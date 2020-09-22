Google делает виджеты для iOS лучше, чем для Android

Я, признаться честно, никогда не любил виджеты и старался удалять их с рабочего стола всех своих смартфонов. Я не щадил даже виджет «Google Поиска», который шёл под нож сразу вслед за часами и календарём – подальше с глаз долой. Причина, по которой я избавлялся от них, была довольно проста – я буквально видел, как эти элементы замедляют перемещение по рабочему столу, и мои аппараты – кстати, независимо от бренда, натужно их обрабатывали, чтобы просто переключиться с одного экрана на другой. Другое дело, что именно виджеты всегда были основным преимуществом Android перед iOS, и мне хотелось, чтобы это было правдой. Но, к сожалению, в итоге всё вышло иначе.

Как на Android включить управление нажатиями по задней крышке из iOS 14

Думаю, вы уже в курсе, что в iOS 14 впервые за всю историю операционной системы появились виджеты. Это был довольно странный шаг, учитывая, что из Android-смартфонов они в большинстве своём уже пропали. Причина – избыточная функциональность и большая нагрузка, которую они оказывают на операционную систему. Ведь даже если разместить на одном экране рабочего стола 2-3 виджета, он практически наверняка замедлится и при пролистывании будет открываться с заметным лагом. По мере увеличения производительности современных смартфонов лаг становился всё менее ощутимым, но искоренить его полностью разработчикам Google так и не удалось.

Почему виджеты для iOS лучше

А вот у Apple всё получилось, и этого следовало ожидать. Дело в том, что разработчики iOS-приложений создают свой софт по единым и чётко выверенным стандартам. Они даже исполнены все в единой стилистике, не перегружая экран ни зрительно, ни аппаратно, что постоянно происходит на Android. Поэтому логично, что виджеты даже сторонних программ работают на iPhone как штатные. Apple просто заранее озаботилась проработкой гайдлайнов, которые теперь не позволяют виджетам потреблять больше ресурсов, чем иконкам обычных приложений, притом что их функциональность и практическая полезность несравненно шире.

Как скачать обои из iOS 14 и с iPad Air 4 на любой Android

Но проблема Android проистекает не только из отсутствия гайдлайнов, в ещё и из очевидного нежелания Google сделать нормальное воплощение даже для виджетов своих приложений. Сравните, как выглядят виджеты «Google Поиска» для iOS и Android выше. Складывается впечатление, что для своей ОС разработчики поискового гиганта делали виджет по принципу «лишь бы было», а для конкурирующей решили постараться. В принципе, это можно объяснить, ведь для чужих всегда стараешься сделать чуть лучше, чем для себя, чтобы о тебе не подумали чего дурного.

Проблема виджетов на Android

Вот только на Android виджеты существуют уже 10 лет, и за это время, пожалуй, поневоле можно было сделать их них что-то удобоваримое. Но Google это не удалось, производителям это было не нужно, и виджеты исчезли из прошивок большинства смартфонов как класс. Несмотря на то что при желании их ещё можно включить, по умолчанию они скрыты, а сами производители никак не акцентируют на них внимания пользователей, очевидно, давая понять, что активировать их необязательно. В конце концов, ни Huawei, ни Samsung, ни кому-либо другому не захочется, чтобы их смартфоны начали работать медленнее.

Как включить библиотеку приложений из iOS 14 на любом Android

Почему Google не переработает виджеты, чтобы они наконец стали нормальными? Понятия не имею. Несмотря на то что год от года в Android получаются новые функции и совершенствуются старые, виджетам внимания почему-то не уделяется. Думаю, что удели Google виджетам хотя бы половину того времени, которое им уделила Apple, они бы заиграли совершенно новыми красками, а Android превратилась в пример для подражания для iOS. Но, судя по всему, для Google важнее сделать что-то раньше Apple, а вот как это будет реализовано – уже не важно.