечительной базы для поиска пропавших смартфонов, неизвестно.

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