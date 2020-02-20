Думаю, никто не станет спорить с тем, что смартфон сегодня – это, пожалуй, самая личная вещь для каждого человека, которая может рассказать о нас всё от и до. Даже если отбросить в сторону фотографии и переписку, остаются ещё банковские приложения, пароли от социальных сетей, история поисковых запросов и история перемещений со списком наиболее посещаемых мест. Попади ваш смартфон не в те руки, и их обладатель сможет узнать о вас массу такого, о чём вы, возможно, и сами даже не подозревали. Но скоро информации, которую мобильные устройства будут хранить в своей памяти, станет ещё больше.

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В Android 11, первая тестовая сборка которой вышла вчера вечером, появится инструментарий для оцифровки и хранения документов. Пока это всего лишь отсылки к соответствующей функциональности, однако Google уже подтвердила её появление, а значит, к моменту релиза обновления владельцы совместимых устройств смогут превратить их в надёжное хранилище своей документации.

Как Android сканирует документы

Несмотря на то что пока необходимый инструментарий в Android 11 не работает, известно, что оцифровка будет производиться посредством NFC без задействования камеры. Получается, что для того, чтобы занести в память смартфона, скажем, водительские права, понадобится активировать функцию оцифровки и приложить их к задней панели аппарата для считывания. Понятное дело, что для этого нужны биометрические водительские права, тогда как документ старого образца для этого не подойдёт. Но сам факт того, что вскоре такая возможность появится, вселяет к разработчикам уважение.

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Воплотить возможность оцифровки документов, как ни странно, довольно сложно. Ведь мало просто заставить смартфон сканировать RFID-метку, которая встроена в удостоверение личности, нужно ещё и научить его производить верификацию. Для этого Google пришлось получить у Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации соответствующее разрешение, которое провело проверку методик сканирования, применяемых в Android, и подтвердить его надёжность и безопасность. Но поскольку каждый документ требует получения отдельного сертификата, на начальном этапе можно будет сканировать только водительские права.

Где Android хранит документы

Но и это ещё не всё. Чтобы Google разрешили хранить документы в памяти смартфонов, ей пришлось особым образом переработать файловую систему Android, чтобы выделить в ней защищённый раздел, куда бы сохранялись все оцифрованные документы. Извлечь их оттуда просто так не получится. Для этого понадобится специальный считыватель вроде того, который используется в аэропортах. Но поскольку пересекать границу по российским водительским удостоверениям нельзя, скорее всего, у нас смысла от функции оцифровки не будет до тех пор, пока не будет разрешено вносить в память смартфона паспорт.

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Несмотря на то что лично я ни разу не становился жертвой вредоносной атаки или приложений-шпионов, я бы поостерёгся добавлять в память Android-смартфона цифровую копию своего документа. Всё-таки, зная о лёгкости, с которой Google зачастую подходит к вопросу обеспечения безопасности своей операционной системы, заготавливая обновления безопасности впрок и не выпуская по месяцу и более только ради того, чтобы не нарушать цикл, доверие к надёжности инструмента оцифровки пока не возникает.