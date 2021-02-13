Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

Вы ещё помните про Fuchsia OS, которую Google разрабатывает вот уже несколько лет? Построенная на базе собственного ядра Zircon, она как нельзя лучше подходила на роль замены Android, в основе которого лежит ядро Linux. Однако спустя какое-то время после того, как о существовании и потенциальном предназначении Fuchsia OS стало известно ну практически всем, Google выступила с заявлением о том, что новая операционная система не заменит Android. Якобы на самом деле она является технической платформой для тестирования и отладки новых функций. Но, судя по всему, в Google изменили своё мнение на этот счёт.

Операционная система Fuchsia: зачем она нужна, чем отличается от Android и куда пропала

Google добавила в Fuchsia OS особую надстройку, которая называется Starnix и обеспечивает операционную систему нативной поддержкой приложений для Android. Starnix является как бы переводчиком, который позволяет одной платформе понимать и воспринимать софт, который изначально был предназначен для другой.

Приложения для Fuchsia OS

Раньше такой возможности не было, из-за чего все в принципе верили, что у Google нет цели развивать Fuchsia OS как коммерческую платформу. В конце концов, если операционка не поддерживает софт, значит, с большой долей вероятности она не вызовет интерес у пользователей. Однако появление поддержки Android-приложений в Fuchsia OS довольно сильно повышает её коммерческую привлекательность.

Всё бы ничего, но, помимо поддержки приложений для Android, Fuchsia OS получил встроенный механизм изоляции этих самых приложений. Он позволяет системе создавать несколько ячеек в памяти по количеству приложений, в пределах которых они работают. Софт не может покидать их, что в свою очередь препятствует похищению данных одним приложением из другого.

Разработчики показали, как выглядит интерфейс ОС Fuchsia от Google

Изоляция приложений в Fuchsia OS – это, по сути, аналог функции Scoped Storage, который появился в Android 11 в конце прошлого года. Благодаря ему пользовательские данные получили дополнительный уровень защиты. Но если на Android это очень важный момент, то на технической операционной системе от него едва ли будет практический толк. Только если Google не планирует выпустить её для коммерческого использования.

Зачем нужна Fuchsia OS

За последние годы Fuchsia OS действительно прошла большой путь в своём развитии, превратившись из технической платформы без интерфейса, коей она была, в более-менее пригодную для использования операционную систему. У неё появился широкий набор функций, собственный интерфейс, поддержка приложений для Android и обилие защитных механизмов. Быть может, у Google и правда есть на Fuchsia OS далеко идущие планы?

Несмотря на то что Google не делала каких-либо объявлений насчёт Fuchsia OS, очевидно, что компания перешла на новый этап тестирования операционной системы. Ведь недавно она открыла Fuchsia OS для сторонних разработчиков, призвав их помогать ей в развитии платформы. Кстати говоря, то же самое в своё время произошло с Android. Именно благодаря этому мобильная ОС Google сегодня является такой, какой мы с вами её знаем.

Google сделала серьезный шаг в сторону слияния Android и Fuchsia

Пока сложно однозначно утверждать, действительно ли Google строит планы по замене Android на Fuchsia OS. В конце концов, такого рода переходы не производятся спонтанно и без серьёзной цели. Ведь если с Android всё в порядке, то у Google нет логичных причин для проведения трансфера. Другое дело, если такие причины появятся. Например, если Android окончательно себя дискредитирует. Но поскольку на данном этапе это сложно себе представить, то и поводом для замены одной ОС на другую у Google, очевидно, нет.